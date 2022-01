Laura Flores habló sobre su lucha contra la artritis: “Tengo un problema muy serio en la rodilla”

Foto: Instagram/@laurafloresmx

Laura Flores confesó que se encuentra atravesando por una artritis que la hará pisar el quirófano en un par de años. La actriz explicó que su padecimiento se fue desarrollando con el paso del tiempo, pero recientemente comenzó a sentir los estragos en su cuerpo, por lo que podrá en marcha soluciones a corto y largo plazo.

Laura Flores es una actriz, cantante y conductora mexicana que ha brillado en la pantalla chica en inolvidables telenovelas como Gotita de amor, Piel de otoño, En nombre del amor, Al diablo con los guapos, entre otras; además de sus recordadas canciones: El alma no tiene color, Te felicito, Lo que me tiene aquí. Durante el 2021 participó en MasterChef Celebrity México, donde estuvo a punto de ser llegar a la gran final.

La originaria de Reynosa, Tamaulipas, concedió una entrevista para el programa Sale el sol, donde contó cual el su actual estado de salud. A través de videollamada, Laura Flores comentó que el problema que tiene en una de sus rodillas inició hace aproximadamente 14 años, cuando sufrió la ruptura de un ligamento.

“Tengo un problema muy serio en la rodilla, ¡muy serio! [...] me operaron del ligamento cruzado, se me rompió hace muchos años, en el 2008. Mi rodilla, con tanto ejercicio que he hecho, y como nunca dejé de correr, ya está hueso con hueso, o sea, no hay cartílago, entonces estoy desarrollando una artritis en esa rodilla”, dijo.

La artista de 58 años explicó que, en su caso, el cartílago que existe entre los huesos de la rodilla se ha ido desgastando con el tiempo, al grado de ser insuficiente, esto debido a sus constantes rutinas de ejercicio. Tanto ha sido el impacto que sus doctores le hicieron algunas recomendaciones para poder contrarrestar su padecimiento.

Como medida a corto plazo, Laura Flores tiene la opción de mantener o bajar de peso con el fin de que su extremidad reciba un menor impacto. Por esta razón, la intérprete mexicana se someterá a una dieta rigurosa.

“Con el escaso cartílago que me queda lo ideal es que yo esté más delgada. No porque yo este gorda sino porque entre más delgado este el individuo, menos presión tiene la rodilla”, dijo.

Sin embargo, va a llegar un momento donde el cartílago termine por casi desaparecer, por lo que una medida a largo plazo es una operación de rodilla donde se cambie la sección dañada por una pieza de titanio. La actriz comentó que sí se someterá a la intervención quirúrgica, pero en algunos años.

“No ahorita, como en un par de años. Una parte de mi rodilla me la tienen que quitar y ponerme una parte de titanio, o sea como mujer biónica voy a quedar [...] me van a tener que poner una rodilla biónica, una reposición de rodilla”, agregó.

Finalmente, Laura Flores expresó que no se siente preocupada por el resultado de la operación, pues considera que en la mayoría de los casos los resultados son favorables. Además, recordó que su hermano también se sometió a una intervención quirúrgica hace algunos años en la misma área y se encuentra muy bien. Por último, la actriz mencionó que las intervenciones en la rodilla suelen ser más frecuentes de lo que se cree.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la artritis es una inflamación en una o más articulaciones; suele presentarse en manos, muñecas, codos, pies y rodillas, siendo este último el caso de Laura Flores.

Se piensa que es una enfermedad que se presenta en los adultos mayores, sin embargo, no tiene distinción de edad y existen más de 100 tipos diferentes.

