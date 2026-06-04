Esto dice la carta con la que AMLO salió del retiro político: de descalificaciones a funcionarios hasta los secretos de su relación con Trump

AMLO cierra filas para defender a Claudia Sheinbaum, acusa intervención de Estados Unidos y cuestiona a la administración actual de Donald Trump | (Jesús Aviles /Infobae México)

Fue en noviembre del 2025 cuando el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció desde su casa en Palenque para hablar abiertamente de las razones por las que dejaría su retiro político. El fundador de la 4T aseguró que rompería dicho descanso si México fuera vulnerado en su soberanía, un valor nacional que, considera, no es negociable. También aseguró que volvería a la vida pública si viera la democracia en riesgo o para defender a la presidenta Claudia Sheinbaum ante un intento de golpe de Estado.

Hoy, en medio de un momento político complicado en México, AMLO ha vuelto a las redes sociales para publicar una carta y dejar clara su postura en diversas controversias.

PUBLICIDAD

El texto del expresidente es directo desde el principio: “No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo. Es claro que estos ataques no son motivados, como bien lo dijo nuestra presidenta Sheinbaum el pasado domingo, por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas; no, se trata de un asunto de carácter político y electoral”.

López Obrador dice que funcionarios de Estados Unidos buscarían debilitar a Morena

AMLO acusa a funcionarios estadounidenses de intentar debilitar al movimiento que fundó hace tantos años, a través de una carta que publicó desde su retiro político.

En la parte central de su mensaje, López Obrador afirma que “algunos funcionarios” de Estados Unidos estarían tramando debilitar a Morena para favorecer a la oposición. Según su carta, esa estrategia buscaría el regreso de un gobierno mexicano que, en su descripción, fuera subordinado a los intereses intervencionistas de Washington:

PUBLICIDAD

“Para ser más claros: algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas. Además, confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males.”

El punto que dice sorprenderle es otro: el cambio de actitud de Donald Trump. López Obrador escribe que el Trump actual sería distinto al que trató durante su sexenio y asegura que, mientras él fue presidente, varios asuntos entre ambos gobiernos se resolvieron mediante diálogo y sin confrontación, según su testimonio en la carta.

PUBLICIDAD

Como ejemplo, recuerda una disputa por el tema migratorio, cuando Trump amagó con imponer aranceles:

“Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté. En mi experiencia, fueron varios los asuntos que resolvimos, en bien de nuestros pueblos, mediante el diálogo argumentado y sin confrontación. En pocas ocasiones tuvimos discrepancias; es más, sólo recuerdo una acalorada controversia, cuando, por el asunto migratorio, amagó con imponer aranceles, lo cual nos iba a llevar a responder de la misma manera, pero afortunadamente llegamos a un acuerdo antes de que escalara el conflicto”.

PUBLICIDAD

López Obrador enumera varios episodios para sostener que la relación con Trump fue distinta durante su presidencia. Afirma que el mandatario estadounidense se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro, y añade que ambos gobiernos firmaron el nuevo tratado comercial.

El exmandatario también asegura que Trump no puso trabas a las exportaciones mexicanas con pretextos sanitarios o ambientales, no elevó los cobros por remesas y aceptó que el petróleo mexicano quedara fuera del tratado por respeto a la soberanía energética de México.

PUBLICIDAD

Trump ofreció a su ejército para combatir a los cárteles, pero respetó la decisión de AMLO

La otra cara de Trump según AMLO: le pedía consejos, buscaba la paz y nunca atacó a los mexicanos.

En el mismo recuento, López Obrador afirma que Trump ofreció en dos ocasiones apoyo de agentes o fuerzas especiales para combatir a la delincuencia y que entendió su negativa:

“En dos ocasiones me ofreció apoyo de agentes o de fuerzas especiales para el combate a la delincuencia y comprendió mi desacuerdo. (...) En una ocasión me consultó si era conveniente calificar a los narcotraficantes de terroristas; le dije que no debía cometerse ese garrafal error y al día siguiente dio a conocer que había tomado en cuenta mi opinión y que no firmaría ningún ordenamiento legal en ese sentido”.

