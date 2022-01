Carmen Muñoz en Hoy: el Burro Van Rankin la llenó de halagos

Carmen Muñoz adelantó que prepara un programa para Unicable (Fotos: Twitter@burrovanrankin // Instagram@carmenmoriginal)

Tras varias semanas de especulaciones luego de su repentina salida de TV Azteca, Carmen Muñoz al fin reapareció en la pantalla chica para confirmar su ingreso a las filas de Televisa como parte de sus planes laborales para este 2022.

Y es que cuando a finales de noviembre del año pasado la conductora de 58 años se ausentó del foro del programa Al extremo, donde colaboraba al lado de Uriel Estrada y Anette Cuburu, comenzaron a circular versiones de su ausencia.

Tras sonar fuerte el rumor de que salía de la televisora comandada por Ricardo Salinas Pliego para integrarse a las filas de Televisa, hace unos días fue confirmada la versión. Carmen regresó a la empresa donde realizó sus pininos como conductora, y luego de 16 años fuera de la televisora, la jalisciense visitó el foro dos de San Ángel, donde se graba el matutino Hoy.

Carmen se dijo feliz de v9olver a pisar los foros de San Ángel (Foto: Instagram/@carmenmoriginal)

En el programa diario, donde Muñoz acudió como conductora invitada, se reencontró con su amiga Tania Rincón y compartió cámara con Raúl Araiza, Galilea Montijo y Jorge El burro Van Rankin.

Fue este último quien en medio de una conversación del segmento “Desayunando y chismeando” lanzó algunos piropos a la conductora, quien lo tomó con agrado y agradeció el detalle. Tras presentar una nota y destacar los beneficios de la vacunación, Carmen tomó la palabra para desear que todos los niños accedan a la dosis del biológico: “Y a los niños también, ahora que ya se puede aquí en México hay que vacunar a nuestros niños porque queremos que regresen a la escuela presencial, pero si no van protegidos tampoco podemos poner en riesgo a los demás”.

Tras decir eso, Carmen fue interrumpida por Jorge Van Rankin, quien expresó: “Con todo respeto, qué bonitos ojos tienes”, a lo que la ex conductora de Enamorándonos le contestó: “Muchas gracias, soy de Jalisco igual que Gali, somos paisanas de Los Altos de Jalisco”, dijo abrazando a Montijo.

“Yo soy de Lagos de Moreno, Jalisco”, dijo Carmen, a lo que El burro contestó “Uy, guapísima. De Lagos de Moreno son las mujeres más guapas, dicen, y de Los Altos de Jalisco”. Para rematar el comentario Galilea Montijo dijo: “Perdónenos, así somos las de allá”.

El presentador no ocultó su atracción por Carmen Muñoz (Foto: IG @burrovan)

En el matutino Carmen reveló que con su ingreso a la televisora incursionará en un nuevo programa del que no quiso revelar detalles, pero a petición de Galilea, reveló que el proyecto será parte del canal Unicable. Ante su respuesta fue cuestionada si se convertiría en una “nueva neta” en referencia al programa Netas divinas, lo que Muñoz negó.

Así se refirió la ex conductora de Diálogos en confianza de Canal Once sobre su experiencia en Hoy: “Desde que llegué me recibieron cálidamente, con un abrazo, con una bi8nvenida muy linda, y estoy súper agradecida de tener la oportunidad de estar en Hoy y en Televisa”, expresó para Las estrellas luego de aparecer al aire.

“Me la pasé muy bien porque flui, cuando te sientes cómoda, cuando te reciben así de lindo, pues las cosas salen divertidas como deben ser y naturales”, expresó.

En su estancia se reencontró con la conductora Tania Rincón (Captura: Insta @programahoy)

Carmen también jugó al “Manotazo” con Galilea Montijo, con quien compartió aspectos de su vida personal y profesional, pero con quien se le notó mayor afinidad fue con su ex compañera de TV Azteca Tania Rincón. Así detalló su reencuentro:

“A Tania la conozco desde hace mucho tiempo y siempre ha sido muy linda conmigo, coincidíamos muy poco, pero siempre con muchop cariño y ahora que llegué fue a la primera que vi. Me recibió con un abrazo muy apretado, me dio la bienvenida con mucho cariño y estuvimos platicando durante el programa, recordando momentos que tuvimos hace unos años”, contó al portal.

SEGUIR LEYENDO: