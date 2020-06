Todos contra Lea Michele: nuevos ex compañeros de “Glee” expusieron el infierno que les hizo vivir la actriz

Actores de “Glee” expusieron el infierno que les hizo vivir la actriz Lea Michele

Lea Michele se ha disculpado públicamente después de que una compañera de reparto de “Glee”, Samantha Ware, la acusara de tener actitudes racistas y de hacer de su vida “un infierno" durante el rodaje del famoso programa. Michele, que espera su primer hijo, publicó una larga reflexión al respecto en su perfil oficial de Instagram y lamentó “cualquier daño causado” a la actriz afroamericana.

En el comunicado, Michele se mostró arrepentida por su comportamiento. Pero muchos de sus otros ex compañeros usaron sus propias redes sociales para criticar en las redes sociales la manera en que la actriz se comportó con ellos también.

Toda la historia de acusaciones públicas se inició con un tuit de Michele en apoyo a la comunidad afroamericana tras la muerte de George Floyd. “George Floyd no merecía esto. No fue un incidente aislado y debe terminar”, se leía en el mensaje.

Su ex compañera de “Glee” no tardó en responder al tuit de la actriz acusándola de racista y de maltratadora “Recuerdas cuando hiciste mi primer aparición de televisión un infierno? Porque yo no lo olvidaré. ¡Creo que dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad te ‘cagarías en mi peluca’!, entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron dudar si quería una carrera en Hollywood", expresó.

Ante las críticas, Michele emitió un comunicado donde se disculpó y se comprometía a ser mejor en el futuro. “Aunque no recuerdo ni siquiera haber hecho esas declaraciones y nunca he juzgado a nadie por su origen o el color de su piel, no se trata de eso, lo que importa es que me comporté de forma que herí a a otra gente”, afirmó. “Ya fuera mi posición privilegiada y mi perspectiva lo que causaba que a veces mi conducta fuera percibida como insensible o inapropiada o fuera solo por inmadurez o por ser solo una persona difícil, me disculpo por mi comportamiento o por cualquier daño que pueda haber causado".

Tras señalar que desde aquel entonces ha madurado, Michele dice pronto será madre y que por ello necesita “asumir la responsabilidad” de sus actos para así ser un modelo para su futuro hijo. “He escuchado estas críticas y sigo aprendiendo. Lo lamento mucho, seré mejor en el futuro gracias a esta experiencia”.

Pero las disculpas de la actriz no cayeron bien entre sus ex compañeros. Ahora Heather Morris, que dio vida a Brittany durante seis temporadas en la exitosa serie de Ryan Murphy, ha afirmado que trabajar con Michele fue “muy desagradable”.

“Voy a ser clara, el odio es una enfermedad en EEUU que estamos intentando curar, por lo que no me gustaría que se expandiera el odio hacia nadie más. Dicho esto, ¿era desagradable trabajar con ella? Sí, mucho. Así que creo que Lea debería ser expuesta por no respetar a los demás”, aseguró Morris en el tuit que tuvo gran repercusión. "Pero también tenemos algo de culpa por permitir que ocurriera por tanto tiempo, sin denunciarlo (...) Se ha sugerido que es racista, y aunque no puedo hablar sobre sus creencias, creo que lo estamos asumiendo, y ya saben lo que pasa cuando todos asumimos algo…”, concluyó la actriz.

Morris no ha sido la única en reaccionar a esta situación. Otros actores que participaron en la ficción como Amber Riley, Dabier Snell, Alex Newell y Yvette Nicole Brown mostraron su apoyo a Ware y expusieron sus malas experiencias con la actriz.

Snell, que participó de un solo capítulo en el 2014 también habló al respecto y recordó que el abuso y control de la protagonista en el set con los demás actores. “No me dejaste sentarme en la mesa con el resto de miembros del elenco porque ‘no pertenecía ahí".

En tanto, Keith Powell afirmó en tuit que “Lea Michele es un ser humano terrible y ha dicho cosas terribles a todo tipo de personas, incluyendo microagresiones racistas hacia la gente negra".

Al parecer las disculpas de Michele no surtieron el efecto que esperaba.

Gerard Canonico, quien es actor en Broadway y compartió elenco en el musical “Spring Awakening", dejó un comentario en el post de disculpas que luego habría sido borrado por la cuenta de Michele. En un segundo mensaje, Canonico comunicó lo ocurrido con el mensaje anterior y volvió a la carga. “Lo intentaré de nuevo. No fuiste más que una pesadilla para mí y otros miembros del reparto. Nos hiciste sentir como que no pertenecíamos ahí. Traté por años de ser cordial contigo, sin lograr nada. Podrías disculparte de verdad en vez de echarle la culpa a cómo otros te ‘percibieron’”, disparó el artista.

Jeanté Godlock también habló públicamente de su experiencia laboral con Michele. La protagonista de la serie Daybreak de Netflix y extra en “Glee”, irrumpió entre los comentarios de Ware lanzando “¡¿Alguien dijo cucarachas?! Porque así solía referirse a los que estábamos en la parte trasera del set en Glee. Pero crecemos y no nos quedamos en el fondo para siempre, así que...”, dijo Godlock sobre las actitudes de la actriz.

En otras ocasiones, otros ex integrantes del elenco de la exitosa serie que se realizó desde el 2009 al 2015 se refirieron a actitudes reprochables por parte de Michele. Amber Riley había dicho: “Ella vivía mandoneando, dando órdenes, pidiendo tal vestuario o determinada comida a una hora específica”.

Pero el comportamiento de Michele no salió a la luz con las críticas de Ware. Naya Rivera, que interpretó a Santana Lopez en el programa, ya había declarado declaró que trabajar con Lea fue un “verdadero infierno”. En su autobiográfico" Sorry, Not Sorry: Dreams, Mistakes & Growing Up" contó que su relación con su compañera se terminó cuando su personaje empezó a tener más protagonismo: “Pronto, ella comenzó a ignorarme, y con el tiempo llegó a tal punto que ella no me dirigía la palabra. Lea y yo definitivamente no éramos los mejores amigas".

Fuera del elenco de “Glee”, la actriz Hailee Steinfeld contó que cuando era chica coincidió en un set de filmación con Michele y se acercó para pedirle un autógrafo y que su colega la hizo llorar al ignorarla y hacerla echar por sus custodios.

Lea está esperando su primer hijo fruto de su relación con el empresario Zandy Reich. La actriz tuvo que reponerse de un fuerte golpe luego de que su novio Cory Monteith, quien interpretaba a Finn en el show, muriera en el 2012 de una sobredosis.

