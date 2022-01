Carmen Muñoz regresó a Televisa y se desataron sospechas sobre alguna cirugía plástica

Carmen Muñoz pudo someterse a "rellenos" o lipofilling" (Foto: Instagram@carmenmoriginal / @programahoy)

Después de una exitosa trayectoria dentro de TV Azteca, Carmen Muñoz volvió a Televisa tras 16 años de ausencia. La famosa presentadora de televisión fue recibida por Galilea Montijo dentro de la emisión del matutino Hoy, pero su aspecto físico, en especial su rostro, llamó la atención de los internautas que argumentan que pudo haberse realizado alguna cirugía plástica.

Fue durante la emisión de este jueves 6 de enero del 2022 donde Carmen Muñoz apareció como nueva conductora “invitada” del programa de revista más popular de la televisora de San Ángel, luego de que cortara su vínculo de trabajo con la televisora del Ajusco, después de producciones como Enamorándonos o Al Extremo.

Ahora las redes sociales mexicanas han empezado a comentar que la famosa conductora pudo haberse realizado algunos “arreglitos” en el rostro. El cirujano plástico Eduardo Martín Ayuso Rodríguez platicó con Infobae México sobre los retoques que pudo haberse realizado, después de analizar sus fotos y videos de su participación en Hoy y su anterior treyectoria en la televisión:

La conductora regresó a Televisa después de 16 años (Foto: Instagram/@programahoy)

“Definitivamente ella se arregló algo, no se trata de una cirugía plástica drástica, pero sí de muchas mejoras. Algo muy común que sucede cuando una persona se somete a tratamientos que comúnmente muchos influencers o gente en YouTube llama ‘rellenos’, ‘botox’, ‘hilos’ es un rostro muy hinchado, con exceso de volumen o muy llamativo por el cambio tan repentino, más cuando eres una figura pública [...] es el tipo de procesos estéticos a los que se pudo haber sometido”, indicó el cirujano con más de 30 años de experiencia en la Ciudad de México.

La conductora pudo haberse sometido a tratamientos faciales que ayudan a recuperar volúmenes en la cara evitando que así sean notorias las líneas de expresión:

Antes y después de la conductora obtenido con slide (Foto: Instagram@carmenmoriginal / @programahoy)

“Por lo que yo puedo ver en ella, definitivamente se sometió a el lipofilling o también conocido como ‘relleno de grasa’ que es una técnica de cirugía facial que puede permitirnos; normalmente se obtiene de una liposucción, pero por lo que veo ella era muy delgada así que pudo haber sido obtenida de otra forma o en el mejor de los casos recurrió a algo menos invasivo”, expresó.

Para el doctor Ayuso Rodríguez si Carmen Muñoz no se aventuró a un proceso que incluyera una liposucción corporal, lo más viable es que pudo haberse sometido a “rellenos faciales”:

“Si no fuera esto, entonces definitivamente invirtió en varios rellenos faciales que son sustancias que suavizan temporalmente las arrugas cuando se les inyecta en la piel. La inyección de este tipo de procedimientos, generalmente, es un procedimiento ambulatorio que se lleva a cabo con anestesia local, aunque muchos colegas tardan hasta una hora, normalmente yo solo 40 minutos, todo depende de la cantidad y la zona donde es aplicada y de qué tanto sea su tolerancia al dolor. Para mí ella tiene en zona ‘T’, pómulos y párpados”, agregó.

Carmen regresó a los foros de Telvisa después de estar en "nuestra Casa" hace más de una decada (Foto: Instagram/@programahoy)

Para muchas personas el someterse a este tipo de procedimientos implica que temporalmente su rostro no tendrá la apariencia deseada de manera inmediata, pues en el caso del popularmente llamado “botox” su duración es de 6 meses y un “relleno facial” de hasta 8, por lo que puede tardar de 2 a un mes y medio en acomodarse la sustancia de manera adecuada:

“Si ella realizó algo de lo que acabo de suponer, significa que no lo hizo con mucho tiempo de anticipación, pues aún su rostro no está como debería verse. Si tuvo un mal asesoramiento, que es lo que pienso, nadie le mencionó lo que tardará en notarse ‘natural’, porque es un proceso de tiempo y sin él, está claro que la cacharon aunque no es nada malo”, finalizó.

