OV7: integrantes dejan de lado sus diferencias y retoman gira por su 30 aniversario

Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Érika Zaba, Óscar Schwebel, M’Balia y Kalimba Marichal sorprendieron a sus miles de fans con una estupenda noticia, pues tras meses de entablar conversaciones sobre su posible regreso a los escenarios luego de posponer indefinidamente su gira por el 30 aniversario de OV7, anunciaron que en los próximos meses se llevará a cabo el esperado show musical de la mano de OCESA SeiTrack.

Durante la mañana de este viernes 21 de enero, la agrupación mexicana publicó un comunicado de prensa en sus redes sociales, donde se informó que los integrantes lograron limar asperezas y llegaron al fortuito acuerdo de retomar sus planes como OV7 durante este 2022. Para ello, recurrieron al apoyo de la mencionada empresa, quienes se encargarán de representarlos durante su próximo tour.

“Después de un tiempo dedicado a llegar acuerdos entre los integrantes del grupo para definir su futuro, ahora prevalecen las coincidencias y comparten el interés de hacer que todos sus proyectos en conjunto sean un éxito, siempre pensando en sus fans y en ese momento tan esperado de reencontrarse con ellos”, se lee en Instagram.

Dentro del comunicado resaltó el acuerdo al que llegó OV7 con OCESA SeiTrack, incluso el director de la empresa, Octavio Padilla, celebró el trabajo en conjunto que comenzarán a desempeñar a partir de este viernes y reconoció a la agrupación como una de las más importantes en México durante las últimos décadas.

“Estamos felices de trabajar para artistas del nivel de Érika, Lidia, Mariana M´Balia, Ari, Kalimba y Óscar, quienes han demostrado ser extremadamente talentosos y disciplinados, lo cual se ha traducido siempre en shows y presentaciones del más alto nivel artístico”, apuntó.

Mientras tanto, el grupo pop recalcó que la idea de hacer un tour por su aniversario nació del anhelo que compartían con sus miles de fans por volver a reencontrarse. Mencionaron que durante los años donde impactaron en la industria musical lo hicieron con mucha alegría y pasión, motivo por el cual no dudaron en revivir la entrañable experiencia.

“Estamos agradecidos de permanecer vigentes en los corazones de la gente por tanto tiempo y seguros de que la oportunidad de seguir escribiendo buenas historias junto a ellos es imperdible”, agregaron.

Al final de comunicado se hizo un repaso por algunos de los éxitos que lograron los intérpretes cuando brillaron en el top de las listas de popularidad. OV7 colocó alrededor de 15 canciones en el primer lugar y cerca de 20 temas dentro del gusto popular en países como España, Estados Unidos, Argentina y toda América Latina.

Las inolvidables propuestas musicales del grupo mexicano continúan resonando en la mente y el corazón de sus seguidores, así como sus looks muy representativos de la década de los 90 y el año 2000. Dentro de su gran repertorio resaltan: Enloquéceme, Te quiero tanto, Shabadabada, Mírame a los ojos, Un pie tras otro pie, No me voy, por mencionar algunas canciones.

El enhorabuena de OV7 llegó en medio de la polémica, pues en las últimas semanas algunos de sus fans externaron su molestia a través de redes sociales, pues llegaron a pensar que no se llevarían a cabo los show y reclamaron su dinero. Cabe recordar que el tour del reencuentro se anunció en 2019 pero, debido a la pandemia por COVID-19, tuvo que ser pospuesto en múltiples ocasiones.

Debido a la presión, Ari Borovoy concedió una entrevista para Sale el sol donde hizo un llamado para que todos sus fans mantuvieran la calma y externó su comprensión hacia todas aquellas personas que ya contaban con su boleta para el show.

“Tienen toda la razón de estar como están de molestos, pero es cosa de un par de semanitas y ya sabrán un poquito más al respecto”, agregó.

