Anne Hathaway, Steven Soderbergh e Ian McKellen: los grandes nombres del regreso de Michaela Coel

Michaela Coel regresa a la escena pública tras un retiro creativo, priorizando su salud mental en la industria audiovisual (REUTERS/Hollie Adams)

Pocas figuras han transformado el panorama audiovisual y cultural reciente como Michaela Coel, quien retoma la escena pública tras un periodo de retiro creativo. La actriz y guionista británica prepara nuevos proyectos en cine y televisión y ofrece, en diálogo con The Times, una mirada a sus vivencias personales y profesionales, así como a los dilemas que enfrenta en la industria.

Durante los últimos años, Michaela Coel se apartó de los focos para priorizar su bienestar y salud mental, manteniendo un perfil discreto y rechazando hacer concesiones ante la presión mediática para repetir sus éxitos. En la actualidad, desarrolla la serie First Day on Earth y los filmes Mother Mary y The Christophers, apostando por relatos anclados en su identidad y en la reflexión sobre la creatividad.

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Michaela Ewuraba Boakye-Collinson, internacionalmente conocida como Michaela Coel, nació en el este de Londres tras la migración de sus padres desde Ghana. Creció en Aldgate junto a su madre, primero limpiadora y luego enfermera del sistema público de salud, y su hermana mayor, mientras su padre era repartidor.

Desde pequeña se definía como una niña curiosa e intensa, atraída por el arte y la escritura. “Me pasaba horas en la computadora por la noche, investigando todo lo que oía en la escuela, incapaz de detenerme”, rememora en la entrevista con The Times.

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El ascenso a la fama de Michaela Coel se consolidó en 2015 con "Chewing Gum", serie premiada y de gran éxito en la televisión británica

El salto a la fama llegó en 2015, cuando, con 28 años, escribió y protagonizó Chewing Gum, una comedia sobre el despertar personal de una joven londinense. La serie se convirtió en un éxito inesperado, le valió 2 premios BAFTA y la posicionó como una de las voces más prometedoras de la televisión británica. “Recuerdo que escribía el guion en una cafetería abierta toda la noche; veía a los empleados terminar el turno, irse, volver y yo todavía estaba allí”, relata.

En 2020, Michaela Coel conquistó al público con I May Destroy You, inspirada en sus experiencias personales de agresión sexual. La serie, que requirió 191 versiones de guion, fue elogiada internacionalmente, obtuvo 5 premios BAFTA y suma 9 nominaciones a los Emmy, con una victoria. “Pensé que I May Destroy You sería el último programa que haría. Estaba satisfecha; pensé: ‘Está realmente bien, estoy feliz’”, admite.

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El precio de la creatividad en la vida de Michaela Coel

“Como escritora, el trabajo es tan intenso que no puedo estar metida en él todo el tiempo. No sé qué pasaría conmigo si no hiciera pausas”, afirma la creadora al reflexionar sobre su proceso.

Según recoge The Times, estas pausas la han llevado a retirarse durante largos periodos: por ejemplo, pasó temporadas viviendo en Manhattan para mantener un bajo perfil, lejos de redes sociales, y, actualmente, divide su tiempo entre su casa en Ghana y un piso en el este de Londres, cerca de su madre. “Me siento más en paz allí”, expresa sobre Ghana.

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El regreso creativo de Michaela Coel se refleja en una historia personal e inspiradora ambientada en África occidental (REUTERS/Andrew Kelly)

Coel reconoce que la industria suele explotar la figura de nuevas voces como la suya —“joven, negra, clase trabajadora”—, pero asegura haberse resguardado de la presión por repetir el éxito. “No siento presión externa para escribir porque el proceso está fuera de mi control. Si la inspiración surge, tengo que hacerlo”, señala. Tomó la decisión de cancelar proyectos si no le resultaban auténticos. “Me paralizó que la gente estuviera tan entusiasmada con lo que iba a hacer. Prefiero detenerme antes que sacrificar la autenticidad”, enfatiza.