PUBLICIDAD

Cienfuegos y Calderón en la carta de AMLO

La "guerra contra el narco" de Calderón ha sido señalada por la 4T como el origen de la violencia que hoy azota al país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los pasajes más extensos del documento aborda el caso del general Salvador Cienfuegos. López Obrador asegura que elementos de la DEA y del Departamento de Justicia habrían fabricado un expediente contra el exsecretario de la Defensa y que, tras solicitar a Trump revisar las pruebas, el entonces presidente estadounidense accedió y ordenó que el caso se radicara en México.

En su relato, el expresidente sostiene que en México se demostró que el expediente era una represalia política dirigida a someter al Ejército Mexicano. Añade que, a juicio de funcionarios de Washington y de la embajada estadounidense, esa institución debía alinearse a sus intereses, como según él ya habría ocurrido con la Secretaría de Marina durante el sexenio de Felipe Calderón.

PUBLICIDAD

AMLO le advirtió a Trump de las consecuencias de denominar como terroristas a los narcos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aplaude al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras hacen declaraciones conjuntas en el Cross Hall de la Casa Blanca antes de celebrar una cena de trabajo en Washington. 8 de julio de 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

López Obrador también dice que en una ocasión Trump le consultó si convenía clasificar a los narcotraficantes como terroristas. Según la carta, él le respondió que sería un error y al día siguiente el mandatario estadounidense informó que había tomado en cuenta esa opinión y que no firmaría una disposición en ese sentido.

El expresidente afirma que ahora, después de que Trump habría cambiado de parecer, ya se observan las consecuencias de esa definición en México y en otras partes del mundo. En su texto, sostiene que basta con señalar a una persona como narcoterrorista o como amenaza para la seguridad de Estados Unidos para abrir la puerta a capturas o ejecuciones extraterritoriales sin pruebas, juicio ni sentencia:

PUBLICIDAD

“Tengo presente que le advertí lo que ocurriría y que, ahora, luego de que lo hicieron cambiar de parecer, lamentablemente está sucediendo, no sólo en México, sino también en otras partes del mundo: que con el simple señalamiento de narcoterrorista o de representar una supuesta amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se cuenta con licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna. Es como la ‘ley fuga’ o el ‘mátalos en caliente’, la más abominable violación a los derechos humanos”

AMLO llama a Trump a que rectifique y apoya a Claudia Sheinbaum

La oficialista Claudia Sheinbaum, ganadora de la elección presidencial, saluda a simpatizantes el 3 de junio de 2023 en la plancha del Zócalo en la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

En el tramo final del documento, el exmandatario se pregunta por qué Trump cambió “tanto” en pocos años. Descarta que la explicación esté en el desempeño de Sheinbaum y afirma que la presidenta ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa, además de describirla como la mejor mandataria de México en su tiempo, según su escrito.

También rechaza que la nueva conducta de Trump se explique por el hecho de que ya no tendría incentivos electorales. López Obrador argumenta que al presidente de Estados Unidos le importaría más la forma en que será recordado por la historia que el cargo mismo, y sostiene que no querría cargar con una crisis económica o con derrotas para su partido.

Su explicación final apunta al entorno del mandatario estadounidense. López Obrador atribuye el cambio de Trump a “falsos amigos y consejeros” internos y externos, expresa su deseo de que rectifique:

“Por lo mismo, no descarto –y deseo– que el presidente Trump rectifique; ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean y azuzan, trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados“.

Y con una frase que resume el sentido de toda la carta: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”.

De acuerdo con El País, personas de todas las edades, profesiones y extractos sociales votaron por la candidata morenista. (Facebook Claudia Sheinbaum)