Dolores Fonzi y el impacto social de ‘Belén’: “La película es un registro de que no estamos solas”

En entrevista con Infobae como parte de los Premios Platino, Dolores Fonzi reflexiona el profundo significado de 'Belén' en las mujeres de toda Latinoamérica

En el año 2014, una joven acudió al Hospital Avellaneda en Tucumán, Argentina, con un cuadro de dolor abdominal y sangrado. Allí, los médicos determinaron que había tenido un aborto espontáneo.

El personal del hospital la denunció ante la policía, argumentando que la joven habría provocado el aborto. Fue detenida en el hospital, permaneció presa durante más de dos años y fue condenada en 2016 a ocho años de prisión por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”. Su detención y condena generaron protestas sociales y reclamos de organismos de derechos humanos, que denunciaron irregularidades en el proceso, ausencia de pruebas y violación de derechos fundamentales.

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Esta es la historia verídica de Belén, a quien se le dio ese nombre para proteger su identidad. 10 años después de que el caso terminara, Dolores Fonzi decidió llevar este trágico suceso al cine con un resultado tan poderoso como conmovedor.

Entre 2014 y 2016, una mujer que fue llamada Belén estuvo presa por haber sufrido un aborto espontáneo en un hospital. El caso fue clave para que en 2020 se legalizara el aborto en Argentina Foto: Julio Pantoja

Dolores dirige y protagoniza esta historia interpretando a la abogada Soledad Deza, quien luchó contra una burocracia corrupta de Argentina para liberar a Belén.

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La idea de llevar la historia de Belén al cine se comenzó a gestar hace 10 años; mientras la mujer seguía presa, Dolores recibía el premio a Mejor Actriz por su trabajo en La Patota en los Premios Platino y, ante los cientos de asistentes a la premiación y los miles de televidentes, Dolores pidió por la liberación de Belén.

Las palabras llegaron a los oídos de la productora Leticia Cristi, quien compró los derechos del libro inspirado en la historia de Belén para crear una película. Entonces, Dolores ya estaba siendo considerada para interpretar a Soledad Deza, pero la cinta aún no contaba con director.

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Cuando Dolores Fonzi se alzó con el premio a Mejor Actriz en los Premios Platino por la película 'La Patota', denunció el encarcelamiento de Belén, dando inició (sin saberlo) al desarrollo de la película

Llegaría el año de 2023 y con ello, el debut como directora de Dolores Fonzi en la película Blondi. Cristi quedó encantada con el trabajo de Dolores y le pidió que protagonizara la película y también la dirigiera, algo a lo que Dolores “no le pudo decir que no”.

Ahora, en el presente, la película es la más nominada de la edición XIII de los Premios Platino, donde Dolores conversó con Infobae sobre el impacto de la película tanto en su vida como en el de miles de mujeres que han sufrido injusticias como las de la propia Belén.

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“Uno es instrumento de la historia, después pasa a ser de todos, ya no es más nuestra. Lo lindo de eso es que la película se ve en hospitales, cárceles, escuelas, universidades (...) que se haya convertido en una herramienta es lo mejor”, comenta Dolores sobre lo que ha significado para ella trabajar en esta película.

En Belén, Dolores Fonzi interpreta a Soledad Deza, la abogada que luchó por la liberación de Belén

La historia de Belén generó un gran revuelo en Argentina en su momento, siendo clave para que el aborto se legalizara en Argentina en el año 2020. No obstante, la corrupción y el desinterés de las instituciones continúan vigentes.

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“Soledad Deza sigue teniendo casos similares hasta el día de hoy, sigue defendiendo a chicas que tienen emergencias obstétricas que son acusadas. Pero sí siento que el feminismo entra en el entramado social de manera cotidiana. Se habla en las mesas del aborto, deja de ser tabú para ser algo más cercano y reflexionado y creo que ese es un avance enorme”, comparte Dolores acerca de cómo ha cambiado Argentina desde que el caso de Belén conmocionó al país.

La participación de la verdadera Belén en la película

Como se mencionó anteriormente, Belén fue el nombre que se le dio a la mujer para proteger su identidad. Cuando el juicio terminó, Belén decidió continuar en el anonimato y vivir una vida tranquila, pero continúa sumando esfuerzos para que su tragedia no se repita, llegando incluso a ponerse en contacto con Dolores Fonzi para la realización de esta película.

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“Ella cobró un dinero por la película, cobró por la novela de Ana Correa, fue muy parte de todo el proceso, hablamos, estamos en contacto”, dice Dolores sobre su relación con la verdadera Belén. Además, asegura que tanto Belén como Soledad quedaron muy felices con el resultado de la cinta.

Camila Plaate es la actriz encargada de darle vida a Belén en la película

“Soledad y Belén fueron muy generosas conmigo sin saber qué mirada iba a aportarle a sus vidas. Ellas me dieron sus vidas para que las pusiera en escena sin saber que iba a pasar, podía ser un desastre; les agradezco mucho. Ella (Belén), nombró en un diario que la película fue como un broche de oro a esa parte terrible de su vida, así que me quedo contenta yo también”.

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Finalmente, Dolores reflexiona sobre el significado de la película para aquellas mujeres que han vivido situaciones semejantes a las que vivió Belén:

“La película es un registro de que no estamos solas. Ver la película te hace sentir acompañada, te inspira, te hace reflexionar y las sociedades que ya tienen la ley (pro aborto) les refresca la sensación de haber logrado un cambio y las sociedades que no la tienen las puede inspirar a creer en el trabajo colectivo para llegar a un cambio concreto”.

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