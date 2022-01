Andrés García no demandará a Anabel Hernández: “Le querían hacer un daño”

Andrés García aseguró que ya no continuará el proceso legal en contra de Anabel Hernández (Fotos: Captura de Instagram@andresgarciatvoficial // Cuartoscuro)

Tras amagar con demandar a Anabel Hernández por su libro Emma y las otras señoras del narco, Andrés García dio a conocer que ya no procederá legalmente en contra de la periodista, pues confirmó que en la investigación él no es mencionado por haber tenido ganancias de su amistad con narcos.

Andrés García causó controversia cuando en su canal de YouTube arremetió contra Anabel Hernández por varios minutos, asegurando que lo había mencionado en su más reciente libro sólo para llamar la atención y colgarse de su fama. Aseguró que demandaría a la escritora, pues ella había mentido diciendo que él se había enriquecido a partir de ser socio de altos mandos del grupos del crimen organizado.

Este 19 de enero en entrevista con De Primera Mano, el actor se retractó de sus palabras y dio a conocer que no procederá legalmente contra Hernández ya que se dio cuenta de que ella no mencionó que él hubiera sido socio de altos capos del narco.

Andrés García aseguraba que la periodista lo había mencionado en su libro diciendo que él era socio de altos capos del narco (Foto: Cuartoscuro)

“En realidad, no lo leí, me enseñaron unas líneas extrañas. Luego, ella dio la explicación en un programa de televisión, que ella no había dicho nada del dinero de los narcos y esas cosas. Y enseñó, según ella, el libro donde hablaba acerca de que yo tenía amigos que eran capos, lo cual es cierto”, dijo el histrión.

Comentó que para él lo que sucedió fue que alguien está buscando perjudicarlos, pues a él le llegó la falsa información a través de su teléfono. Agregó que ya no seguirá con el proceso legal en contra de nadie, pues no quiere investigar a qué se debió este engaño.

“A mí me lo mandaron por teléfono alguien que le quería hacer un daño, a ella o a mí o a los dos. Entonces, si ella dio una explicación y enseñó el libro y no sale nada de eso, pues no tiene caso seguirla hostigando”

Además de Andrés García, la periodista menciona a famosos como Sergio Mayer, Ninel Conde y Galilea Montijo (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Pese a que aceptó a que Anabel no dijo que él fuera socio de algún narco, se negó a ofrecerle una disculpa pública tras haber utilizado adjetivos con los que insultó a la periodista en sus declaraciones del pasado 9 de enero.

El protagonista de El cuerpo del deseo sostuvo que no hay razón por la que deba disculparse con Hernández, pues él está cansado de que utilicen su nombre para obtener la atención del público.

“¿Para qué se meten a hablar de mí? Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, y yo ya estoy un poquito cansado, que como ya no hay nadie famoso en este país, todo el mundo agarra a Andrés García para ver que pend*jad* se dice de Andrés García y no me hace ninguna gracia”, argumentó.

El actor fue criticado por el lenguaje que utilizó en su video para referirse a Hernández, pues la insultó con diferentes groserías (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Y es que entre las declaraciones que hizo hacia la comunicadora, la llamó “cucaracha”, “cretina”, “trepadora”, “muerta de hambre”, además de otras palabras altisonantes.

Anabel Hernández respondió al actor en el programa La Octava, en donde afirmó que en su libro no hay línea en donde se lea que García mantuvo relaciones comerciales con sus amistades del narco. Agregó que “sostengo cada una de las palabras y de las líneas que escribí sobre el actor Andrés García. No hay la menor duda de lo que escribí”.

También se dijo sorprendida por la reacción del histrión, pues ella sólo retomó lo que su testigo le dijo y lo confirmó con las declaraciones que en tantas ocasiones Andrés ha hecho, mismas en las que confirma que Arturo Beltrán Leyva y otros narcotraficantes fueron sus amigos.

