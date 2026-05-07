Preguntas y respuestas sobre los fallecidos y los pacientes con hantavirus para evitar la confusión: ocho casos confirmados y sospechosos

El crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus. (AFP)

En los últimos días, el crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus ha captado gran parte de la atención internacional. Esta enfermedad vírica ha causado la muerte de tres de los pasajeros y ha provocado el contagio de otras personas que se encuentran con síntomas de diversa gravedad.

El navío viaja ya hacia las islas Canarias, a donde se espera que llegue en un plazo de tres a cuatro días (entre el sábado y el domingo). Una vez arribe en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), los pasajeros que todavía permanecen a bordo —que, por el momento, no presentan síntomas— serán repatriados a sus países de origen.

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La rapidez de la información, los datos cruzados y el choque entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Canarias con respecto a la acogida de la embarcación en el archipiélago, sumado al hecho de que desde el interior del navío no llegan demasiadas noticias, ha provocado que se produzca una cierta confusión con respecto al número de afectados por el brote.

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

El miércoles por la mañana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que, por el momento, son ocho los casos de hantavirus vinculados al crucero MV Hondius: cinco sospechosos y tres confirmados mediante pruebas de laboratorio en Sudáfrica y Suiza.

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Tres fallecidos por hantavirus

Tras comenzar a presentar síntomas días antes, el primer fallecimiento se produjo el 11 de abril. El hombre, un neerlandés de 70 años que viajaba con su mujer a bordo del barco, había estado viajando por Chile y Argentina antes de embarcar, dos países en los que está presenta la cepa de los Andes, la única transmisible entre humanos y la que se ha detectado en los casos confirmados del crucero.

La mujer del fallecido desembarcó en la isla de Santa Elena y viajó hasta Johannesburgo (Sudáfrica) para repatriar el cadáver de su marido. Allí falleció el 26 de abril.

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La tercera muerte por hantavirus se produjo el 2 de mayo. No han trascendido muchos detalles con respecto a su identidad, más allá de que era de nacionalidad alemana.

Vista aérea del crucero MV Hondius afectado por el brote de hantavirus. (Stringer/REUTERS)

Tres pasajeros evacuados a Países Bajos

Ayer, Tedros Adhanom, director general de la OMS, señaló a través de su cuenta de X que los tres pacientes sospechosos de tener hantavirus que permanecían en el barco ya habían sido evacuados para ser trasladados a Países Bajos, donde recibirán atención médica.

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Estos pacientes, según explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos, son un neerlandés —el médico del crucero MV Hondius, que en un principio iba a ser trasladado a Canarias, pero cuyo viaje al archipiélago fue suspendido finalmente tras la mejora de su estado de salud—, un británico y una alemana —mantenía contacto estrecho con la tercera víctima—.

De los dos aviones medicalizados que los transportaban hasta Ámsterdam, uno quedó varado durante el día de ayer en Gran Canaria tras detectarse un fallo eléctrico en el soporte médico de uno de los pacientes. Finalmente, esta mañana el Ministerio de Sanidad ha confirmado que el traslado a Ámsterdam ya se ha efectuado en un nuevo avión medicalizado.

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Avión medicalizado que transportaba a los pacientes hasta Ámsterdam, que permaneció varado en Gran Canaria por un fallo. (Borja Suárez/REUTERS)

Dos pacientes hospitalizados: uno en Sudáfrica y otro en Suiza

Según han señalado los ministerios de Salud de Suiza y Sudáfrica, se ha confirmado el contagio por hantavirus de un paciente inglés que permanece ingresado en Johannesburgo y otro pasajero, que se encuentra en el Hospital Universitario de Zúrich.

El pasajero británico fue trasladado a Sudáfrica tras presentar síntomas graves compatibles con el hantavirus. Por el momento, permanece allí.

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Con respecto al hombre suizo que también ha sido confirmado como afectado por la enfermedad, había desembarcado del crucero antes de conocer el brote. Tras notar síntomas, contactó a su médico y acudió al hospital de Zúrich para una evaluación más detallada, dando como resultado la confirmación de la cepa de los Andes. La esposa de este paciente no ha mostrado síntomas, pero está en aislamiento voluntario como medida de precaución.