Ari Borovoy anunció el “2000s Pop Tour”: estos son los artistas más solicitados

Aún con el "90s Pop Tour" en gira nacional, ya fue anunciado su sucesor (Foto: Instagram/@ariborovoy)

Ari Borovoy anunció la continuación del ya exitoso “90s Pop Tour”. El integrante de OV7 publicó en sus redes sociales el primer avance de lo que será el “2000s Pop Tour” que aún no cuenta con fecha de estreno pero que de inmediato despertó el interés de los amantes de la música pop en español sobre qué bandas o solistas participarán como line-Up oficial.

El cantante inició el año cumpliendo el sueño de muchos fanáticos que desde la creación del formato “Pop Tour” el 24 de marzo del 2017 le han pedido a su empresa, BOBO Producciones, que se realizara una versión más juvenil de la música pop que se encontraba en su época de oro en México. Con el mensaje “¡Ya viene el @2000spoptour! ¿Estás listx? #2000sPopTour #próximamente”, el empresario compartió la gran noticia.

RBD debutó en el 2004 y se separó en el 2009 Foto: @rbd_musica / IG.

Aunque no se han revelado más detalles sobre la gira, en redes sociales del nuevo formato ya se encuentra una encuesta sobre qué artistas deberían participar en ella, pues para el intérprete de éxitos como Tenemos Un Secreto, Vuela Más Alto o En Algún Lado es importante que agrupaciones o solistas son los más demandados, aunque incluir a algunos podría ser algo imposible.

RBD se posicionó como la agrupación más demandada por los fanáticos. Aunque hace algunos años esta idea pudo haber sido una locura, con el regreso de su música a plataformas de streaming, su concierto virtual y las posibilidades que constantemente la banda mexicana da en sus redes sociales sobre más canciones y una gira mundial presencial, ahora podría ser posible.

“Hace como un año (lo platicamos) llevo muy buena relación con ellos, estuve en RBD: La Familia, encima conozco desde hace muchos años a Dulce María, Anahí y Maite, no es algo que parezca que va a suceder pronto, no lo hemos hablado a fondo, pero hay muy bonita relación, hay muy buena relación con todos ellos”, señaló Borovoy a la revista Caras hace 3 años. Tras plantearles la posibilidad, Ari no recibió respuesta, sin embargo, espera en algún momento lograr reunirlos y más con el actual panorama.

Belanova llegó a ser la banda pop más popular en los años 2000 (Foto: Cuartoscuro)

Pop de los años 2000 es sinónimo de Belanova. El trío conformado por Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola podría formar parte de esta aventura ya que en más de una ocasión han mencionado que el auge de la música urbana ha deteriorado por completo su carrera musical, así como la popularidad del electro-pop que los consagró como una de las agrupaciones más icónicas con éxitos como Rosa Pastel, No Me Voy A Morir o Baila Mi Corazón.

No todo sería el género rosa, usuarios en redes sociales apuestan a que Moderatto podría acceder ya que aunque se consideran como una banda rock, sus fans consideran que son más pop-rock. Con el reciente cover de Nuestro Amor en colaboración con Anahí y su próximo disco de covers de RBD, no sería extraño veros en la gira.

Belinda debutó en los años 2000 (Foto:Instagram/@belindapop)

Belinda es una de las solistas más recordadas de dicha década. La también actriz es otra de las celebridades más demandadas y aunque la intérprete de éxitos como Luz Sin Gravedad, Ángel o Bella Traición nunca ha relacionado algo similar, se espera que forme parte de ella.

Camila es otra de las agrupaciones más solicitadas y a pesar de que desde hace algunos años continuaron con el proyecto sin la presencia de Samo, la famosa banda podría regresar a los escenarios mexicanos con esta producción. Paty Cantú también estaría en la lista con sus éxitos como solista ya que desde hace algunos meses la también actriz confesó que terminó muy mal con Mario Sandoval en Lu.

