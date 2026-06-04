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Sheinbaum se reúne con el vicepresidente de España: afirman 6 mil empresas y 100 mil millones de euros en inversión

Ambos gobiernos buscan ampliar el comercio y consolidar nuevas oportunidades económicas

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México y España consolidan su relación estratégica como socios clave en comercio e inversión.
México y España consolidan su relación estratégica como socios clave en comercio e inversión.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este miércoles en Palacio Nacional al vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, en una reunión que confirmó el fortalecimiento de los lazos económicos, comerciales y de inversión entre ambos países.

El encuentro se realizó un día después de que ambos funcionarios sostuvieran una reunión virtual debido a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que complicaron el acceso al Centro Histórico de la Ciudad de México y obligaron a modificar la agenda presidencial.

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Claudia Sheinbaum recibe a Carlos Cuerpo en Palacio Nacional

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que recibió al funcionario español, quien llegó acompañado por una delegación de empresarios interesados en ampliar su presencia en México.

Mensaje de Claudia Sheinbaum. Crédito: @Claudiashein
Mensaje de Claudia Sheinbaum. Crédito: @Claudiashein

La visita de Carlos Cuerpo representa un paso relevante en la nueva etapa de cooperación económica entre México y España, en un contexto marcado por la reciente modernización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y México.

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México y España buscan duplicar el comercio bilateral para 2030

Durante su estancia en el país, el ministro español de Economía también sostuvo reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con quien acordó trabajar para duplicar el intercambio comercial entre ambas naciones hacia el año 2030.

Carlos Cuerpo destacó que las empresas españolas mantienen una visión positiva sobre el mercado mexicano y aseguró que existe confianza para seguir impulsando inversiones en sectores estratégicos.

Carlos Cuerpo destacó la confianza de las empresas españolas en el mercado mexicano. EFE/ José Méndez
Carlos Cuerpo destacó la confianza de las empresas españolas en el mercado mexicano. EFE/ José Méndez

Además, señaló que la relación económica bilateral registra perspectivas de crecimiento sostenido y una inversión acumulada cercana a los 100 mil millones de euros.

Acuerdo entre México y la Unión Europea abre nuevas oportunidades

Uno de los temas centrales de la visita fue el reciente Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México, firmado el pasado 22 de mayo.

Este instrumento busca facilitar el comercio y la inversión entre ambas regiones mediante una mayor apertura de mercados y la reducción de barreras comerciales.

El acuerdo entre México y la Unión Europea abre nuevas oportunidades comerciales y de inversión.
El acuerdo entre México y la Unión Europea abre nuevas oportunidades comerciales y de inversión.

Entre los principales beneficios del acuerdo destacan:

  • Liberalización de más del 85% de las líneas arancelarias.
  • Eliminación de aranceles para el 99% de los productos intercambiados.
  • Mayor protección para las inversiones.
  • Impulso al comercio entre México y los países de la Unión Europea.
  • Nuevas oportunidades para empresas exportadoras e importadoras.

Empresas españolas mantienen confianza en la economía mexicana

De acuerdo con Carlos Cuerpo, más del 90% de las empresas españolas consultadas manifestaron su intención de permanecer en México, mientras que más de la mitad planean ampliar operaciones y aumentar contrataciones.

La empresa busca ampliar operaciones y aumentar contrataciones en el corto plazo. ECONOMIA IBERIA
La empresa busca ampliar operaciones y aumentar contrataciones en el corto plazo. ECONOMIA IBERIA

El funcionario subrayó que España busca convertirse en una puerta de entrada para aprovechar las oportunidades que surjan del nuevo acuerdo entre México y la Unión Europea.

Asimismo, adelantó que en los próximos meses se elaborará una hoja de ruta para fortalecer la cooperación económica con miras a la próxima Cumbre Hispanoamericana que se celebrará en territorio español.

España y México consolidan una de las relaciones económicas más sólidas

Actualmente, España es el segundo inversionista más importante en México, únicamente detrás de Estados Unidos. Cerca de 6 mil empresas de capital español operan en territorio mexicano y generan alrededor de medio millón de empleos.

España y México consolidan una de las relaciones económicas más sólidas a nivel internacional.
España y México consolidan una de las relaciones económicas más sólidas a nivel internacional.

Por su parte, México se ha consolidado como el principal inversionista latinoamericano en España, con aproximadamente 700 empresas establecidas que generan unos 55 mil puestos de trabajo.

La reunión entre Claudia Sheinbaum y Carlos Cuerpo confirmó el interés de ambos gobiernos por profundizar la cooperación económica y aprovechar el nuevo escenario comercial que ofrece el acuerdo entre México y la Unión Europea.

Con mayores flujos de inversión, crecimiento empresarial y una meta ambiciosa de duplicar el comercio bilateral para 2030, la relación entre México y España se perfila como una de las más dinámicas y estratégicas para ambas economías.

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