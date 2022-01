Paul Stanley dio detalles de su pedida de matrimonio: “Estuve apunto de arrepentirme”

El conductor narró como vivió los momentos previos a la entrega de anillo (Foto: Instagram/@paulstanleyd)

El conductor Paul Stanley contó cómo fue el momento en que se comprometió con su novia, la modelo Joely Bernat, en Europa. De manera remota, desde el Palacio de Luxemburgo, el conductor compartió con su compañeros del programa Hoy los sentimientos con los que se enfrentó y quiénes estuvieron a su lado en una fecha tan importante.

“Se cumplió. Se dijo y se cumplió. Me costó mucho trabajo, me hice popó, estuve a punto de arrepentirme. Traía guardado el anillo en una zona donde no les quiero contar, la caja completa, me estaba oprimiendo de un lado, entonces estaba muy nervioso. Mi hermana y amigos me echaron porras, y bueno, se hizo y se cumplió”, narró el hijo del también conductor Paco Stanley.

La noticia sobre su compromiso empezó a circular el pasado 2 de enero gracias al bloguero del espectáculo, Pablo Chagra (Foto: Instagram/@joelybernat)

“Fue muy bonito, fue mágico, en ese momento no me salían las palabras. No me acuerdo ni qué hice”, añadió.

La noticia sobre su compromiso empezó a circular el pasado 2 de enero gracias al bloguero del espectáculo Pablo Chagra. Sin embargo, fue hasta hace poco que el conductor confirmó la noticias

La pareja mantiene una relación desde hace más de seis años, luego de que se conocieron trabajando para la empresa Televisa. Originaria de Puerto Rico, Joely ha sido parte de programas como Me caigo de risa y Sábado gigante.

Además, también cuenta con una exitosa carrera como modelo: en el 2013 ganó el certamen de Miss Mundo Dominicana y también dio clases de pasarela en el programa Sábado Gigante, en donde conoció a Stanley.

Las fotos se viralizaron pese a que fue hasta que en el programa matutino Stanley confirmara su próxima boda (Foto: Instagram/@joelybernat)

“Trabajamos en ‘Sábado gigante’ en Miami. Yo era maestra de pasarela y él se acercó un día y me dijo que era modelo de Calvin Klein y que lo ayudara a modelar... El resto fue historia”, contó alguna vez Joely a través de su cuenta de Instagram.

En México, se sumó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, lo que la llevó a participar en algunos capítulos de Como dice el dicho y Me caigo de risa. Por otra parte, Joely también ha ganado fama por su desarrollo en el mundo fitness, razón por la que tiene más de 120 mil seguidores en Instagram.

La pareja compartió algunos detalles del viaje que realizaron por Europa para cerrar el 2021 juntos. Además de su romántico paso por la “Ciudad del amor” para recibir el 2022, el conductor de Hoy y Miembros al aire y su pareja visitaron la ciudad de Zurich en Suiza, así como Schilthorn.

Paul Stanley inició su carrera como actor desempeñando papeles juveniles (Foto: Instagram/@paulstanleyd)

Por otra parte, la trayectoria de Paul Stanley, fuera de su apellido, no inició en el programa matutino, sino como actor juvenil, razón por la cual logró ser un promesa en la actuación. Incluso, en 2011 le otorgaron el premio a Mejor revelación masculina en la telenovela Soy tu dueña y en 2015 fue nominado a Mejor actor juvenil por Amor de barrio.

Sin embargo, los premios no fueron sinónimo de llamadas para ofertas de trabajo y él se quedó desempleado cuando sólo tenía 22 años: “Tenía como seis, siete meses sin chamba. Ya sabes, buscas y nada y nada. Me acababa de llevar mi premio TVyNovelas, súper emocionado, ‘de aquí a Hollywood’”, recordó en una emisión de Miembros al aire.

