Así celebró la familia de Silvia Pinal las fiestas navideñas

(@sylviapasqueloficial)

Sylvia Pasquel comentó en un programa matutino como se vivieron las fiestas navideñas dentro de la familia Pinal después de que la matriarca de la familia, Silvia Pinal diera positivo a Covid - 19 el pasado 22 de diciembre.

Sylvia comentó en una entrevista para el programa Venga la Alegría, que este 24 de diciembre fue distinto a otros años, pues usualmente toda la familia se reúne en casa de Silvia Pinal para celebrar estas fechas, sin embargo, su hija y su nieta celebraron con ella en su casa, mientras que el resto de la familia celebró la navidad en casa de Alejandra Guzmán.

A pesar de que la familia celebró por separado las fiestas decembrinas, Sylvia reveló que no fue una navidad triste, porque el estado de salud de Silvia Pinal se encuentra estable.

Sylvia Pasquel reveló que su hija y su nieta pasaron la navidad con ella en su casa, mientras que sus hermanos celebraron en casa de Alejandra Guzmán. (Foto: Instagram: @sylviapasqueloficial)

La hija de Silvia Pinal también enfrentó uno de los rumores que circulan en las redes sociales en donde se especulaba que la “Diva de México”, saldría próximamente del hospital, sin embargo, reveló que se está evaluando que Silvia sea trasladada del área intensiva de Covid del hospital a una habitación privada en el área de terapia intensiva del hospital.

Anteriormente, la periodista de espectáculos Maxine Woodside había revelado mediante su cuenta oficial de Instagram, que el estado de salud de la actriz de cine de oro se encontraba estable y favorable.

“Mi querida Silvia Pinal recuperada de su arritmia. Del Covid asintomática”, escribió la periodista.

Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Sylvia Pasquel compartió una fotografía en Instagram con un mensaje especial dedicado a Silvia Pinal, quien aún se encuentra hospitalizada en una clínica privada en el sur de la Ciudad de México.

“Esta navidad nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta lo afortunados que somos de contar con la presencia de mi mami, quiero que sepan que está bien, está tranquila y está más fuerte que nunca. Nos hace mucha falta nuestra Diva, pero todo va a mejorar y la tendremos de regreso. ¡Hay Silvia Pinal para rato, de eso no tengan duda!”, escribió Pasquel.

En los últimos días, internautas habían expresado su preocupación por la actriz, sin embargo, tras el mensaje alentador que compartió Pasquel en vísperas de navidad, los mensajes deseando una pronta recuperación hacia la matriarca de la dinastía Pinal, se han hecho presentes en redes sociales.

(Foto: Twitter/@RocioBanquells)

Sin embargo, se hizo viral un comentario que hizo la periodista Adela Micha durante la transmisión de su programa “Me lo dijo Adela”, en donde le pidió a sus colaboradores armar algo porque la actriz Silvia Pinal ya se iba a morir.

“Ya no tarda en morirse. Me escriben algo y se los grabo. Tengo muchas entrevistas con ella. Yo creo que ya se va a morir”, comentó la periodista en un video que se ha vuelto viral en los últimos días en las redes sociales.

Sylvia Pasquel enfrentó a la periodista, explicando lo sucedido en una entrevista. “Ella me mandó un mensaje diciéndome que se habían malinterpretado sus palabras. La verdad yo ni sabía lo que había pasado porque Adela me habló y me entrevistó para su programa, todo estaba muy bien”.

Sylvia Pasquel enfrentó a la periodista Adela Micha tras los comentarios de la conductora asegurando que Silvia Pinal "Ya se iba a morir" (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

“Después me mandó un mensaje diciéndome que estaba muy apenada, que se había malinterpretado, que mi hermana Alejandra estaba muy enojada con ella y yo le dije, que la verdad no sabía de que me estaba hablando”, aseguró Pasquel.

La hija de Silvia Pinal aseguró que no sabía lo que pasaba y que la situación era completamente distinta cuando habló sobre su mamá con Adela Micha. “Me enviaron el video y se lo reenvié diciéndole, ‘sí te pasaste, esos comentarios no se valen’, pero ya me había entrevistado, era demasiado tarde”, reveló la artista.

SEGUIR LEYENDO: