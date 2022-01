“Día mundial de Belinda” desató burlas en redes sociales

Belinda cumplió 22 años de trayectoria artística (Foto: Instagram/@belindapop)

Belinda se volvió tendencia en las redes sociales debido a que sus fans están festejando “su día mundial”. A pesar de que el #DíaMundialDeBelinda está teniendo muchas interacciones, las burlas no dejaron de llegarle a la actriz y a sus fans, pues cientos de usuarios lo consideraron como “absurdo” y “ridículo”.

El 10 de enero de cada año se ha convertido en algo especial para Belinda ya que fue en un día así pero del 2000 cuando inició su trayectoria debutando en la telenovela infantil Amigos X Siempre para Televisa. Por este motivo los fanáticos de la intérprete de éxitos como En La Obscuridad, En El Amor Hay Que Perdonar o Luz Sin Gravedad desde hace varios años han elegido la fecha para convertirlo en un día de festejo en honor a la cantante.

Belinda es de las cantantes mexicanas más seguidas en redes sociales (Foto: captura de pantalla de Twitter @belindapop)

“¡Belifans! Estoy viendo todos sus mensajitos #DíaMundialDeBelinda”, expresó la cantante en Twitter para después agregar: “Estamos en un mundo donde somos uno por la música. Ganando como siempre, los amo”.

A pesar de que la actriz cuenta con un fandom muy grande, ya que en su Instagram tiene más de 14.6 millones de seguidores -cifra similar en Facebook- y en Twitter con más de 6 millones, la gran cantidad de detractores convirtieron la celebración en una “lluvia de burlas y críticas” que provocaron grandes confrontaciones en sus redes sociales.

“¿#DíaMundialDeBelinda? esto es o más absurdo que he visto en mis redes sociales desde hace mucho tiempo”, “Ahora cualquier persona que no hace nada ni aporta nada en el mundo tiene un día mundial”, “Belinda solo le ha dado al mundo El Sapito porque de ahí en fuera no ha curado el cáncer o algo así”, “No puedo creer que los 5 seguidores que aún le quedan vuelvan tendencia algo tan absurdo que a nadie le importa y no es relevante”, “De verdad es increíble que existen personas sin criterio o cerebro en tantos países del mundo”, expresaron algunos detractores de la cantante.

Belinda constantemente es tendencia en redes sociales (Foto: Twitter/@buenchicochucky)

Aun siendo tendencia en otros países de habla hispana como Argentina, Colombia, Chile o Costa Rica, el hecho de que se convirtió en tendencia también fue cuestionado pues aseguraron que su celebración por medio del mencionado hashtag fue debido al uso de “astroturfing”, un término referido a campañas de relaciones públicas que pretende dar una impresión de espontaneidad, como nacida de una fuerte relación con el entorno social.

“Está claro que esto es ‘astroturfing’ porque nadie festeja el día mundial del sapito”, ”Belinda tiene muchísimos años sin sacar un disco bien y casualmente sigue teniendo millones de seguidores. Algo no cuadra, ¿no?”, “Los tuits de Belinda normalmente no llegan ni a los mil likes, no suena descabellada la idea de ‘astroturfing’ aquí”, escribieron.

El soundtrack fue lanzado el 17 de febrero del 2000 (Foto: Twitter/@belindaidolos)

Belinda en este 2022 cumplió 22 años de trayectoria artística; su debut en el mundo musical también se presentó con Amigos X Siempre, ya que ella fue parte de la banda sonora de la telenovela. Este disco infantil consiguió vender más de 250 mil copias físicas dando disco de platino así como la oportunidad de participar en su primera gira musical La ruta de la amistad, cuyo inicio en vivo fue grabado en video en el estadio Azteca.

“22 años de que aquella niña que tanto admiraba en la tv ahora es una mujer tan grande y exitosa, felicidades”, “Sigo sin creer que ya pasaron más de 20 años desde que me volví tu fan”, “Y pensar que todo inició en una misma novela donde actuaste y cantantes por primera vez” , “Felices 22 años de trayectoria, ahora que estés con Nodal espero no te alejes como Anahí”, expresaron.

