El último reporte de salud de Silvia Pinal: podría abandonar el área COVID y la presión es estable

Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

La salud de la actriz mexicana, Silvia Pinal, continúa evolucionando de manera favorable. De acuerdo con el último reporte de salud, la “Diva de México” podría dejar el área Covid tras ser asintomática al contagio que se le diagnóstico el miércoles de esta semana, cuando ingresó al hospital Médica Sur, en la Ciudad de México.

Así lo informó la periodista de espectáculos, Maxine Woodside, a través de su cuenta de Instargam: “Mi querida Silvia Pinal recuperada de su arritmia. Del Covid asinomática”, escribió. Además, adelantó que existe la posibilidad de que reciba el álta en los siguientes días y continúe su tratamiento en casa.

Por su parte, el día de ayer, su hija, Sylvia Pasquel, escribió un mensaje desde sus redes sociales para informar sobre el estado de salud de la actriz de 91 años, luego de que tuviera que pasar las festividades decembrinas hospitalizada.

Sylvia se reveló como se encuentra su mamá (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

“Esta navidad nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta lo afortunados que somos de contar con la presencia de mi mami, quiero que sepan que está bien, está tranquila y está más fuerte que nunca. Nos hace mucha falta nuestra Diva, pero todo va a mejorar y la tendremos de regreso. ¡Hay Silvia Pinal para rato, de eso no tengan duda!”, posteó.

Además, la artista de 72 años externó un agradecimiento para todas aquellas personas que le han enviado mensajes por la pronta recuperación de la afamada actriz de la Época de Oro del Cine mexicano y deseó una felices fiestas para todos su seguidores.

“Quiero agradecer todo su amor, todo su cariño y toda su buena vibra en estos momentos que estamos pasando [...] deseo que a sus casas llegue mucho amor, mucha salud, y sobre todo mucha unión familiar. ¡Los amo con todo mi corazón, Dios los bendiga y sean muy felices!”, añadió.

(Captura: @sylviapasqueloficial/Instagram)

Por su parte, la exparticipante de MasterChef Celebrity, Stephanie Salas, también utilizó sus redes sociales para compartir unas palabras sobre su abuela y, como su madre, agradeció las muestras de cariño y preocupación que le han demostrado sus seguidores.

“Que les puedo decir: han sido unos días navideños muy intensos pero de mucho aprendizaje… solo sé que la adversidad siempre me ha hecho más fuerte. La emergencia nos hace ver todo con más claridad e intensidad!!!”, escribió.

En este sentido, Michelle Salas también escribió un mensaje en el que lamentó no haber disfrutado de la festividad como se tenía planeado, debido a la afección de su abuela, la matriarca de la familia: “Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, publicó en Instagram.

Foto: Instagram/@takebtake

Fue el pasado 22 de diciembre cuando la reconocida actriz fue internada de emergencia en el hospital Médica Sur, ubicado en la Ciudad de México, luego de sufriera de presión baja, debido a un medicamento que se le proporcionó por la presión alta. De acuerdo con sus familiares, este compuesto la descompensó y decidieron llevarla al hospital en una ambulancia.

Ya dentro del nosocomio mantuvo contacto físico con sus familiares hasta que el personal médico les informó que la matriarca de la familia había dado positivo a Coronavirus, por lo que hasta el momento permanece en aislamiento.

SEGUIR LEYENDO: