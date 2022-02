Alfredo Adame aseguró que ha recibido amenazas tras su riña pública en la Ciudad de México

Alfredo Adame comparte que ha recibido amenazas luego de su riña publica

El 25 de enero el polémico presentador Alfredo Adame se vio involucrado en una riña pública en calles de la Ciudad de México. Posteriormente, el actor presentó una denuncia oficial en la Fiscalía de Investigación Territorial en la alcaldía Tlalpan y recién confesó que está sufriendo amenazas tras haber procedido de manera legal.

Fue durante una emisión de Venga la Alegría donde el también actor contó que desde que presento una denuncia en la Fiscalía de Investigación ha recibido diversas llamadas y mensajes de textos tratando de intimidarlo.

Alfredo Adame compartió con el matutino dirigido por Ricardo Casares, Flor Rubio y Horacio Villalobos, que durante el último fin de semana de enero, durante el sábado y domingo, recibió supuestas amenazadas a través de las que buscaron que diera marcha atrás a la denuncia interpuesta por daño culposo a la propiedad por tránsito de vehículo y amenazas.

Foto: Infobae México.

“Luego, el domingo entró otra llamada de otra clave lada y entonces un ‘cuate’ me dice: ‘Sabes que Adame no queremos bronca contigo, ya bájale de h***s’. Luego yo dije: ‘Mejor metan gente bien a su banda, no a estos estúpidos’. Y otra vez, entraron dos WhatsApp, donde me pusieron ‘abusado, te vamos a reventar’”, rememoró el histrión sobre las supuestas amenazas recibidas.

Posteriormente, conductor compartió con detalle el porqué prosiguió con la denuncia en contra de la familia y enfatizó que su meta es quitarle la custodia de la menor que acompañaba a sus agresores, ya que considera que la niña no debería de estar con una familia en donde la emplean para delinquir.

“Entonces a lo que iba de la niña, es que están usando a una niña para delinquir. Lo que yo quiero y estoy solicitando es que a esta pareja le quiten a la niña, la niña vaya al DIF y luego se vaya en adopción a alguna casa. ¿Por qué lo voy a hacer Federal?, porque voy a buscar ir a la Fiscalía para la protección de los infantes y menores de edad, precisamente a eso”, indicó el exconductor de Hoy.

El día que fue a presentar la denuncia, Alfredo Adame aseguró que los sujetos que lo agredieron son “delincuentes profesionales” que se dedican al “montachoques” y evocó que tras la denuncia se enteró de que la pareja cuenta con antecedentes penales y una larga lista de procesos en su contra.

“No quería yo denunciar ni nada porque uno no sabe la naturaleza de esta gente, pero bueno, le di un ponchazo, entonces yo entro, arranca la camioneta y si alcanza, yo iba caminando muy despacito”, mencionó para la zona de espectáculos del matutino de Azteca.

Por su parte, la única declaración pública hecha por los supuestos agresores fue hecha por la mujer que sale en el video de nombre, Maythe Flores quien le preciso a Tony Álvarez de TELEDIARIO que, de momento, no puede aún dar detalles por consejo de su representante legal.

El polémico actor forcejeó con una mujer reclamándole su celular Videos: Twitter @MxCapitalino / @VideosVirales69

“No, nosotros no golpeamos su carro. Fue todo lo contrario, ahorita todo lo que el señor (Alfredo Adame) está diciendo es mentira y los videos hablan por sí solos (…) no es como ocultar el sol con un dedo, ¿no?, él es lo que está tratando de hacer”, compartió con el reportero.

Maythe Flores señaló por primera vez que el actor presuntamente los amenazó con una arma de fuego pese a tener a un infante en el automóvil, como se muestra en los videos: “El señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro.. se metió al carro y adentro de él nos amenazó. Todo lo tengo en video”, escribió como respuesta a tweet.

