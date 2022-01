Andrés García habló sobre su estado de salud: “Me cuesta levantarme de la cama”

Andrés García todavía no habría recibido su trasfusión de sangre (Foto: Cuartoscuro)

Andrés García aclaró cuál es su estado de salud tras haber dado a conocer que necesita una transfusión de sangre. Aprovechó para recordar las experiencias cercanas a la muerte que ha tenido enfermedades graves.

El pasado 18 de enero Andrés García reveló que necesita con urgencia una transfusión de sangre, pues desarrolló una condición en la médula espinal que ha afectado sus niveles de hemoglobina.

Este 28 de enero a través de su canal de YouTube, el actor confesó que últimamente se ha sentido muy débil, igual a cuando hace 30 años lo diagnosticaron con leucemia y le dieron sólo ocho meses de vida. “Hay días en los que me cuesta levantarme de la cama, como que no me recupero”, dijo en su video.

Por tanto, explicó que actualmente, lo que más le preocupa son los bajos niveles de hemoglobina que tiene. Está siendo medicado para intentar mantenerlo estable, sin embargo, la trasfusión de sangre es muy necesaria. Agregó que su tipo de sangre es muy especial, por lo que ha sido difícil tener un donante.

El actor dijo sentirse como cuando fue diagnosticado con leucemia (Foto: captura de pantalla/YouTube)

También reveló que siente temor a morir, pues no sabe qué sucede al momento de fallecer.

“Aunque uno diga que es muy macho, y aunque sea uno muy macho, siempre cuando te dicen: ‘Oye, manito, te vas a morir en seis meses’, pues algo pasa (...) sí se saca uno de onda”, explicó el protagonista de Pedro Navajas.

Recordó que entre las enfermedades de las que ha logrado salir, la más fuerte fue la leucemia. Recordó que hace 30 años tomaba una pastilla que le recomendaron para cuando se sintiera cansado, pero el consumo recurrente de dicho medicamento le hizo perder completamente las fuerzas.

Le realizaron estudios de laboratorio que arrojaron que García tenía una grave leucemia, por la cual le quedaba poco menos de un año de vida. En ese entonces se sintió aliviado de saber qué era lo que lo iba a llevar a la muerte.

García comentó que los problemas con su memoria también lo molestan (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Andrés logró superar la leucemia en dos años gracias a que dejó el medicamento que tomaba.

A parte de los problemas de sangre, el histrión confesó que está sufriendo problemas con su memoria, pues olvida cosas que tiene que hacer y las recuerda muchos días después.

En entrevista con Hoy el pasado 18 de enero, el protagonista de Las mujeres de Jeremías comentó que también sufre de problemas con su columna debido tuvo problemas que no atendió hasta mucho después. Cuando finalmente fue atendido, fue sometido a una cirugía, la cual actualmente le está provocando estragos.

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron no quise hacer caso, estoy pagando el precio”, reveló.

El actor habló sobre su estado de salud y explicó qué pasará con su herencia

Hace unos días, entrevista con Al Rojo Vivo, debido a que no encuentra donador para la transfusión de sangre, dijo que ya está preparándose para la muerte. “Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte”, confesó.

Mencionó que constantemente habla con la muerte para saber cómo será el momento en que se despida del mundo. “Yo percibo y hablo con ella (la muerte) casi todos los días, le pregunto ¿Cómo será el encuentro?”, dijo.

