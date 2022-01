Galilea Montijo regresó a “Hoy” después de rumores que apuntaban a su salida del matutino

La conductora volvió después de varias semanas de ausencia (Foto: Captura de pantalla de Youtube)

Galilea Montijo regresó al matutino Hoy después de muchos rumores que apuntaban a que podría salir del elenco principal. La titular volvió a la emisión del programa de revista con una gran actitud y mencionando que el programa siempre es completamente en vivo, por lo que bromeó con sus compañeros que no tocaron el tema de su ausencia.

La continua ausencia de la tapatía alarmó a sus seguidores pues en redes sociales comenzaron a circular muchas teorías que trataban de explicar el porqué no se estaba presentando en los foros de San Ángel. Aunque no dio ningún tipo de declaración sobre el tema, en una dinámica mencionó que para ella la salud es lo más importante por lo que sus fans aseguran que ahora podría tratarse de eso.

La falta de salud ha sido uno de los principales motivos y justificaciones que la presentadora ha tenido con los televidentes, por lo que ahora que ella mencionó que espera tener un 2022 con más “salud” en los “dos sentidos” y sus pocos seguidores que aún pueden comentarle sus fotografías en Instagram -porque tiene bloqueado los comentarios- le escribieron que le creen todo lo que ha dicho.

La conductora presumió su regreso en redes sociales (Foto: instagram/@galileamontijo)

Anteriormente, Galilea justificó sus faltas al programa por complicaciones de salud derivadas de dos contagios de COVID-19 que sufrió desde el 2020. A raíz de esto, en octubre del 2021, Montijo habló de la hipertensión y el derrame del corazón que sufrió.

“Me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión, literal quedé hipertensa”, dijo en un encuentro con la prensa de la misma empresa.

Aunque algunos medios de comunicación especularon que este era el mismo motivo por el que Galilea Montijo no se presentó durante las fiestas decembrinas en el programa, muchos de sus escándalos también justificaban su ausencia.

Sus compañeros de "Hoy" no tocaron el tema de su ausencia (Foto: Captura de pantalla de Youtube)

Hay que recordar que la también actriz estuvo en el ojo del huracán hace algunas semanas luego de que fuera vinculada con Marcos Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, con quien supuestamente tuvo una relación sentimental, según se detalla en el libro Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández.

Además, su esposo Fernando Reina Iglesias se convirtió en diputado suplente a inicios de diciembre del pasado año. Esto luego de que el diputado plurinominal de Puebla, Cuauhtémoc Jiménez Aquino, solicitara ausentarse de su cargo del 2 al 30 de diciembre, por lo que también se hcieron grandes rumores.

Aunque estos eran de los motivos más comentados por periodistas de espectáculos de medios ajenos a Televisa, su relación con la polémica Inés Gómez Mont fue la principal razón por la que Galilea Montijo estuvo expuesta a grandes escándalos de los que terminó estallando pidiendo que “ya le pararan” ante tanta especulación:

Galilea Montijo es la conductora mexicana más seguida en Instagram y con esta foto volvió a la social (Foto: Instagram/@galileamontijo)

“No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez [...] Pido y de verdad les suplico: ya párenle a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Ya no entraré en nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo, espero lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten”, expresó el pasado 29 de noviembre del 2021.

Tras su regreso triunfal en Hoy, la conductora también reapareció en sus redes sociales como Instagram, donde tiene 9.5 millones de seguidores, siendo una de las mexicanas más seguidas. Sin pie de foto y aún con comentarios limitados, Galilea Montijo inició su año 2022 en el mundo del espectáculo mexicano.

