Maribel Guardia contó que su hijo quiere hacer un museo en honor a Joan Sebastian

Maribel Guardia reveló que desconocía de muchas cosas dentro de la familia Figueroa (Foto: Cuartoscuro)

Joan Sebastian es recordado como uno de los cantautores más queridos por la audiencia mexicana, por tal motivo, sus hijos buscarían dejar un legado con el que sus fans puedan apreciar de manera diferente el éxito de su trayectoria.

Ante ello, la actriz Maribel Guardia, quien fuera esposa del intérprete, aseguró que la idea estaba entre sus planes, sin embargo desconocía si se llevaría a cabo debido a que ella “no forma parte de la familia Figueroa”.

“Mira es que yo no sé, yo no soy Figueroa de verdad, luego me preguntan cosas que yo ni se la verdad, pero yo que sepa la gran pasión de Joan eran los caballos y obviamente la cantada”, dijo la actriz ante diversos medios de comunicación.

Maribel Guardia reveló que su hijo donó pertenencias de su padre (Foto: EFE)

También reveló que el hijo que tuvieron en común el intérprete de Eso y Más, Julian Figueroa, donó diversas pertenencias del cantante.

“Yo no sé de esos planes. Yo sé que quiere hacer un museo y que Julián ha donado mucha cosas que tenía… Una escultura, una pintura, premios, todo lo donó”, declaró.

Cabe mencionar que durante 2019, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó una ceremonia por el cuarto aniversario luctuoso del cantante, donde se anunció la creación de un museo en honor.

“Se anuncia la creación del Museo ‘Joan Sebastian’ con participación de familiares y del Gobierno del Estado”, declaró la Secretaría de Cultura de la entidad.

En 2019 ya se había notificado de la creación del museo en honor a Joan Sebastian (Foto: Twitter/@SecuGro)

Por otra parte, en semanas atrás, Federico Figueroa, hermano del cantante, aseguró que el Rey del Jaripeo llegó a tener muchas mujeres rodeándolo, ofreciendo, inclusive, dinero con tal de mantener relaciones con él.

Federico Figueroa recordó algunas de las polémicas que dejó atrás su hermano al morir, como lo fue su testamento, sus vínculos con el narco y las decenas de parejas que tuvo a lo largo de su vida.

Pese a que la mayoría de las mujeres con quienes mantuvo romances oficiales que llegó a tener el intérprete de Tatuajes lo acusaron de ser infiel, Federico lo defendió dando argumentos sobre la caballerosidad de su hermano.

Según destapó el empresario, el Poeta del Pueblo quizás llegó a engañar a sus parejas, pero éstas mismas le habrían hecho algo similar, ocultándole cosas importantes sobre su pasado.

El hermano del cantante reveló más detalles sobre sus conquistas y vida amorosa (Foto: Cuartoscuro)

“Dicen que mi hermano engañó a muchas mujeres, hay muchas mujeres que lo engañaron a él, a mi hermano, y a lo mejor cuando toco el tema de engañar no hablo de tema físico o sexual o de infidelidades, a Manuel ciertas mujeres le ocultaron cosas del pasado (...) que no le habían contado, se desenamoraba y todo terminaba. No le gustaba que le ocultaran cosas”, aseguró.

Agregó que las veces que fue infiel, lo pagó, como lo fue el caso de Maribel Guardia. “Claro que sí le dolió la separación. Tiene un hijo con ella que lo adoraba y, aparte, la quería mucho, se enamoró mucho de ella”, destapó.

No obstante, defendió que las parejas de Joan no pueden quejarse de lo caballeroso que era, pues pese a haberlas engañado, siempre intentaba llenarlas con los mejores tratos.

Según dijo Federico, al cantante le gustaba mucho ser él quien conquistaba a sus parejas, por lo que nunca quiso que ellas llegaran, incluso, a darle dinero con tal de que mantuvieran relaciones con él. Aseguró que él mismo fue testigo de dichas propuestas por parte de jóvenes y también de mujeres de edad avanzada.

