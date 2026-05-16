Autoridades incautaron $18.000 millones en productos que habían llegado en contenedores asiáticos a Buenaventura

Autoridades colombianas siguen combatiendo para evitar el ingreso de contrabando al país - crédito Visuales IA

La llegada de contrabando a los puertos principales en Colombia sigue siendo uno de los problemas que sigue sin ser controlado por las autoridades en las zonas portuarias más destacadas del país.

Muestra de ello es que el 16 de mayo la Policía Nacional informó que en un operativo en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se identificó que había productos de contrabando en tres contenedores que habían llegado en una embarcación proveniente de Asia.

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En la carga había confecciones, calzado, juguetes y otros elementos que se presume iban a ser comercializados de manera irregular en varios mercados del país. La Dian informó que todo lo incautado está avaluado en más de 18.000 millones de pesos.

Los productos incautados están avaluados en más de 18.000 millones de pesos - crédito Policía Nacional

Autoridades se pronunciaron para explicar que en el procedimiento se confirmó que ninguno de los productos contaba con la documentación requerida para que se acreditara su ingreso al país.

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“Este resultado operativo, protege la economía y la industria nacional, al impedir la comercialización de mercancías ingresadas de manera ilegal al país salvaguarda el recaudo nacional, al evitar la evasión de tributos aduaneros y debilita las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al contrabando”, declaró el teniente coronel Alexis Cubides Rocha, jefe de la División Control Operativo de Buenaventura.

La Policía Nacional informó que la mercancía quedó a disposición de la Dian para continuar con el proceso administrativo correspondiente. Habitualmente estos elementos son subastados, donados o destruidos.

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Los productos eran en su mayoría juguetes - crédito Visuales IA

La llegada de productos de contrabando a Buenaventura sigue siendo una constante, cabe recordar que en marzo de 2026 la Dian informó sobre operativos en los que se incautó mercancía avaluada en más de 16.000 millones de pesos.

En esa ocasión, además del Valle del Cauca, otros operativos se llevaron a cabo en Medellín y Bogotá, sitios en los que se comercializa gran parte de los productos que llegan de manera ilegal a los puertos.

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En Medellín, la Dian intervino dos bodegas en el barrio Colombia tras labores de inteligencia, logrando la incautación de 137.340 unidades de confecciones, 12.230 de juguetes, 395 de medicamentos, 6.072 de artículos de aseo, 2.856 de oficina y 246.718 de otros productos, con un avalúo de 15.571 millones de pesos. Toda la mercancía carecía de la documentación exigida.

En Bogotá, las autoridades hallaron más de 500 bultos de medias por un valor comercial de 750 millones de pesos, detectando además una modalidad de contrabando técnico, que utiliza documentos aparentemente legales para introducir mercancías no declaradas.

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La importancia del puerto de Buenaventura para la llegada de contrabando

A este lugar llegan la mayoría de productos provenientes del Pacifico - crédito Reuters

El puerto de Buenaventura representa el principal punto de entrada marítima de Colombia en el océano Pacífico, lo que lo convierte en un nodo estratégico tanto para el comercio legal como para el ingreso de mercancía de contrabando. Su ubicación geográfica permite la conexión directa con los mercados asiáticos y estadounidenses, facilitando el tránsito de grandes volúmenes de carga.

Esta posición privilegiada, sumada a la vasta extensión de sus instalaciones y el alto flujo diario de contenedores, genera desafíos significativos para las autoridades aduaneras en el control y la inspección de productos. El contrabando que ingresa por Buenaventura incluye confecciones, calzado, juguetes, medicamentos y otros bienes, muchos de los cuales logran evadir los controles mediante documentos falsificados, declaraciones incompletas o el uso de rutas alternas dentro del puerto.

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Estas prácticas afectan la economía formal, generan competencia desleal para la industria nacional y ponen en riesgo la salud pública, especialmente cuando se trata de medicamentos y productos de consumo sin certificación. Las autoridades han intensificado los operativos y controles en Buenaventura, pero la magnitud del puerto y la sofisticación de las redes de contrabando exigen una vigilancia constante y la coordinación con organismos nacionales e internacionales para mitigar el impacto de este fenómeno en el país.