Galilea Montijo: cuánto cuesta la ropa que luce la estrella de Televisa

Galilea tiene su propia línea de prendas (Foto: Instagram/@galileamontijo)

Galilea Montijo es una de las conductoras que constantemente da de que hablar por diversos temas, uno de ellos es por las vestimentas tan llamativas que usa en el programa Hoy de Televisa. Si bien su precio no es inferior a los mil pesos mexicanos ni rebasan los 10 mil.

Uno de los últimos looks que presumió la presentadora originaria de Guadalajara fue un vestido color negro con una ilustración de un leopardo que tiene un precio de 4 mil pesos mexicanos, acompañado de unas zapatillas negras.

La presentadora de televisión comparte constantemente en su cuenta oficial de Instagram de donde proviene su ropa y sus accesorios como aretes, collares y hasta bolsas. Ha causado todo tipo de reacciones y en múltiples ocasiones la cuestionan sobre el origen de sus vestidos, faldas, blazers y más.

Algo que le ha resultado muy curioso a los internautas es que varias de sus piezas son de “Latin Gal”, una tienda de ropa que es de Montijo, existe la tienda en línea y la tienda física que está ubicada en el Estado de México. Varios de sus fanáticos le han hecho algunos comentarios al respecto: “Que hermosa te ves”, “Te queda súper bien toda la ropa”, “¿Dónde obtienes tus prendas?”, “Eres una diosa”, ”Te ves divina”, “Que orgullo que tengas tu propia línea de ropa”, entre otros.

La conductora presumió un vestido negro con un leopardo (Foto: Instagram/@galileamontijo)

Existió una excepción con su atuendo para la gala de la revista Hombres GQ, donde lució un vestido diseñado por David Koma de la colección otoño-invierno de 2016, dicha pieza estaba aproximadamente entre 44 mil y hasta 82 mil pesos mexicanos. Es importante mencionar que la prenda ya había sido utilizada anteriormente por la modelo Gigi Hadid en los premios Guys Choice Awards hace 5 años.

Lo anterior causó controversia, aunque en distintas ocasiones ha generado polémica por varias circunstancias, una de las principales razones ha sido por el estilo de vida que lleva y porque se considera una fanática de la moda.

Otro de sus outfits que llamó la atención de usuarios de internet fue un conjunto con el que posó para redes sociales en octubre pasado. La publicación obtuvo más de 67 mil “me gusta” y diversas personalidades le escribieron sobre la vestimenta, la cual estaba compuesta de un pantalón y un saco de lentejuelas color rosa, el set tiene la frase “Solve all suggar daddy problems” y cuesta 8 mil pesos mexicanos.

Recordemos que cuando fue la inauguración de su boutique, Galilea se dijo feliz por cumplir una de sus metas. “Yo quería ser diseñadora de moda, era tan cara la carrera que no había manera de pagarla. Siempre quise ser diseñadora, de alguna manera estoy cumpliendo un sueño”, confesó la estrella de Hoy.

La famosa causó revuelo con su conjunto rosa (Fotos: Instagram/@galileamontijo/Captura de pantalla)

También dio a conocer que cuando vivía en Guadalajara, compraba ropa en los mercados para después modificarla como ella prefería: “Yo compraba mi ropa en pacas, las pacas que llegan de Estados Unidos, siempre me gustó la moda, me acuerdo perfecto, me iba al mercado de la 32, allá en Guadalajara y compraba mi ropa en pacas; siempre me ha gustado la ropa y siempre la transformaba”.

“Mi abuela me enseñó a tejer, he dicho que mi abuela está detrás de todo esto, ella sabía que me gustaba mucho a la moda. Yo me vestía de ropa usada y para mí poder hacer esto, no tiene idea de lo que para mí esto significa”, añadió Galilea Montijo.

