Belinda rechazó el 2000s Pop Tour porque “el elenco no está a su altura”, según Martha Figueroa

Belinda habría rechazado el proyecto pese a la jugosa cantidad de dinero que le fue ofrecida (Foto:Instagram/@belindapop)

Hace unos días se dio a conocer el lineup completo del concierto 2000s Pop Tour, una nueva gira encabezada por Ari Borovoy quien, a través de su empresa Bobo Producciones, se dio a la tarea de reunir a distintos exponentes musicales de la primera década del siglo sobre un mismo escenario.

El proyecto, continuación lógica del 90s Pop Tour, causó revuelo y el tema se mantuvo por varias horas en las tendencias de las redes sociales, en donde surgió expectación y memes respeto al show que será engalanado por figuras como Paty Cantú, Kudai, Motel, Pee Wee, Fanny Lu, Nikki Clan, Bacilos, Playa Limbo y Yahir.

Sin embargo, no pocas personas del público también mostraron su desilusión al no ver anunciados en el cartel a otros grupos que también destacaron en la época y pudieron haber representado una carta fuerte en el evento.

Los fans lamentaron que no se hubieran incluido en el proyecto a figuras como Belanova, Moderatto, Miranda, Las oreja de van Gogh, Reik, La quinta estación y Belinda, quien dio de qué hablar recientemente.

El elenco confirmado fue celebrado por algunos, y menospreciado por otros Foto: Instagram/@2000spoptour_fansoficial

Y es que la cantante de temas como Luz sin gravedad, Sapito y Boba niña nice, gozó de un gran éxito en los primeros años de su carrera musical, logrando llenar en distintas ocasiones espacios como el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, lo que la llevó a ser considerada por algunos como “La princesa del pop latino”.

Ahora, convertida en una adulta, Belinda ha llevado su carrera también por los rumbos del modelaje, la actuación y la mentoría como coach de los programas de La Voz México, pero lo que más la ha tenido al centro de la conversación entre el público es su publicitado romance con Christian Nodal, con quien sostiene una relación desde hace más de un año.

Al ser considerada una artista taquillera, no está de más pensar que productores musicales le hayan ofrecido integrarse a los elencos de sus producciones, tal es el caso de Ari Borovoy, según lo comunicó la periodista Martha Figueroa, quien aseguró que Belinda fue contemplada para encabezar el 2000s Pop Tour.

Según Figueroa, Ari buscó a Belinda para convencerla de ingresar al proyecto (Foto: Instagram)

“Ari Borovoy y su empresa están preparando la nueva gira…Presentaron el elenco confirmado, que va a estar buenísimo. Ah pero les tenemos una sorpresa, se supone que a la que iban a presentar como megaestrella era a Belinda”, contó en el programa Con permiso.

Figueroa expresó que ‘Beli’ sería presentada “como megaestrella punta de lanza porque dijeron con que Belinda vaya a los conciertos, se nos va a llenar”, Sin embargo, ella les explicó que “el elenco no estaba a su altura” y prefería quedarse con su actual prometido Christian Nodal.

“Nos enteramos que le ofrecieron el contrato más caro de la historia de BoBo Producciones; o sea, de la compañía de Ari Borovoy, y que no aceptó Y que le dijeron: ‘cómo si es un dineral y tú vas a ser la estrella y todo mundo va a estar alrededor tuyo y no sé qué’; ah pues que no ‘que el elenco no está a su altura, que ella no se anda codeando con cualquiera y que mejor se quedaba con su Nodal’, que no tenía por qué andar perdiendo el tiempo en esos conciertos”, comentó Figueroa en el programa conducido también por Juan José Origel, quien contó que la madre de Nodal, presuntamente ya no ve con buenos ojos la relación de los jóvenes.

Belinda habría preferido seguir disfrutando de su noviazgo con Christian Nodal (Foto: Instagram/@belindapop)

“Que la mamá de este muchachito Nodal le dijo a Belinda ‘mira hija, no deberías de andar con Nodal, en primer lugar está muy jovencito, le falta mucho de carrera, apenas va, ya despuntó pero todavía le falta para una carrera como los grandes le falta mucho y todo. Búscate uno más grande’. Que porque dicen que porque ésta la hace gastar un dineral al muchacho, y la mamá dice ‘nos van a dejar sin un peso’, la señora”, contó el periodista.

SEGUIR LEYENDO: