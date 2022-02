Tío de Frida Sofía contó cómo se encuentra la cantante tras su detención en Miami

Frida Sofía salió de prisión y confesó la razón detrás de su arresto en un restaurante de lujo (Foto: Instagram / @ifridag)

Fue a finales de enero pasado cuando trascendió la detención de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma que ha estado en medio de polémicas desde hace ya algunos años. La joven fue detenida por ‘irrumpir el orden público’ y resistirse a la autoridad en un restaurante de lujo llamado La Joia, en Miami beach, de donde presuntamente sacaron a la cantante a jaloneos y la acusaron de no haber pagado una botella de agua.

Ahora, el tío de la joven fue interceptado por algunos reporteros de los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde aseguró que la integrante de la dinastía Pinal se encuentra en perfecto estado, y adelantó que está totalmente enfocada en sus proyectos artísticos y personales.

“Ella está increíble, está trabajando en un nuevo proyecto, de unas nuevas canciones y todo está increíble con Frida, echándole muchas ganas y saliendo adelante”, comentó el empresario Pedro Moctezuma ante los medios.

Frida Sofía fue detenida en Miami, Estados Unidos por alterar el orden público y por resistirse a la autoridad Foto: Frida Sofía

Sin embargo, no quiso revelar si la modelo y cantante de Ándale iniciará un proceso legal en contra del restaurante donde fue arrestada, y prefirió no hacer frente a las preguntas: “No quiero hablar de ese tema, no voy a hablar”.

Hace unas semanas, Pedro Moctezuma externó estar muy preocupado por su sobrina, pues la también influencer de vida fitness quedó muy triste tras la muerte de su hermana Natasha. Al ser cuestionado por este tema, del cual Frida no se habría repuesto emocionalmente, no quiso dar detalle y pidió respeto al dolor de la familia.

“Muy doloroso, no quiero hablar de eso, por favor respeten esa parte. Qué le ha pasado a Frida últimamente, no sé, pero ha habido muchas cosas duras y les pido que respeten la parte familiar”, dijo.

Pedro Moctezuma es muy cercano a su sobrina Frida Sofía (Foto: Captura de pantalla/Ventaneando)

Pedro ha dicho que tiene una relación cercana con la joven, quien está muy afectada por todo lo que le ha sucedido últimamente.

“Frida es mi familia un ser a quien amo mucho y por lo mismo siempre trato de apoyarla en lo que me sea posible. Lamentablemente sí se habla con frecuencia de ella por algunas situaciones desagradables a las que se enfrenta, pero considero son rollos que como muchos o todos tenemos en la vida”, dijo Pedro para la revista Clase en febrero pasado.

“Para mí, va mejor cada día en sus emociones, aunque no ha sido fácil algunas cosas, sin embargo, trata de salir adelante. Hablamos seguido, escucho lo que ella desee hablarme, sobre todo me interesa saber cómo está. No hablamos de los conflictos que llega a tener, ya que para mí son temas del pasado y que no te permiten ir hacia adelante y tampoco crecer emocionalmente o profesionalmente”.

La cantante estaría preparando nueva música (Foto: Instagram/ifridag)

El hermano de Pablo, padre de Frida, y empresario mexicano aseguró que aunque no le dé consejos a su sobrina, sí se mantiene a su lado para escucharla y hacerle sentir su apoyo:

“Tampoco le doy consejos porque considero no ser la persona para darlos y también porque creo mi relación con ella ya no sería la misma”, señaló. “Lo que considero más importante sobre Frida es que esté bien emocionalmente y que en el tiempo adecuado logre sacar a flote todo el talento que tiene como artista, es una gran cantante y además compone de manera formidable.

“Ha habido algunas cosas que le han complicado despuntar como artista pero ya llegará ese momento y estaré con ella para apoyarla. Incluso, poco tiempo antes de que se determinara la pandemia, grabamos un tema titulado Cachito de cielo, es una canción muy bonita y fue muy padre todo lo que hicimos, espero que la podamos presentar pronto”, dijo Pedro.

SEGUIR LEYENDO: