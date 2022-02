Las tragedias de famosos como John Travolta o Keanu Reeves al perder al amor de sus vidas y cómo lo sobrellevaron

Fotos: Getty Images

La vida de los artistas se mueve entre foros y escenarios, con un objetivo claro, alcanzar sus sueños profesionales. En ocasiones, su trabajo llegó a traspasar hacia lo más profundo de su vida privada y algunos han encontrado el amor entre sus compañeros de trabajo. Tal fue el caso de John Travolta, Keanu Reeves, Demián Bichir y Carlos Rivera, todos ellos quedaron flechados de artistas maravillosas que lamentablemente perdieron la vida de forma inesperada y los actores han tratado de sobrevivir con ese dolor en su corazón.

John Travolta: el cáncer de mama le arrebató a sus dos grandes amores

El engreído pero soñador bailarín, Anthony Manero, no solo conquistó el corazón de Annette en Saturday Night Fever (Fiebre de sábado por la noche) en la década de los 70, también enamoró a multitudes con sus movimientos de cadera a ritmo de los Bee Gees. La fama de John Travolta creció junto a Olivia Newton-John en Grease (Vaselina), una película donde Danny Zuko dejó boquiabiertas a sus fans con sus pasos de baile y calidad vocal.

La producciones lograron trascender generaciones convirtiéndose en clásicos del cine. Además del trabajo que el estadounidense ha hecho para la pantalla grande, también ha brillado en el teatro y la televisión, posicionándose como uno de los actores favoritos del público. A lo largo de su trayectoria dentro del medio ha coincidido con hermosas actrices, pero solo dos lograron robarse su corazón.

John Travolta estaba grabando "Fiebre del sábado por la noche" cuando se enteró de la enfermedad que tenía su novia, abandonó el set y se dedicó a cuidarla hasta el día de su muerte (Crédito: Shutterstock)

En 1976, John Travolta protagonizó El chico de la burbuja de plástico junto a Diana Hyland como su madre. En ese entonces, el actor comenzaba a incursionar en el mundo de la actuación pero su carrera iba en ascenso, mientras que la oriunda de Ohio, Estados Unidos, ya se había consolidado, también había terminado su matrimonio de aproximadamente seis años con Joe Goodson.

Durante el rodaje, los intérpretes se volvieron cercanos y después de aproximadamente un mes, su relación se convirtió en un romance. El tema que incomodó al público fue la diferencia de edad, pues Travolta tenía 22 años mientras que Hyland había cumplido 40, por eso sus roles dentro de la película. Sin embargo, a la pareja no le importó el “qué dirán” y solían responder a los cuestionamientos sincerándose sobre lo felices que eran.

Así pasaron los días hasta que, durante las festividades navideñas del mismo año, Diana visitó al médico tras sufrir unos malestares. Después de una serie de estudios el diagnóstico fue aterrador: cáncer de mama, y la única opción era una mastectomía. Desafortunadamente, la enfermedad había avanzado demasiado y tan solo unos meses después, el 27 de marzo de 1977, el primer gran amor de John Travolta perdió la vida.

John Travolta y Kelly Preston se casaron el 5 de septiembre de 1991 en el Hotel Crillon, ubicado en la Place de la Concorde en París.

El intérprete guardó silencio, no quiso compartir el profundo dolor que sintió tras la muerte de su novia. Años después, reconoció que Diana Hyland fue su primer gran amor, pues antes de conocerla llegó a pensar que estaba enamorado, pero no era así. Tras su pérdida, siguió adelante con sus proyectos en el medio y conoció a más mujeres.

Diez años después, conoció a quien se convertiría en su esposa y madre de sus tres hijos, Kelly Preston. La actriz conoció a John Travolta en una audición para Los expertos, donde tuvieron un primer contacto cuando practicaron un baile. Según contó la también estadounidense en Watch what happens live with Andy Cohen, quedó flechada en cuanto vio al actor de Pulp fiction cruzar el set: “Fue amor a primera vista”.

En ese momento, Preston estaba en un matrimonio “infeliz” con Kevin Cage y John Travolta le hizo creer nuevamente en el amor. Después de su divorcio, los enamorados gritaron su amor a los cuatro vientos, el intérprete le pidió matrimonio en la fiesta de Año Nuevo de 1991. y se fugaron a Paris, donde contrajeron nupcias el 5 de septiembre de ese mismo año en el Hotel Crillon. Semanas después repitieron la boda en Florida.

John Travolta y Kelly Preston en la alfombra roja del Festival de Cannes. EPA/SEBASTIEN NOGIER

Los actores construyeron una de las relaciones más sólidas y duraderas del medio a pesar de las especulaciones sobre su vida privada, principalmente aquellos que ponían dudaban sobre la orientación sexual de Travolta. Tuvieron tres hijos: Ella, Bejamin y Jett, desafortunadamente su hijo menor falleció a los 16 años de edad por un ataque de epilepsia que sufrió mientras se bañaba, esto derivado de la enfermedad de Kawasaki.

