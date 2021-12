Claudia Álvarez reveló como pasó los primeros momentos de su embarazo

Claudia Álvarez y Billy Rovzar celebraron 10 años de novios y 5 de casados (Foto: Instagram/@claudiaalvarezo)

Hace unos meses, la actriz de Vencer el desamor Claudia Álvarez y el productor de series Billy Rovzar anunciaron que se convertirán en padres por segunda vez mediante un post en Instagram.

No obstante, la artista ha mostrado en sus redes sociales un poco del avance de su embarazo en fechas recientes y, en esta ocasión, se abrió un poco más con sus seguidores para contarles como fue su proceso después de someterse a su tratamiento de fertilización.

“Me quedé en reposo absoluto 5 días. Desde que salí de la transferencia mantuve mis pies súper calientitos toda la semana con mega calcetines invernales. No deja que se te enfríen nada”, comentó en sus historias de Instagram.

Asimismo, contó que después de la transferencia embrionaria lo primero que hizo fue ir a comer e intentó seguir todas las recomendaciones de su doctor.

“Saliendo de la transferencia me fui a McDonald’s por unas papas a la francesa sin remordimiento porque dicen que la sal de ahí te ayuda a la implantación (mito o realidad no sé, pero a mí me dijo @akdibzacelez y yo hice caso”, remarcó.

“Estaba súper relajada, me movía súper despacito eso días, meditaba, no hice ni medio esfuerzo y después del quinto día ya subía y bajaba escaleras despacio, así hasta la segunda semana que te avisan si estás o no embarazada”.

De igual forma, instó a quienes quieren tener un bebé por este tipo de métodos que tengan la mejor actitud y que no se desesperen si las cosas no salen como se tiene planeado.

“Lanza pura bonita vibra y trabaja mucho en ti para que de tu parte hayas hecho lo mejor y si no pega, no quede en ti. Tus medicamentos, vitaminas, minerales. Súper puntuales con alarmas en tu cel para que no se te olvide”, sentenció y mencionó la importancia de tomar vitaminas, minerales y ser puntuales on cada cosa del tratamiento.

Los internautas aprovecharon para preguntarle a la actriz quién había sido su apoyo durante todo el proceso de In Vitro y ella rápidamente mencionó a su pareja.

“Les presento a mi apoyo. Definitivamente él es la persona con la que me siento más segura estando vulnerable y siempre tiene las palabras correctas para hacerme sentir bien y ver lo hermoso en los momentos complejos @billyrovzar”, explicó.

En septiembre, cuando los enamorados dieron a conocer la noticia de los nuevos integrantes de la familia, los usuarios de redes sociales mostraron su apoyo hacia ellos.

“¡NOTICIÓN! Hemos sido doblemente bendecidos, cuando se enteraron en el cielo que estábamos pidiendo un baby más, Diosito sabiendo la capacidad de amor que tenemos decidió que estábamos listos para recibir a dos almitas hermosas para bendecir nuestras vidas!”, escribieron.

En la publicación original, se puede leer las felicitaciones y los mejores deseos de los fanáticos y seguidores de la pareja y de distintos famosos como: Marcus Ornella, Grettell Valdez, Fernanda Castillo, Alessandra Rosaldo, Andrea Legarreta, Omar Chaparro y y Altair Jarabo, además de ya haber superado más de 100,000 likes.

La actriz confesó en Junio del año pasado a la prensa que ya se sentía lista para darle un pequeño hermanito a su única hija, por lo que la noticia de que recibiría no solo a uno, sino a dos bebés ha llenado de alegría a la pareja.

