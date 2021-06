Lambda García justificó su promoción ilegal al Partido Verde: fue un favor para “una gran amiga”

Lambda García reveló que subió la "historia" por apoyar a su amiga Alessandra Rojo Foto: @lambgarcia / @alessandrardlv

Después de ser acusado de romper la veda electoral al invitar públicamente a votar por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Lambda García confesó que el anunció que subió a sus historias de Instagram fue para apoyar a una de sus amigas y espera no ser investigado por las autoridades.

El pasado domingo 6 de Junio se llevaron a cabo elecciones en toda la República Mexicana. Como parte del proceso, se pide que días antes los partidos dejen de hacer propaganda política con el fin de dejar que los ciudadanos analicen y elijan las propuestas a las que son más afines.

Sin embargo, muchos “influencers” y personalidades del medio del espectáculo hicieron caso omiso publicando historias de Instagram en donde leyeron un supuesto guion favoreciendo al PVEM. Tal es el caso del actor Lambda García, quien tras las acusaciones se deslindó diciendo que lo hizo como favor para una amiga en un video recuperado por Eden Dorantes.

“Por apoyar amigos, no más”, dijo el actor con una risa nerviosa al ser cuestionado por periodistas mientras salía en su automóvil.

El también conductor del matutino Hoy negó haber recibido alguna retribución monetaria por la historia de Instagram que posteó. Además, aprovechó el espacio para recalcar que no lo hizo por dinero sino por apoyar a una de sus amigas que pertenece a dicho partido.

“Nombre, amistad, Alessandra Rojo de la Vega es una gran amiga mía”, respondió refiriéndose a la actual diputada del PVEM, quien también es conocida por su programa de YouTube llamado Políticamente Incorrecta.

Lambda García es uno de los señalados por incitar a votar por el PVEM (Captura de pantalla: Instagram)

Al finalizar, el actor de 34 años comentó que espera no ser investigado por el Instituto Nacional Electoral, pues de ser así podría ser multado. No obstante, hasta el momento el INE no ha manifestado cuáles van a ser las consecuencias que caerán sobre las 80 figuras publicas que, al igual que Lambda García anunciaron al “verde”.

Fue durante el transcurso del mismo domingo electoral que Consejeros de INE pertenecientes a la Comisión de Quejas y Denuncias mandaron a retirar los anuncios de las personalidades, entre las que destacan Celia Lora, Bárbara de Regil, Alex Strecci, Karla Díaz, Eleazar Gómez, Raúl Araiza, entre una lista de 30 personas que con el paso del día aumento a un alrededor de 80.

Tras ver lo sucedido, el Partido Verde Ecologista de México publicó un comunicado en donde agradeció las muestras de apoyo por parte de sus simpatizantes y pidió que los influencers retiraran la propaganda que compartieron en sus redes sociales conforme a la ley.

Fue tan sólo unas horas lo que tardó en popularizarse #influencersvendidos (Capturas de pantalla: Instagram)

El PVEM es conocido porque anteriormente ha sido multado, sin embargo, esta ocasión no fue diferente, pues con una campaña que quisieron hacer pasar por “casual” con ayuda de Influencers, conductores y actores, llenaron las redes sociales de mensajes en apoyo a su campaña.

Con el paso de las horas, los usuarios de plataformas como Twitter e Instagram notaron que el mensaje que trasmitían los “influencers” eran similares, con lo que las sospechas de una campaña acrecentaron. De hecho, @chicapicosa2 compartió el supuesto guion que siguieron cada uno de ellos, el cual está compuesto de opciones a seguir.

De acuerdo con la cuenta de Twitter @whatthefffake, el monto que recibieron cada una de las personalidades para hacer la propaganda fue de 15 mil pesos. Por su parte, @chicapicosa2 señaló el pago que se les dio oscila entre los 10 mil hasta los 200 mil pesos dependiendo su nivel de alcance en redes.

Supuesto "script" que leyeron los influencers

Al ser más que evidente las insinuaciones de las personalidades en redes sociales, los usuarios los acusaron de vender su imagen y credibilidad, por lo que se puso en tendencia #influencersvendidos para evidenciarlos.