Años después, Kelly Preston fue diagnosticada con cáncer de mama y luchó por alrededor de dos años hasta que perdió la vida el 12 de julio del 2020 a los 57 años. Su esposo compartió la desgarradora noticia en redes sociales y desde ese momento ha tratado de seguir adelante con ayuda de Ella y Benjamín, además de sus proyectos profesionales.

Keanu Reeves perdió a dos amores, su hija y su novia

Desde hace varios años, Keanu Reeves se ha convertido en uno de los actores con mayor presencia en el medio. Ha logrado tocar las mieles del éxito con Matrix, John Wick, Constantine, Speed, La casa del lago, entre muchas otras, además de su participación especial en películas animadas como lo hizo en Bob Esponja al rescate.

A pesar de que "Matrix" se estrenó hace más de dos décadas, el actor sigue interpretando "Neo" en las secuelas. REUTERS/Fred Greaves

Gracias a sus interpretaciones, mítica personalidad y look ha causado sensación entre sus miles de seguidores, quienes incluso lo han convertido en memes. Tras una infancia dificil y su incursión en el medio, Keanu ha tratado de mantener su vida privada lejos de los reflectores, sin embargo, no dudó en presumir su relación de juventud con la también actriz Jennifer Syme.

Los intérpretes se conocieron a finales de la década de los noventa, cuando Syme trabajaba como asistente del director David Lynch. Sin importar la diferencia de edad que existía entre ambos, ocho años, comenzaron una relación sentimental. Tan solo unos meses después, Jennifer sorprendió a su novio con la noticia, se convertirían en padres de una niña, quien se llamaría Ava Archer Syme Reeves.

La bebé nació a los ocho meses de gestación, desafortunadamente solo vivió unas horas. La pérdida los sumergió en un profundo dolor que terminó separándolos. Cuando Keanu estaba intentando seguir con su vida, la tragedia se presentó nuevamente, su exnovia de 28 años murió en un accidente automovilístico cuando regresaba de una fiesta que ofreció Marilyn Manson en abril del 2001.

Alexandra Grant y Keanu Reeves en Los Ángeles, California. Esta nueva relación, le ha dado otro impulso al actor. Mandatory Credit: Photo by Matt Baron/Shutterstock (10286780bl)

En ese entonces, Keanuve tenía 36 años y una brillante carrera por delante. En entrevista para la revista Parade, el actor expresó su sentir respecto a las pérdidas que ha enfrentado en su vida: “La gente tiene la idea errónea de que puedes lidiar con esto, pero se equivocan. Cuando las personas que amas no están, estás solo”.

En los siguientes años se concentró en la producción de las secuelas de sus exitosas películas y otros proyectos hasta que conoció a la artista Alexandra Grant. Antes de comenzar una relación, trabajaron juntos, pero pronto sus convivencias se hicieron más íntimas; formalizaron su relación frente a los medios al dejarse ver agarrados de las manos y se mantienen juntos hasta la actualidad.

Demián Bichir: su esposa terminó con su vida

El oriundo de Torreón, Coahuila, ha logrado posicionarse como uno de los actores mexicanos con mayor renombre a nivel internacional. Proviene de una familia con vena artística, donde comparte su pasión por la actuación con sus hermanos Odiseo y Bruno. Inició su carrera sobre los escenarios del país pero rápidamente logró escalar a la industria cinematográfica de Estados Unidos.

Demian y Stefanie llevaban juntos casi una década (Instagram demianbichir)

Ha participado en grandes producciones históricas y de ficción como La monja, Godzilla vs Kong, Land, Amigos por accidente, Rojo Amanecer, entre otras y en 2012 se convirtió en el segundo mexicano nominado a los Premios Oscar en la categoría Mejor actor por su interpretación en A better life. Como sus compañeros, también ha tratado de mantener su vida en privado, sobretodo después del intento de suicidio su esposa.

El intérprete mexicano se casó en 2001 con la actriz Lisset, sin embargo, su matrimonio duró más de dos años. En 2010 conoció a quien se convertiría en el amor de su vida, la también artista, Stefanie Sherk. Al poco tiempo comenzaron a frecuentarse sin confirmar su relación hasta que decidieron asistir juntos a la entrega de los Premios Oscar del 2012.

Se desconoce la fecha exacta en la que se casaron, pero construyeron una hermosa relación que duró aproximadamente nueve años. Para 2019, la actriz de Un cuento de circo y una canción de amor, proyecto de Bichir, estaba pasando por un fuerte cuadro de depresión que la orilló a terminar con su vida en la alberca de su casa. De acuerdo con los reportes, Sherk murió por una encefalopatía anóxica, también entendido como asfixia.

Esta fue la foto donde se dejaron ver felices juntos (Foto: Instagram/@victoria_aletta)

Tras ocho días en terapia intensiva, Stefanny Sher murió el 20 de abril a los 37 años. El histrión mexicano confirmó la noticia a través de sus redes sociales y desde ese día ha recordado a su fallecida esposa con sentidos mensajes e íntimas fotografías. Después del dolor, Demián decidió darse una nueva oportunidad en el amor con la bailarina Victoria Aletta, con quien confirmó su relación a mediados del 2021.

