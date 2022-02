El conmovedor reencuentro de Claudia Álvarez con sus mellizos tras dar positiva a Covid-19

claudia alvarez con sus mellizos (Foto: IG @ClaudiaAlvarezo)

Claudia Álvarez empezó con algunas dificultades este 2022, ya que, después del enternecedor nacimiento de sus mellizos, la protagonista de Vencer el desamor confirmó que había dado positivo a COVID-1, por lo que tuvo que mantenerse alejada de los bebés para no contagiarlos.

Así, tras varios días en aislamiento, la actriz mostró a través de sus historias de Instagram el conmovedor momento en el que pudo ver nuevamente a Clío y Billy, los cuales permanecieron en una incubadora del hospital.

“¿Quién ya puede ir a ver a sus babies porque es negativo a covid? ¡YO!”, escribió Claudia desde sus redes sociales. Asimismo, la artista colocó la canción Te Esperaba de Carlos Rivera en las publicaciones y se pudo observar a uno de sus hijos recargado en ella.

En este sentido, Claudia subió una nueva historia en donde apareció con una bata de hospital y doble cubrebocas mientras carga a los mellizos de una forma bastante amorosa.

“Lo mejor que me puede pasar es tener a mis hijos aquí cerquita”, escribió.

Primer fotografía de Clío y billy, hijos de Claudia Álvarez y Billy Rovzar (Captura: @claudiaalvarezo/Instagram)

Fue desde su misma cuenta de Instagram donde a finales de enero, Claudia Álvarez informó afectada que su mundo se vino abajo cuando recibió la noticia de su contagio, ya que eso era una preocupación adicional a que sus pequeños habían nacido prematuros.

“Se me derrumbó el mundo, o sea, estoy yendo a ver a mis bebés, de mi casa al hospital, del hospital a mi casa, eso es lo único que hago y obviamente me vine para bajo, hoy es mi tercer día aquí encerrada, obviamente Billy ha ido al hospital, él se siente bien, mañana se hará una prueba, aquí en la casa todos ya se hicieron”, expresó en Instagram.

La actriz detalló que si su marido, el empresario cinematográfico Billy Rovzar daba negativo a la prueba sería él quien se ecargaría del cuidado de los mellizos nacidos el pasado 15 de enero.

Claudia expresó el sentimiento de frustración que experimentaba al no poder encontrarse con sus bebés ni poder estar en contacto con su hija Kira. “Me duele el alma, imagínense, dos años librando el COVID-19 y me viene a tocar ahorita cuando mis bebés me necesitan más que nunca y a ellos y Kira”.

Claudia compartió su embarazo desde redes sociales (Foto: @claudiaalvarezo/Instagram)

Dentro de la fuerte situación por la que atravesaba, la actriz de 40 años, se dijo fuerte y con optimismo al valorar las ventajas, como no haber contagiado ya a sus pequeños.

“He analizado, primero que nada, que no le pegué el bicho a mis bebés, ni a Kira, ya por ahí es una palomita, por otro lado el que me dé ahorita de que mis bebés estén en la casa, también digo ‘gracias’, es una forma de verlo que me da paz”, añadió.

“Estoy con ánimos porque mis bebitos están bien, todos los exámenes están bien. Gracias a todos los que me escriben cosas hermosas, agradeció Claudia, y explicó las razones por las que sus recién nacidos continúan internados.

Y es que Clío y Billy nacieron en la semana 30, de las 40 que generalmente dura una gestación regular y son tomadas en cuenta para el nacimiento de un bebé, por lo que habrán de pasar las siguientes semanas en la incubadora.

