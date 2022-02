Enrique Guzmán reaccionó a la detención de Frida Sofía en EEUU

El cantante aseguró que en otro día aclararía las dudas de la prensa (Foto: Cuartoscuro / Captura de pantalla Telemundo-Televisa)

El cantante Enrique Guzman reaccionó ante el arresto en Miami, Florida de su nieta Frida Sofía, sin embargo, no dejó ver más acerca de su punto de vista debido a una promesa que le hizo a una persona cerca.

A las afueras de Televisa, el vocalista del legendario grupo Los Teen Tops estuvo al frente de diversos medios de comunicación en donde lo felicitaron por su cumpleaños número 79, así como también habló sobre el estado de salud de su hija Alejandra Guzmán, en donde mencionó que le hicieron una operación “de entrada por salida”.

“Le prometí a alguien no meterme con ese asunto, la vida es como es, y paga… tú lo pides, así lo quieres”, confesó. A pesar de que la prensa insistió con el tema, el cantante se mostró firme a su decisión y no soltó más declaraciones, únicamente aseguró que “otro día” se dispondría a hablar del difícil momento que atravesó su nieta.

El pasado domingo 23 de enero la hija de Alejandra Guzmán fue detenida en el restaurante Joia de Miami tras haber alterado el orden público y oponer resistencia al momento de su arresto, cargos por los que fue liberada al pagar USD mil 500 de fianza.

Frida Sofía fue detenida en Miami, Estados Unidos por alterar el orden público y por resistirse a la autoridad (Foto: Miami Dade County)

Circularon diferentes versiones de lo que sucedió ese día para que la modelo fuera arrestada, pero Kenia Fallat, oficial de policía de Miami reveló lo que quedó asentado ante las autoridades y habló sobre las posibles consecuencias que tendrán los actos de Frida.

En entrevista con Ventaneando, Fallat defendió que el comportamiento de la nieta de Silvia Pinal era inapropiado y empujó a un oficial, razón por la cual le pusieron las esposas en el establecimiento y la sacaron.

“Acude el oficial, entra, y le pide que se retire, que es lo que quería el gerente, que saliera. Ella no sólo le dijo que no se iba a ir, intentó empujar al oficial, ahí es donde él la esposa y se la lleva para afuera, y le puso dos cargos, entre ellos el más severo es por conducta desordenada y también por resistirse al arresto sin violencia, que es donde ella empuja al oficial y por eso él le pone ese cargo”, dijo la oficial.

La modelo aseguró que los oficiales la agredieron (Foto: Miami Dade County)

Por parte del Departamento de Policía no se tiene registro de que Frida Sofía haya dicho algo sobre su celular, pues al ser liberada ella aseguró que se lo quitó la manager del restaurante. Por tanto, no habría tenido la posibilidad de comunicarse con nadie.

La versión que la joven ofreció a los medios al recuperar su libertad, fue que todo inició porque simplemente le había caído mal a la manager del restaurante, por lo que la acusaron de haberse robado una botella de agua y le pidieron que se retirara del lugar.

“La verdad fue un simple... a la manager del Joia no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, dijo a las cámaras de El gordo y la flaca.

Asimismo, mencionó que ningún miembro de su familia había ido a apoyarla, por lo que se encontraba completamente sola al salir de la prisión.

Cabe mencionar que durante el 2021, Frida y su abuelo estuvieron envueltos en polémica debido a que la joven modelo reveló que sufrió supuestas agresiones sexuales por parte del intérprete. Dichas declaraciones las dio en entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante y que se publicó el pasado mes de abril.

