“Nadie está exento”: Zague habló de las enseñanzas que le dejó la filtración de su video íntimo

Zague aceptó hablar de las consecuencias que tuvo para él que hayan filtrado su video íntimo en 2018 (Foto: Instagram / @lrzague)

Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, tras años de polémica por el video íntimo de él que se filtró, habló acerca de lo que ha aprendido y lo que piensa de lo ocurrido, pues aseguró que fue un complot para desprestigiar su imagen.

El ex futbolista aceptó hablar en el programa Ventaneando de uno del incidente que marcó su vida por haber sido el objetivo de la farándula por varias semanas, pues en 2018 se filtró en redes sociales el video por el que muchas personas lo criticaron y acosaron.

“Estoy totalmente convencido que fue un complot que trataron de hacerme en su momento, no sabemos por qué, pero va. Así sucedió, pero bueno, el hecho ahí está”, dijo con resignación el hoy comentarista.

Ese bochornoso momento también le ha dejado enseñanzas con las que ahora tiene que vivir, pues dijo que es parte de la naturaleza equivocarse: “Se aprende, por su puesto, se corrigen los caminos. Nadie es perfecto, nadie está exento de eso, somos seres humanos, pero lo importante es esto, no volver a tropezar con la misma piedra”.

Zague dijo que ha aprendido de las consecuencias que le dejó la filtración del video (Foto: Instagram / @lrzague)

Agregó que le gustaría que la exposición mediática que tuvo su caso ayude a que las personas concienticen acerca del acoso, pues dijo que está preocupado sobre todo por las próximas generaciones. Los comentaristas del programa agregaron que le hubiera gustado que la Ley Olimpia hubiera estado vigente en ese año para poder proceder legalmente.

Anteriormente, Zague había hablado de este esta en su canal de YouTube Zabalive, en él expuso que no comprendió las razones por las cuales sufrió esa filtración, pero ya no está interesado en investigar quién lo hizo y por qué.

Al igual que en el video de su canal, en la entrevista aseguró que lo más importante actualmente para él es reconocer quién es y estar consciente de los valores morales que le inculcaron sus padre y los cuales sigue manteniendo en su día a día.

Zague y su ex esposa Paola Rojas se divorciaron después de lo acontecido con el video (Foto: Archivo)

Paola Roja, su ex esposa, recientemente también habló acerca de cómo esto afectó no sólo a su vida privada, sino profesional, pues fue motivo de una “humillación masiva” por mucho tiempo. En una transmisión de Netas Divinas, la presentadora confesó que nada la ha hecho sentir peor y por ellos se considera inmune al ridículo.

“La verdad es que pues sí después de que, digamos, involuntariamente y colateralmente, pero que estuve expuesta a un ridículo, no sólo a un ridículo, sino a una humillación masiva, ¿no?, como que tan brutal. Sí fue muy fuerte, pero ya quedé vacunada”, narró durante el espacio televisivo.

Paola Rojas habló sobre la "humillación masiva" que sufrió por el video de Zague (Video: YouTube/Univicable)

Gracias a esta terrible experiencia, la periodista compartió que ya puede hacer cualquier cosa en público sin sentir vergüenza, tal como lo es bailar en TikTok, algo que nunca hubiera hecho por miedo a las burlas. “Ya, que se burlen de mí. Ya se burlaron tanto, ya me dijeron tanto, ya me (dando palmadas) tanto, que ya ahorita qué, ya ahorita me da igual”.

Ahora tiene una perspectiva diferente de qué es el ridículo y no está dispuesta a que una situación que ocurrió hace tres años, y en la que no debió verse involucrada, la siga atormentando.

“O sea sí es liberador, ya una vez que haces un ridículo monumental, después de que se burlaron tantos, sinceramente es como si vieras las cosas desde arriba y digo: ‘Ay ya, ¿qué me puede lastimar después de eso? Es como una vacuna, tengo anticuerpos en contra del ridículo que sea”, concluyó.

