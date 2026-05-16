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Paloma Valencia lanzó sablazo a Abelardo de la Espriella por aparecer con una urna de cristal en eventos: “La usan los cobardes”

La candidata presidencial aseguró que no necesita un chaleco antibalas para enfrentar a los grupos armados

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La candidata presidencial le declaró la guerra a los grupos armados. Aseguró que no tiene miedo y que no necesita de una "urna de cristal que usan los cobardes" para protegerse - crédito @PalomaValenciaL/X

En un evento político llevado a cabo en Socorro, Santander, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, aseguró que, de ser elegida mandataria de Colombia, tendrá “manbo dura” con los grupos armados. En su intervención, aprovechó para hacer una crítica a Abelardo de la Espriella, uno de los contendientes de la derecha.

La aspirante presidencial se refirió específicamente a las medidas que ha tomado el también abogado para garantizar su seguridad, ante el riesgo que corre de ser blanco de un ataque armado. De la Espriella ha optado por aparecer en todos sus eventos de campaña con chaleco antibalas y con un escudo de cristal blindado.

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“El ELN, el autodenominado Ejército Gaitanista y las Farc van a conocer lo que es la mano dura de la mujer colombiana. Conmigo, que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito ni chaleco antibalas ni esa urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estamos, de frente y sin miedo”, señaló Valencia en el acto político que lideró en Socorro.

Paloma Valencia señaló a Abelardo de la Espriella de haber votado "Si" en el plebiscito por la paz - crédito Sergio Acero/Reuters y Luisa González/Reuters
Paloma Valencia señaló indirectamente a Abelardo de la Espriella de actuar con cobardía por reforzar sus medidas de seguridad - crédito Sergio Acero/Reuters y Luisa González/Reuters

La periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, reaccionó a las declaraciones de la congresista del Centro Democrático, defendiendo el uso del chaleco antibalas y otras medidas de seguridad durante el desarrollo de campañas electorales.

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Según detalló, mientras participó en la carrera por la Presidencia como candidata de la derecha, siempre portó el chaleco, para evitar cualquier afectación grave a su integridad en un eventual atentado. Aseguró que jamás escatimó en tomar acciones para portegerse, porque recibió amenazas de todo tipo.

Además, su familia esperaba que se mantuviera segura y con vida, en medio de un ejercicio político que supone muchos riesgos. Para sostener sus afirmaciones, mencionó el caso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, que fue asesinado en 2025, mientras hacía campaña en Bogotá.

Abelardo de la Espriella recibió amenazas del ELN y reforzó su esquema de protección - crédito Luisa González/Reuters y @Categrico2/X
Abelardo de la Espriella recibió amenazas y reforzó su esquema de protección, con el que aparece en todos sus eventos - crédito Luisa González/Reuters y @Categrico2/X

Yo usé chaleco antibalas toda la campaña, porque en este país, donde asesinaron al candidato Miguel Uribe, hace menos de un año, protegerse no es ser “cobarde”. Yo me lo ponía porque mis hijos, mi esposo y mi familia me esperaban, porque he tenido amenazas muy graves", explicó.

Así las cosas, afirmó que, desde su perspectiva, cualquier candidato a un cargo de elección popular, sobre todo si es el de la Presidencia de la República, debe protegerse. A su juicio, es necesario tomar todas la precauciones que se tengan a la mano por la familia, por el electorado y por la ciudadanía en general.

Esta campaña ha sido muy peligrosa. Con la seguridad no se juega para hacerse el más fuerte por ganarse unos votos”, aseveró.

La periodista Vicky Dávila, excandidata presidencial, defendió el uso de chaleco antibalas en las campañas - crédito @VickyDavilaH/X
La periodista Vicky Dávila, excandidata presidencial, defendió el uso de chaleco antibalas en las campañas - crédito @VickyDavilaH/X

Las amenazas contra De la Espriella: dos posibles atentados a la vista

De la Espriella ha denunciado en más de una oportunidad que su vida está en riesgo. El 9 de mayo de 2026, fue informado sobre un presunto plan para asesinarlo, que involucró a un francotirador. El 13 de mayo, su campaña aseguró que su esquema de seguridad frustró un posible atentado en su contra, al identificar a un falso escolta que estaba haciendo labores de inteligencia en el lugar donde el candidato llevaría a cabo un evento de campaña.

El 15 de mayo, dos integrantes de su campaña fueron asesinados en Meta. Se trata del exalcalde Rogers Mauricio Devia Escobar, que era coordinador de su campaña en el departamento, y Fabián Cardona, un colaborador.

El candidato presidencial aseguró que una fuente de inteligencia de alto nivel confirmó la existencia del posible atentado y que personal del DNI estaría involucado - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El abogado y aspirante presidencial aseguró en su momento que no está dispuesto a abandonar su candidatura ni a detener sus eventos de campaña. Advirtió que tomaría las medidas de protección necesarias para continuar en su ejercicio político con la mayor seguridad posible.

“Alerto al país. Esto es serio. No voy a callarme ni a esconderme (...). No voy a dejar de hacer campaña ni de unirme al pueblo en este momento histórico para Colombia. Así tenga que salir en un cubo de cristal blindado, voy a encontrarme con mi pueblo como sea. No nos van a detener”, aseveró.

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