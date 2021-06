La razón por la que Carmen Salinas integraría a Eleazar Gómez y no a Livia Brito a “Aventurera”

Carmen Salinas declaró que no le daría la oportunidad a Livia Brito de protagonizar "Aventurera". (Fotos: Livia Brito / Instagram - Carmen Salinas / Instagram)

La actriz Carmen Salinas compartió una polémica opinión sobre la posibilidad de que la cubana Livia Brito protagonice la obra de teatro Aventurera, de la cual la ex política ha sido productora en varias ocasiones.

“No, hija, pues cómo crees”, respondió ante la pregunta de si ella le daría la oportunidad de interpretar a “Elena Tejedo” en la famosa obra. En cambio, bromeó: “A Eleazar (Gómez) sí”, quien fue sometido a proceso legal por haber golpeado a la modelo Tefi Valenzuela.

“Ay, hija. Lo que yo quisiera es ver al fotógrafo, al que golpearon. A mí me da mucho coraje”, expresó para las cámaras del programa Suelta la sopa.

Debido a que los periodistas insistieron preguntándole por qué no lo haría, Carmelita se dirigió a uno de ellos. “Hasta la pregunta es necia, necesitas que te agarre a fregadazos a ti también”, le espetó.

La protagonista de La Desalmada, la novela próxima a estrenar, se vio envuelta en una fuerte polémica en junio del 2020 debido a que tanto Brito como su novio Mariano Martínez, golpearon al fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún, además de que le quitaron su cámara.

El paparazzi denunció lo sucedido tanto en redes como de forma legal, que en un principio Livia negó públicamente, hasta que Zepeda mostró fotografías de los golpes.

El fotógrafo Ernesto Zepeda denunció que Livia Brito lo golpeó brutalmente. (Captura de Pantalla: Youtube @elcandelero)

La protagonista de Muchacha italiana viene a casarse se negó también a pagar la indemnización que le correspondía con el argumento de que no tenía dinero para pagar, pero días después se registró que la también modelo compró una mansión equivalente a millones de pesos.

“Livia es una déspota, ególatra. Trata a todo mundo de su sirviente, cree que está por encima de todos [...] Ella espera que por su cara bonita todos le rindan pleitesía, le cargue la bolsa y tratarnos como sirvientes, y no es así”, declaró Zepeda para el programa Chisme No Like.

A pesar de los ataques que recibió Brito por su actitud ante las agresiones contra el fotógrafo, pues declaró que está “harta de todos los mexicanos” la actriz interpuso una contrademanda para Ernesto Zepeda por supuestamente invadir su privacidad.

Sin embargo, el proceso de Zepeda siguió en pie, aunque debido a la pandemia, no ha tenido una resolución final. “Ella está muy confiada y cree que no va a pasar absolutamente nada, pero la justicia va a llegar, en algún momento tiene que llegar y se tiene que hacer cargo”, declaró el fotógrafo en entrevista.

Livia Brito incluso después del escándalo, el público pidió que se fuera del país por decir que "estaba harta de los mexicanos" (Foto: @liviabritopes / Instagram)

Sin embargo, cuando estaba en auge el escándalo en julio del año pasado, el actual productor de la obra Gerardo Quiroz reveló que la producción consideraba a la actriz de 34 años como una fuerte candidata para encabezar el musical.

“No sé, no estoy seguro. Creo que es una gran idea, es una mujer, además, talentosa y estoy de acuerdo en que podría ser una gran candidata. Yo todavía tengo que platicar con Juan (Osorio) a ver si lo podemos hacer juntos o no. Pero a mí se me hace que es una gran candidata”, comentó en una entrevista para De primera mano.

Entre las otras candidatas que ha considerado se encuentran Susana González y Angélica Rivera, pero a la fecha no ha habido ninguna conformación.

La razón por la cual se ha postergado, según Ortiz, es las medidas sanitarias debido a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, dejó en claro que incluso ya se había establecido un puente con Brito respecto a otros proyectos televisivos fuera de Aventurera. “He tenido conversaciones con ella y todo, estamos hablando respecto a las fechas”, confesó.

