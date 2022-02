Diana Golden aseguró que la riña callejera de Alfredo Adame es “de pena ajena”

Diana Golden tachó de "penosa" y "lamentable" la riña callejera en la que Alfredo Adame se involucró (Fotos: Cuartoscuro // Facebook/Alfredo Adame Oficial)

Tras la pelea que Alfredo Adame protagonizó a la mitad de la vía pública, su exesposa Diana Golden reaccionó a los videos sobre la riña difundidos; aseguró que es una muestra más de lo violento que puede ser el actor.

El pasado 25 de enero se hicieron virales videos de Alfredo Adame en una riña callejera contra una mujer y un hombre. Las imágenes en las que el excondutor de Hoy pide en repetidas ocasiones que se le devuelva su celular, es golpeado y también arrojado al suelo, circularon por varios días en redes sociales.

Ya que existen diferentes versiones de la historia, Diana Golden respalda aquella que apunta a que su exmarido fue quien habría provocado que la pelea se desarrollara de esa forma, pues reprobó los hechos y aseguró que el comportamiento de Adame genera “pena ajena”.

Diana aprovechó para reírse del ingenio con el que fue tomada la pelea en redes sociales, pues ella también vio los memes que surgieron (Foto: Captura)

“Es una situación bastante penosa, muy lamentable, de pena ajena, que demuestra una vez más la magnitud de agresividad que tiene esta persona, este señor, pero bueno, en general”, dijo en entrevista a Sale el Sol.

Debido a que se dijo que supuestamente el actor habría portado un arma de fuego en los bolsillos de su pantalón, la colombiana habló sobre el peligro al que pudo haber llegado el conflicto, pues no desestimó que el rumor fue real.

“Que feo involucrarte en una pelea en la calle, es peligroso, no sabes qué te va a pasar. ¿Qué te puede pasar por la cabeza para bajarte y agredir a las personas de esa manera? ¿Y si ellos fueran los que hubiesen estado armados o si el hubiese activado su arma? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto tragedias por problemas viales?”

Golden expuso que a inicios de su relación con el histrión éste la habría amenazado (Foto: Instagram/@dianagoldenberg)

Aunado a ello, recordó al público las supuestas agresiones de las que ella habría sido víctima cuando fueron pareja. Y es que desde tiempo atrás Golden expuso que Adame en varias ocasiones supuestamente la habría amenazado y atentado contra su vida.

“¿Ahora sí me creen que me metió una pistola por la boca cuando yo tenía 20 años? ¿Ahora sí me creen viendo lo que hace energúmeno? ¿Ahora sí me creen que me perseguía para atropellarme y para matarme cuando yo vivía atrás de Televisa? Está así de mal desde chiquito”, cuestionó.

Y es que Diana ha mencionado en varias ocasiones que su exesposo no sólo la habría amenazado con un arma de fuego en la boca hace más de 30 años, sino que el pasado agosto, cuando ella junto a su representante legal acudieron al domicilio del histrión para solicitarle el pago de una demanda que ella ganó, él les habría dicho que les soltaría “unos plomazos”.

El polémico actor forcejeó con una mujer reclamándole su celular Videos: Twitter @MxCapitalino / @VideosVirales69

También mencionó que el conductor sí habría golpeado a mujeres, contrario a las declaraciones de Alfredo, pues dijo haber sido testigo de una ocasión en la que lo habría despedido de un trabajo por su conducta.

Después de haber identificado a las personas con las que se enfrentó en la riña, y de las presuntamente habría sido víctima de un robo, el protagonista de Más allá del puente presentó una denuncia oficial en la Fiscalía de Investigación Territorial en la alcaldía Tlalpan por daño culposo a la propiedad por tránsito de vehículo y amenazas.

Adame en sus declaraciones públicas aseguró que sus agresores habrían sido una pareja de “montachoques”, que es como le llaman a las personas que hacen extorsiones en la vía pública con cierto modus operandi. El argumento del actor es que le robaron su celular y una cadena de oro que tenía puesta en el cuello