Los nuevos horizontes de Michaela Coel en cine y televisión

Con su regreso creativo, Michaela Coel trabaja en la serie First Day on Earth, donde interpreta y produce la historia de una novelista británico-ghanesa que retorna a Ghana en busca de sus raíces, reflejando parte de su propia historia. El reparto incluye a Thandiwe Newton, Ncuti Gatwa y Maxine Peake, con estreno previsto para 2026 en BBC y HBO.

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Asimismo, este año debuta en dos largometrajes centrados en la creatividad y el derecho sobre la obra. El primero, The Christophers, está dirigido por Steven Soderbergh y presenta a Coel como una artista reclutada para falsificar las piezas de un personaje interpretado por Ian McKellen. “El guion es combativo y se siente como una obra de teatro”, comenta Coel sobre el rodaje, realizado en apenas 19 días.

En "The Christophers", Coel es una artista reclutada para falsificar obras del personaje de Ian McKellen en una trama intensa (Foto Victoria Will/Invision/AP)

El segundo filme, Mother Mary, la une a Anne Hathaway. Coel da vida a Sam Anselm, diseñadora de moda inspirada en Alexander McQueen, mientras Hathaway interpreta a una estrella musical en plena búsqueda de una nueva identidad artística.

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“Ese guion me atrapó y no me suelta; siento como una comprensión profunda, subconsciente”, describe Coel en declaraciones recogidas por The Times. El filme, con estrenos internacionales a partir del 24 de abril y reparto femenino destacado, cuenta con canciones de Charli XCX, Jack Antonoff y FKA Twigs. La actriz subraya: “Quienes hablan en la película son todas mujeres. Los pocos hombres que recuerdo son bailarines de fondo”.

La artista relata su relación con la creatividad como una fuerza casi sobrenatural: “Estar sola con esa figura flotante al pie de mi cama, así es para mí la creatividad”. Para Coel, esa energía es ineludible: “Si la inspiración aparece, tengo que atenderla. Hay una voz en mi cabeza que me dice: ‘Tenemos asuntos pendientes; levántate y hazlo’”.

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Identidad, resistencia y nuevas perspectivas de Michaela Coel

Las vivencias personales y la reflexión sobre la identidad atraviesan la carrera de Michaela Coel desde sus inicios. Fue la primera mujer negra inscrita en la Guildhall School of Music & Drama en cinco años, experiencia que estuvo marcada por episodios de racismo explícito. “Escuché insultos racistas en la escuela, y la institución solo se disculpó varios años después”, recuerda en The Times.

Michaela Coel destaca la importancia de la identidad personal en toda su carrera artística, marcada por la reflexión y la autopercepción (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante el rodaje de Chewing Gum, denunció la segregación entre actores negros y blancos: “Todos los actores negros compartían camerino, mientras el único actor blanco tenía uno para sí solo. Les dije que parecía un barco esclavista”.

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Su escritura ha partido de experiencias dolorosas y de una búsqueda incesante de autenticidad, incluso a costa de su descanso y bienestar. La autora, al observar el Reino Unido contemporáneo, asegura: “Ya no muchos buscan emigrar al Reino Unido como antes. Si pueden irse, sobre todo los africanos occidentales, lo hacen. El Reino Unido ha perdido el atractivo que tenía”.

Además, muestra distancia con la industria al señalar: “No suelo ir a fiestas de trabajo. Ir a buscar contactos para pedir favores me parece angustiante. No quiero ir a ese tipo de eventos”, revela al periódico.

En los próximos meses, Michaela Coel estrenará Mother Mary y The Christophers, dos películas que profundizan en el arte y la búsqueda de significado desde una óptica personal y colectiva.

Al evaluar el efecto de su obra, Michaela Coel reflexiona que el alcance de la creatividad y la escritura ha superado cualquier expectativa, dejando en evidencia lo sorprendente que puede ser el impacto de una historia contada con honestidad.