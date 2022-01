Cómo se prepara Carmen Muñoz antes de ingresar a Televisa

La famosa levantó sospechas con sus seguidores por no aparecer en diferentes programas (Foto: Twitter)

Tras salir de una manera un tanto abrupta de TV Azteca, empresa televisora de la que fue parte por varios años, Carmen Muñoz está lista para afrontar nuevos desafíos profesionales en la cadena históricamente rival de la presidida por Ricardo Salinas Pliego.

Y es que la conductora dio de qué hablar cuando de un día a otro dejó de aparecer a cuadro en la pantalla de Al extremo, programa vespertino en el que participaba desde hace más de un años al lado de Anette Cuburu y Uriel Estrada.

Por el hecho de que Muñoz no explicó nada al aire sobre su ausencia, pronto surgieron especulaciones. Fue Pati Chapoy quien primero comunicó que la presentadora se tomaría un corto periodo para visitar a sus padres y mantenerse a su cuidado en la localidad de Lagos de Moreno, Jalisco, pues ambos estaban sufriendo padecimientos en su salud.

“Pidió hace unos 10 días autorización para ausentarse una temporada ya que su mamá padeció una caída y su papá está grave de salud. Ella se traslada a Guadalajara”, dijo la veterana periodista.

Además de su trabajo en 'Al extremo' Carmen suplió a Mimí en 'Mimí contigo' (Foto: Instagram/@carmenoriginal)

Pero fue a lo pocos días que la misma titular de Ventaneando dio la noticia de que efectivamente Carmen Muñoz decidió ya no renovar el contrato con TV Azteca, toda vez que quería dedicarse a la escritura de libros de superación personal, faceta que ya había presentado hace un par de meses con la publicación de su libro Dale Like al amor, en el que plasmó sus conocimientos adquiridos a través de los años en programas como Enamorándonos y Diálogos en confianza, programa de la televisora pública Canal Once.

Entre rumores y a un mes de su salida de la pantalla de la televisora del Ajusco, Carmen confirmó que ha llegado a ella la oportunidad de regresar a Televisa, empresa donde comenzó su carrera hace más de quince años.

Aunque aún no se sabe en qué proyectos participará, la presentadora se confiesa expectante y emocionada ante su nuevo panorama laboral. En entrevista para la revista TVyNovelas, la tapatía contó qué ha hecho en estas semanas que no ha tenido que presentarse a laborar en los foros de televisión.

Carmen pudo pasar tiempo con la familia de su esposo (Foto: Instagram)

“Sin duda apapachar a mis papás, a mis hermanos, poder platicar más, tener charlas con un café, sin la presión de un compromiso de trabajo, porque sí me tocó perderme de muchas cosas, de no poder estar cerca, pero ahora que tengo ese tiempo lo he gozado, lo he disfrutado como nunca. He paseado por mi pueblo, he salido con la familia de Juan Ángel -su esposo- también, he tomado el sol, agradeciendo a la vida por todo lo que me está ocurriendo y lo que está llegando”, contó.

Sobre su regreso a los foros de Televisa, empresa en la que colaboró en programas como Nuestra casa al lado de Coque Muñiz y Talina Fernández, Carmen destapó que no ha ido presencialmente a las históricas instalaciones de San Ángel, de la empresa dirigida por los Azcárraga.

“No, todavía no. Creo que ahora que inicia el año ya debo ir… será revivir tantos recuerdos del tiempo que estuve ahí, y pues estoy ansiosa de que eso suceda, en el momento que pase, será como debe ser”, añadió la conductora de 57 años.

La pareja procreó a Cosette, con quien la conductora ha podido pasar más tiempo en estas fechas (Foto: Instagram/@carmenoriginal)

Ante la cuestión de que si le causa nervios esta nueva faceta, la presentadora admitió estar emocionada y con altas expectativas en lo que significará el retorno a la empresa después de tantos años:

“Yo creo que a todo el mundo –le genera nervios-, cuando estás iniciando una nueva etapa hay muchos nervios, pero también hay mucha emoción de experimentar nuevas cosas y nuevos proyectos. Así es como me me encuentro, con mi energía positiva dispuesta a trabajar en lo que venga”, finalizó Carmen Muñoz.

