Lambda García confesó que se toma fotografías íntimas

Lambda García se ha convertido en uno de los conductores de televisión más queridos después de su participación en el matutino Hoy, donde formó parte del elenco principal por más de un año. Ahora el también actor confesó que le gusta mandar fotos íntimas pues se considera una persona muy sensual y “caliente”, aunque cuida mucho a que tipo de hombres se las envía ya que su único requisito es que “sean su pareja sentimental”.

Fue en entrevista con Yordi Rosado, para su programa de Unicable De Noche: Todo Pasa, que el conductor mencionó que forma parte del grupo de celebridades que han enviado o envían fotos íntimas aún sabiendo que son figuras públicas y están en peligro de filtraciones de manera constante: “Yo sí he mandado fotos, claro. La verdad sí soy muy ‘caliente’ ja,ja,ja; no lo niego”, mencionó Lambda García.

El actor reveló cómo se toma las fotos íntimas que le ha enviado a sus ex parejas, ya que considera que todo depende de un buen ángulo, como en cualquier otra foto, para que se logre mostrar el tipo de “resultado esperado” por él y quien la recibe. Además de que para los hombres es mucho más complicado tomarse ese tipo de fotografías porque de no contemplar esos datos todo se puede ver “chiquito”.

“Yo soy de espejo ¿no?, o si estás echado en la cama es de una u otra forma -mientras mueve su brazo de arriba hacia abajo- porque el ángulo es muy importante en los hombres para en vez de parecer un pepinillo parezca un pepino de esos grandotes ja,ja,ja”, mencionó sonrojado ya que dentro del público se encontraba también Raquel Bigorra y no paraba de reirse.

Yordi Rosado aprovechó la oportunidad para recordar que dentro del espectáculo mexicano se han filtrado fotografías de actores, cantantes u otros conductores como es el caso de Luis Roberto Alves o también conocido como Zague que dejó el mundo del fútbol para convertirse en comentarista en un programa de deportes:

“Yo he visto las fotos que se han colado y todos tienen unas cosas gigantes, a excepción de Zague que si era una cosa ‘animal’ o sea si estaba groserísimo. Entonces yo pienso que la mayoría sí se ven muy grandes pero digo tiene que ver con el ángulo porque todo mundo se toma desde abajo”, expresó.

Rosado no perdió la oportunidad del tema para preguntarle más consejos a Lambda García sobre cómo debe tomarse una foto para que se vea “impresionante”:

“Digo, tampoco se pueden hacer maravillas ¿sabes?, pero cuando ya estás en la cama de esa manera, pues pones ‘eso’ de forma muy vertical y ya nada más tomas tu celular y la tomas desde arriba de tu pecho para que todo se vea completo. Así todo se ve bonito”, mencionó el actor que dejó Hoy para integrarse a un melodrama que aún tiene por nombre tentativo Allá Te Espero.

Raquel Bigorra no dudó en poner el tema de las filtraciones en internet tal y como le pasó también a los actores Gabriel Soto y David Zepeda, así como bromeó con que “pronto podríamos ver la intimidad de Lambda García”, pero el conductor se defendió argumentando que por eso solo se las envía a quienes han sido o son sus parejas sentimentales, además de que siempre borra todo sin permitir que algo se pueda subir “a la nube de fotos” que tienen los teléfonos inteligentes.

“Yo soy de los de ‘prueba y error’, porque mando y borro. Yo no se lo envío a alguien que no es mi pareja o no es una persona de mi confianza. Yo no tengo nada en este momento, porque lo he borrado todo”, finalizó el conductor.

