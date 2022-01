Silvia Pinal y Alejandra Guzmán reaparecieron en redes tras su contagio de COVID-19: “Mi madre es un roble”

Madre e hija estuvieron contagiadas de COVID-19 (IG: silvia.pinal.h)

Después de semanas en aislamiento por sus contagios de COVID-19, Silvia Pinal y Alejandra Guzmán reaparecieron en redes sociales con una tierna fotografía que no tardó en viralizarse. La Reina de corazones aprovechó el espacio para mandar un agradecimiento a todas las personas que se preocuparon por su salud.

Durante la tarde del pasado martes 18 de enero, la intérprete Hacer el amor con otro sorprendió a sus seguidores de Instagram con una fotografía junto a su madre. En la postal, que le dio la vuelta a internet, apareció Silvia Pinal sentada en una silla de ruedas mientras que Alejandra Guzmán le daba un cálido abrazo y un tierno beso en la mejilla.

Las artistas posaron muy felices para la cámara y dejaron entrever que ambas se encuentran mejor de salud. En la imagen también se logró apreciar algunas plantas y cuadros, por lo que el lugar podría tratarse de la lujosa mansión que tiene la afamada actriz de 90 años en la Ciudad de México. La cantante acompañó la fotografía con un sentido mensaje de agradecimiento para todos sus fans, quienes durante las últimas semanas le brindaron su apoyo a través de mensajes.

“Mi madre es un roble”, comenzó. “Gracias a cada uno de ustedes por sus lindos deseos, toda la vibra positiva es bienvenida. Los quiero y les agradezco que quieran tanto a mi madre”, agregó.

La publicación de Alejandra Guzmán causó sensación entre sus poco más de 3 millones de seguidores en Instagram, quienes no tardaron en inundar la caja de comentarios con mensajes de cariño, amor y buenos deseos, además de uno que otro halago, tanto para la actriz que brilló en la Época de Oro del Cine Mexicano, como para la cantante de 53 años.

Entre las reacciones destacó la presencia de algunas personalidades del medio como Dulce María, quien escribió: “Qué maravilla!!!” junto a emojis de corazón rojo. “Qué bonito verlas bien, son unas ching***”, “Dios las bendiga y cuide siempre”, “Par de guerreras”, “Reinas bellas”, “Hermosas, grandes, divas las dos”, fueron otros de los mensajes que recibió.

La fotografía de madre e hija no solo marcó su regreso a las redes sociales, sino que también fue una manera de demostrar el nivel de mejoría que ambas han ganado en los últimos días, esto después de estuvieron contagiadas de COVID-19.

Fue a mediados del pasado mes de diciembre (2021) cuando Silvia Pinal fue internada de emergencia en un hospital ubicado en la Ciudad de México. La protagonista de El ángel exterminador había presentado problemas en su presión arterial, por lo que sus familiares decidieron trasladarla a un nosocomio, donde finalmente fue diagnosticada con coronavirus.

La intérprete pasó alrededor de un semana en aislamiento dentro del hospital, por lo que pasó Navidad a la distancia y se comunicó por videollamada con sus familiares. Días después y tras una notable mejoría, Silvia Pinal fue trasladada a su hogar donde continuó resguardada por unos días más.

A principios del 2022, la actriz cedió una entrevista para Ventaneando, donde confirmó que ya se encontraba libre de Covid-19 y estaba recuperándose en su casa: “¡Claro que ya no tengo nada y buen trabajo me costó! Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso”, declaró.

Alejandra Guzmán dio a conocer que había contraído el virus por segunda ocasión el pasado 4 de enero, esto a través de un comunicado que publicó su equipo de trabajo. La hija de Enrique Guzmán presentó síntomas leves, por lo que ya se encuentra mucho mejor.

Cabe mencionar que tanto Silvia Pinal como Alejandra Guzmán cuentan con su esquema de vacunación completo.