Lea Michele: su primer gran amor terminó en tragedia

La actriz estadounidense incursionó en el mundo de la actuación desde que era una niña, con menos de 10 años subió a los escenarios de Brodway para interpretar a Cosette en Los miserables. Su calidad vocal cautivó al público y poco a poco fue abriéndose camino dentro de la complicada industria de Hollywood. El éxito a nivel mundial llegó una década después, cuando estelarizó Glee, las reconocida serie musical que fue nominada en distintos premios.

Cory Monteith y Lea Michele se conocieron en "Glee" (AFP)

Lea no solo encontró la fama entre los pasillos de la preparatoria William McKinley, sino que también conoció al gran amor de su vida, Cory Monteith, su coestrella. La convivencia continua y las historia de amor de sus personajes los llevó a experimentar un tórrido romance, relación que anhelaban los miles de fans de la serie.

Entre subidas y bajadas, la pareja causaba sensación en cualquier lugar. No obstante, su romance se vio perjudicado por las adicciones que trataba de sobrellevar Cory con la fama. Cabe recordar que, además de los capítulos del programa, el elenco salió de gira con un show musical. Después de procesos de rehabilitación, el actor recayó durante un viaje que hizo junto a unos amigos, donde Lea no estuvo presente.

De acuerdo con los reportes forenses, Monteith murió a los 31 años por una mezcla accidental de heroína y alcohol en una habitación de un hotel ubicado en Vancouver. El problema de adicción del actor no era algo nuevo, pues luchó con ello desde que tenía 13 años, según declaró para la revista Parade en 2011.

Primera foto del embarazo de Lea Michele (Foto: IG @leamichele)

Tras la lamentable noticia, Lea enfrentó su tristeza con ayuda de sus familiares, amigos y compañeros de producción. El show tenía que continuar y pronto regresó al set, donde todos grabaron un episodio especial en memoria del fallecido Finn Hudson. El programa terminó en 2015, pero ha pasado generaciones y desde la muerte de Cory se comenzó a hablar de una supuesta maldición que ronda el elenco.

Alrededor de un año después, la neoyorquina concedió una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, donde habló sobre cómo había enfrentado su duelo: “Ir al trabajo no es más dificil que quedarse en casa, estar en el hogar, abrir el armario y ver un par de zapatos, el dolor te acompaña todos los días, hagas lo que hagas”, dijo. Años después conoció a Zady Reich con quien se casó en 2019 y procreó a su hija Ever Leo Reich.

Liam Neenson: su esposa murió tras un aparatoso accidente

William John Neenson ha triunfado en la pantalla grande con icónicas películas de acción como Riesgo bajo cero, El protector, La lista de Schindler, Búsqueda Implacable, entre muchas otras. Durante su amplia trayectoria dentro del medio ha compartido créditos con artistas de todo el mundo, pero fue Natasha Richardson quien se robó su mirada por su hermosa sonrisa.

Tras recibir la noticia, Liam se trasladó al hospital y encontró al personal médico que estaba atendiendo a su esposa gracias a que una enfermera lo reconoció. REUTERS/Lucas Jackson (UNITED STATES)

Los artistas coincidieron en la producción de Anna Christine y rápidamente surgió la química. Para ese entonces, la intérprete británica había estado casada con Robert Fox y se encontraba brillando en distintos proyectos tanto en cine como en teatro. Gracias a su espectacular trabajo ganó un Tony a “Mejor actriz” en 1998.

Pronto, su estrecha relación de amistad se transformó en un romance, sin saberlo, habían encontrado a su compañero de vida con quien formarían una hermosa familia. Después de muchas citas, decidieron dar el siguiente paso en 1994 y alrededor de un año después recibieron a su primogénito Micheál, le siguió Daniel.

Su complicidad también llegó al cine con Una mujer llamada Nell, película que estelarizaron. Su matrimonio pasó por diferentes momento, el más trágico ocurrió cuando la protagonista de Juego de gemelas sufrió un aparatoso accidente mientras esquiaba en una montaña de Canadá. Tras los golpes que recibió, habló por última vez con su esposo:

Este 2022, Liam cumplirá 70 años de edad. Mandatory Credit: Photo by Kristina Bumphrey/StarPix/Shutterstock (10493057v)

“‘Ay, querido, ¡no sabes el revolcón que me di en la nieve!’ [...] no tenía idea de lo que le pasaba”, contó Liam en entrevista con CBS. Las afectaciones en su salud fueron más graves de lo que se pensaba, por lo que permaneció internada por varios días en el área de terapia intensiva.

De acuerdo con los reportes, la actriz falleció el 18 de marzo de 2009 por complicaciones que se ocasionaron por el golpe que recibió en la cabeza contra la dureza de la nieve. Desde ese entonces, Liam recuerda a quien fuera su esposa con mucho cariño a través de mensajes que publica en sus redes sociales y continúa trabajando en proyectos audiovisuales.

SEGUIR LEYENDO: