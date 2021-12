Así celebró Yosstop la navidad fuera de la cárcel: “Disfuten de su familia”

Así celebró Yosstop su primera navidad fuera de la cárcel

La polémica youtuber, Yoseline Hoffman, mejor conocida como Yosstop, compartió una serie de fotografías en donde se le ve disfrutando de una cena familiar en compañía de su novio y sus perros, celebrando de las fiestas navideñas tras su salida del reclusorio Santa Martha Acatitla.

La influencer envió un mensaje a sus seguidores, pidiéndoles que disfruten mucho de su familia durante las fiestas decembrinas.

En las fotografías que compartió mediante sus historias de Instagram, se le vio compartir de una deliciosa cena con diversos platillos de navidad, un karaoke y postres, durante la noche del 24 de diciembre.

La influencer envió un mensaje a sus seguidores, pidiéndoles que disfruten mucho de su familia durante las fiestas decembrinas. (Foto: Captura de pantalla de Instagram: @justyoss)

Anteriormente, Yosstop compartió en sus redes sociales que participó en un video de cocina en el canal de YouTube de su mamá (MarianaCocina) , en donde la influencer y su madre, cocinaron juntas un turrón de almendra con chocolate para la cena de navidad.

El pasado 30 de noviembre, Yosstop fue liberada del reclusorio Santa Martha Acatitla, luego de cinco meses en los que enfrentó acusaciones de pornografía infantil, cuando opinó de un video en el que presuntamente la youtuber resguardó material de la agresión sexual de Ainara Suárez.

A pesar del proceso que enfrentó, y en el cual se involucró a través de la plataforma de videos YouTube, decidió regresar a la creación de contenido digital, pero con algunos cambios en su vida.

(Foto: Instagram/@justyoss)

El primer video que publicó en su canal después de haber salido de la cárcel se título ¿Qué va a pasar con Yoss?, durante el audiovisual la influencer compartió cuales son las medidas que tendrá que seguir a partir de su salida de la prisión.

De acuerdo con lo dicho, la influencer retomará sus estudios de psicología, además continuará con el podcast Somos dos, en el que la acompaña su novio y finalmente reveló que se dedicará a la creación de contenido, específicamente de yoga, pues fue una de las actividades que más le ayudó durante su tiempo en prisión, y que, dijo, le ayudó a sobrevivir.

Además, tras su liberación del penal, Yoseline tendrá que cumplir con las medidas cautelares que se le impusieron, como donar el 5% de sus ganancias mensuales a asociaciones o colectivas feministas y deberá publicar un video cada mes en el que comparta el contenido de los cursos a los que asistirá.

YosStop y sus perros Foto: Instagram/@justyoss

Recientemente, la youtuber fue entrevistada por el regiomontano Roberto Martínez, en donde hablaron a profundidad sobre la estadía de Yoss en prisión.

La youtuber comenzó a narrar los hechos que ocurrieron desde que fue detenida el pasado 29 de junio, cuando se encontraba en su casa con su novio y su hermano. “Yo estaba con mi novio, mi hermano estaba con una invitada, estábamos pidiendo de cenar en una aplicación, luego mi hermano sube y nos dice ‘esta la policía abajo y que tiene una orden de cateo’”

También agregó que su retención la tomó por sorpresa, pues nunca se imaginó que algo así le iba a suceder: “Yo no tenía idea, pensamos que era broma y él dice ‘no es enserio’, mi novio le dice que con eso no se debe de jugar, pero luego vemos que dos policías vienen por mí y sentí que el corazón se me salía. Luego le marque a mi abogado y me dice que no podían entrar, pero al final ya habían entrado”, finalizó Yoss.

