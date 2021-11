Claudia Álarez y Billy Rovzar celebraron su aniversario

Claudia Álvarez y Billy Rovzar celebraron 10 años de novios y 5 de casados (Foto: Instagram/@claudiaalvarezo)

Claudia Álvarez celebró este fin de semana su décimo aniversario junto a Billy Rovzar, reconocido productor, aunque cabe destacar que esa década es de ser novios y cinco años de casados.

La actriz quiso festejar en su cuenta oficial de Instagram donde compartió un cariñoso mensaje, además de una serie de fotografías de su boda que celebraron en noviembre de 2016 en Punta Mita. Claudia mostró su alegría y se conmovió por ver cuanto han crecido juntos a lo largo de esta década.

“Y yo puedo hacer más que adorarte. Gracias amor hermoso por hacer un gran equipo conmigo, por todo lo que hemos trabajado juntos para tener la relación que siempre soñamos y por la familia que estamos construyendo que es el amor más grande que he sentido y por lo que daría mi vida. Te amo”, escribió Álvarez.

En las imágenes recordaron algunos de los mejores momentos de la gran fiesta, incluso Claudia subió fotos individuales de ella y Billy en donde se muestran diferentes, ya que la actriz fue captada en un momento de concentración y en cambio su esposo se ve divertido en una de las típicas tradiciones en las bodas que es cuando todos los hombres cargan al novio y lo lanzan al aire.

Claudia también compartió dos de los momentos más diferentes en su boda (Foto: Instagram/@claudiaalvarezof)

Las fotos tienen más de 600,000 “me gusta” y rápidamente se llenaron de comentarios por parte de sus amigos famosos y de sus seguidores.

“Por muchos años más, feliz aniversario”, “¡Felicidades! , que cumplan más años juntos”, “Que duren demasiado tiempo juntos amigos”, “Los quiero demasiado”, “Yo estuve ahí, toda la vida y todos los días”, “Su amor y complicidad traspasa cualquier imagen. Su energía es tan bella que solo puedo admirarlos. Dios los bendiga y que celebren muchas décadas más esta unión”, les escribieron personalidades como Grettell Valdez, Consuelo Duval, Julián Gill y Mariana Seoane.

Mientras que sus fans les dedicaron buenos deseos: “Que hermosa pareja, wow”, “Me encantan, soy su fan”, “Que viva el amor”, “Que rápido pasó el tiempo, los felicito”, “Feliz aniversario, que sigan teniendo cosas increíbles en su vida”, “Que hermosa familia están formando”, entre muchos otros.

Por otro lado, la pareja ya se encuentra preparando todo para la llegada de los nuevos integrantes a la familia, por lo que decidieron mudarse de casa después de que Claudia ya no tuviera síntomas de su embarazo.

Claudia y su esposo Billy están en la espera de mellizos (Foto: Instagram: @claudiaalvarezo)

“Ahorita ya se me quitaron las náuseas y los vómitos, entonces ahorita estoy disfrutando más, sé que después de mi tercer trimestre ya voy a tener que estar quieta porque cuando es un embarazo gemelar es de alto riesgo, ya que pueden nacer antes y tengo que estar súper tranquila”, confesó Álvarez hace unos días en entrevista con Ventaneando.

Claudia contó que además de los síntomas del embarazo, su hija Kira también ha tenido algunos cambios y ha mostrado celos. “Doña berrinches estuvo así un par de semanas, ahorita ya como que ya se calmó un poco. Todavía como que no entiende bien lo que son unos hermanitos pero sabe que vienen aquí en la panza, que hay dos bebés y ella te dice: ‘Dos hermanitos’, pero hasta que no lo viva no va a saber”, comentó la famosa.

De acuerdo con lo declarado, la actriz se encuentra en el sexto mes de la espera de sus mellizos, embarazo que ella y su esposo anunciaron también en redes sociales con una publicación en septiembre pasado, la noticia sorprendió a todos sus conocidos y a usuarios en internet.

SEGUIR LEYENDO: