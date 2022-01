Christina Aguilera confesó con qué artista mexicano hizo un dueto inolvidable

Christina Aguilera en la entrega anual de los Latin Grammy 2021 (Photo by Bridget BENNETT / AFP)

Tras años fuera de los escenarios, Christina Aguilera regresó más fuerte que nunca y decidió apostar por su público latinoamericano con un nuevo proyecto musical en español. La cantautora estadounidense que alcanzó la fama en la década de los 2000 confesó que considera la colaboración que hizo con un intérprete mexicano como legendaria.

La interprete de grandes éxitos como Lady marmalade, Beautiful, Candyman, Dirrity y Can´t hold us down,se encuentra promocionando su regreso a la industria musical con La fuerza, su nuevo álbum en español del que se desprendió su primer sencillo Pa mis muchachas. Posteriormente se lanzó No somos nada y Santo, siendo esta última canción un dueto con el puertorriqueño Ozuna.

Christina Aguilera ofreció una conferencia de prensa donde dio detalles sobre su disco en español y respondió algunas preguntas. Dentro de la charla recuperada y traducida por el programa Hoy, la cantautora expresó que uno de sus duetos más memorables lo grabó junto al cantante Alejandro Fernández.

Alejandro se presentó en Guadalajara, Jalisco, tras el sensible fallecimiento de Vicente Fernández FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

“Amé esa colaboración, él es un artista increíble y fue una canción legendaria, es muy especial para mí... no he vuelto a hacer una canción igual”, declaró.

Fue en 2013 cuando la también actriz y el hijo de Vicente Fernández sorprendieron a sus miles de fans con una canción juntos. Se trató nada más ni nada menos de Hoy tengo Ganas de ti, un balada escrita en 1975 por el compositor Miguel Gallardo. Cabe mencionar que la exitosa canción ha sido interpretad por grandes figuras de la música latinoamericana, entre ellos, Ricardo Montaner.

La también actriz, quien recientemente llegó a los 41 años de edad, se llevó una gran experiencia tras trabajar de la mano del Potrillo, pues recordó que durante todo el tiempo que convivieron mientras grababan el tema y el videoclip, se mostró sumamente respetuoso y amable. Gracias a la experiencia forjaron una relación laboral que trascendió fuera de la pantalla.

Christina Aguilera performs during the 22nd Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., November 18, 2021. Picture taken November 18, 2021. REUTERS/Steve Marcus

“Alejandro es muy dulce y por eso lo invité al escenario cuando estuve en México en mi último concierto. Todo el mundo estaba en shock y vi todo ese amor por él. Fue una hermosa experiencia definitivamente”, comentó.

A lo largo de su trayectoria artística, Christina Aguilera ha trabajado con otros representantes del género como con Luis Fonsi, artista puertorriqueño con quien grabó Si no te hubiera conocido. Hace tan solo unas horas, la cantante estadounidense cautivó a sus miles de fans latinoamericanos con Santo, canción y videoclip que hizo junto a Ozuna.

Christina Aguilera inició su carrera en el medio con algunas canciones en ingles, sin embargo ganó gran popularidad en Latinoamérica después de que se atrevió a interpretar en español, convirtiéndose en una de las pocas artistas que han triunfado en el intento. La protagonista de Noches de encanto se robó el corazón de sus fans con éxitos como Pero me acuerdo de ti, Falsas esperanzas, Ven conmigo, Por siempre tú, entre otras.

Christina Aguilera cumplió 41 años el pasado 18 de diciembre. REUTERS/Mario Anzuoni

Durante su encuentro con los medios, la cantante externó el aprecio que tiene por el español, pues considera que es un idioma romántico que nutre las canciones con un aire de pasión que difícilmente se puede lograr en piezas en inglés.

“El lenguaje es demasiado pasional y es poético, no lo puedes traducir al inglés, lo he intentado pero no tiene sentido porque la lengua inglesa no es bonita [...] ustedes saben que no es mi primera lengua, pero la amo”, agregó.

Por último, Christina Aguilera compartió que siente un gran aprecio por el idioma debido a que estuvo presente en su niñez gracias a su familia.

“En mi niñez hablaba español, mi padre es de Ecuador, ahí viví un tiempo de niña con mis abuelos y así fue como logre hablarlo. Mi madre hablaba español, era traductora”, dijo.

