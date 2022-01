Estos son los nuevos coaches de La Voz Kids 2022

Se prepara una nueva edición de la versión mexicana de La voz Kids (Foto: Captura de Instagram/@lavoztvazteca)

Este miércoles 19 de enero se han dado a conocer los nombres de los nuevos coaches que integrarán el panel de La Voz Kids, la franquicia del popular reality show de canto que en sus más recientes ediciones se ha transmitido a través de la señal de TV Azteca en México.

Para la versión de este año ya se han llevado a cabo las audiciones virtuales de los niños provenientes de toda la República Mexicana que buscarán avanzar en la competencia de canto hasta lograr coronarse como el próximo “valor infantil” del país.

A través de las redes sociales del programa y en la más reciente emisión de Ventaneando se confirmaron los nombres de los artistas que veremos en la temporada fungiendo como los “coaches” que seleccionarán a los niños que buscarán mostrar su talento y desarrollarse artísticamente.

Comenzando por Paty Cantú, quien con casi 20 años de trayectoria en los escenarios ha logrado consolidarse como una de las cantantes y compositoras jóvenes más sobresalientes del medio artístico nacional.

Paty estará al aire en esta nueva edición, además de su participación en el 2000s Pop Tour (Foto: Captura de Instagram/@lavoztvazteca)

Creadora de éxitos radiales como Afortunadamente no eres tú y Corazón bipolar, Paty ha colaborado en su carrera con importantes artistas como Alejandro Sanz, Juan Gabriel, David Bisbal, Andrea Bocelli y más. Además forma parte del jurado internacional que conforma las premiaciones anuales de los Latin Grammy.

Paty ha escrito canciones para figuras como María José, Danna Paola, Alejandra Guzmán, Emmanuel y Ana Torroja. Apenas este martes 18 de enero, la ex integrante del dueto Lu fue anunciada como parte del line up de la gira de conciertos 2000s Pop Tour, la nueva “gira de la nostalgia” comandada por Ari Borovoy, por lo que su presencia en televisión y en distintos escenarios la mantendrá vigente este 2022 ante el público.

Otra de las sorpresas de esta temporada es María León, quien con 14 años de trayectoria como actriz, bailarina y cantante está “dispuesta a descubrir a los pequeños más talentosos”, según reza la publicidad del programa de TV Azteca en sus redes sociales.

La ex integrante de Playa limbo se encargará de guiar a pequeños talentos vocales (Foto: Captura de Instagram/@lavoztvazteca)

La ex integrante del grupo Playa Limbo ya ha demostrado sus dotes vocales en puestas teatrales como Hoy no me puedo levantar. Además ha compartido el escenario con importantes estrellas como Los Ángeles Azules, Manuel Mijares, Franco de Vita, Juan Gabriel, Eugenia León, Tania Libertad y Guadalupe Pineda.

Destaca que tanto Paty Cantú como María León participaron el año pasado en el reality show Quién es la máscara de Televisa, logrando obtener el primer lugar, María, y el segundo lugar, Paty, con los personajes de “Disco ball” y “Mapache”, respectivamente.

El tercer coach dado a conocer se trata de Joss Favela, quien es considerado uno de los compositores más influyentes en la música regional mexicana en la actualidad. Con su joven carrera, ya ha sido apodado El lujo de Sinaloa, y ha obtenido algunos premios.

Joss ha ganado una popularidad importante en los últimos años con su propuesta en el regional mexicano (Foto: Captura de Instagram/@lavoztvazteca)

Joss ya ha colaborado con figuras como Natalia Jiménez y Becky G sobre los escenarios, además de haber compuesto canciones que han interpretado Alejandro Fernández, Yuri, Banda El recodo y Julión Álvarez.

Finalmente, quienes repiten esta edición son los hermanos Mau y Ricky Montaner. Los hijos de Ricardo Montaner regresan a La Voz Kids 2022 luego de haber sido parte al lado de María José, Belinda y Camilo parte de la edición 2021 de la popular franquicia televisiva.

Los hijos de Ricardo Montaner repiten su participación en el reality de TV Azteca (Foto: Captura de Instagram/@lavoztvazteca)

“¡Vienen dispuestos a contagiarnos con su energía y todo su talento!”, aseguró la emisión. Los venezolanos han llamado la atención en los ´últimos años por su talento y se han consolidado como unos de los grandes exponentes del género urbano. Mau y Ricky ya han recibido nominaciones en los Latin Grammy en las categorías Mejor artista nuevo y Mejor canción del año.

Al momento, el anunciado programa de TV Azteca aún no ha revelado cuándo comenzará sus grabaciones ni cuándo podrá ser visto al aire.

