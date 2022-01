Andrés García recordó cómo lanzó la carrera de Paco Stanley: “Era encantador”

Andrés García recordó cómo fueron los inicios de Paco Stanley en el entretenimiento (Fotos: Cuartoscuro /Instagram @andresgarciatvoficial)

A más de 22 años del asesinato de Paco Stanley, Andrés García recordó cómo lo conoció y lo fuerte que fue su amistad gracias que habría sido él quien lo lanzó al medio artístico.

En el nuevo video de Andrés García para su canal de YouTube, compartió con su público algunos de los recuerdos que mantiene sobre su amistad con Paco Stanley, a quien conoció mientras daba entrevistas públicas.

Según relató el protagonista de Pedro Navajas, Stanley habría logrado obtener fama a nivel nacional gracias a la buena mancuerna que hizo con él como el presentador de las conferencias de prensa que realizó por toda la república, pues en aquella época el comediante estaba iniciando su carrera.

“Decía: ‘Hola, señores. A quien estaban esperando, ya llegó. Aquí está Andrés García’. Aplausos y ya, empezaban las preguntas, hombres y mujeres, gente interesada (...) Y un día se me ocurrió a mí, viendo la simpatía de Paco, que era encantador, se me ocurrió a mí ‘oye, ¿por qué no lo hacemos juntos?’”, recordó el actor.

García aseguró que él fue quien lanzó la carrera de Stanley (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Le propuso entonces a Stanley tener una dinámica entre los dos para que los encuentros con la prensa fueran más entretenidas y las preguntas fluyeran de mejor forma. Andrés le pidió al presentador ser él quien lanzara las interrogantes que se le ocurrieran, pues así Paco también llamaría la atención.

“’Tú vas a ser una figura también’, en aquella época no era figura, de ahí empezó. De hacer entrevistas públicas conmigo, empezó la gente a ver lo que yo le decía, ‘tiene un gran encanto’, porque sí lo tenía. Entonces hicimos mancuerna”, relató García.

Después de haber sido el presentador de varias de las entrevistas del histrión, Paco habría logrado la atención mediática necesaria para poder ser contratado por parte de organizadoras de eventos, lo que después lo llevó a la televisión.

Andrés también aprovechó su video para enviarle un mensaje a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, pues dijo que aprecia mucho a ambas y las felicitó por su trabajo, por lo que también se dirigió a Paul Stanley, hijo de Paco. Compartió que es su gran amigo y lo considera un “encanto de persona”.

Andrés aprovechó para también enviarle un mensaje a Paul (foto: Instagram/@paulstanleyd)

Así como con su padre, el actor piensa que Paul es una promesa de la televisión mexicana y podría llegar a ser una de las celebridades más importantes en los siguientes años.

“Estás excelente, de conductor, de actor y como figura televisiva. Vas a ser la figura más importante de la televisión de este país antes de dos años, acuérdate lo que te digo. Te felicito Paul, te mando un abrazo muy grande”.

Es la primera vez que el protagonista de El cuerpo del deseo habla sobre la cercana relación que mantenía con los Stanley. No obstante, no es la primera vez que deja ver su interés e indignación por el asesinato del conductor.

Paco Stanley fue asesinado en 1999 y nunca se esclareció cómo ocurrió su muerte (Foto: Twitter @GilbertoBrenis)

Y es que años atrás se confrontó en televisión con Paola Durante durante el programa de baile Mi sueño es bailar en 2012, insinuando que ella era la culpable del asesinato de Stanley.

La edecán fue señalada e investigada por las autoridades como una de las involucradas en el caso de homicidio de Paco Stanley, quien fue asesinado afuera del afamado restaurante “el Charco de las Ranas” el 7 de julio de 1999.

Durante fue a prisión debido a esto, pero en 2001 se le dictó auto de libertad al no haber encontrado pruebas suficientes para culparla del crimen, así como sucedió con Mario Bezares.

