Jesús Ochoa no fue retirado de “La Usurpadora, The Musical” tras señalamiento de presunto acoso

A menos de un día de que Susana Zabaleta confesara ante diversos medios de comunicación que el actor Jesús Ochoa había salido de la La Usurpadora, The Musical, ahora la casa productora Pantelion Films y The Lift Entertainment negó las acusaciones en contra del secretario general de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) y afirmó que continúa dentro del proyecto como había sido pactado.

“Atendiendo los comentarios, rumores y malentendidos relacionados con el actor Jesús Ochoa y con su supuesta salida del elenco de La Usurpadora, The Musical, les informamos que dichos rumores no son ciertos y, en consecuencia, podemos confirmar que el actor continúa en el proyecto”, se lee en un breve comunicado.

El escándalo inició cuando en algunos portales de internet se mencionó que Jesús Ochoa intentó ver la prenda íntima de una joven de la producción de la película que será una comedia musical del clásico de Televisa de los años 90´s La Usurpadora protagonizada en su momento por Gaby Spanic y Fernando Colunga.

Por este motivo fue cuestionada, el martes 21 de diciembre, la actriz Susana Zabaleta por un grupo de reporteros a su salida de Televisa San Ángel; ahí se le había preguntado por el supuesto rumor y escándalo de Jesús Ochoa y a pesar de mencionar que no estuvo presente cuando ocurrió la acusación que ya fue desmentida, ella dijo que sí “era un hecho” que se le había dado “las gracias” sin poder terminar su personaje de “Don Ramiro”.

“Es un hecho que él ya no estará. Yo no estuve en ese momento, me estaban maquillando, pero eso lo tendría que decir alguien que estuvo ahí”, aseguró la actriz de melodramas como Fuego En La Sangre, Bajo La Misma Piel o Mi Destino Eres Tú.

Lo que más causó alboroto dentro de sus declaraciones fue el hecho de que confesó que asistió a una reunión de emergencia donde el director Santiago Limón explicó de manera muy reservada el motivo de la salida del actor dentro de la cinta; razón por la que ella pensaba que el final sería cambiado:

“La película ya se terminó, pero yo creo que cambiaron el final por su salida. El director, que es Santiago Limón, fue a platicar con nosotros sobre eso, claro que sí”, añadió la actriz.

Pantelion Films y The Lift Entertainment agregó en su comunicado que lamentaba profundamente que “información falsa” fuera a manchar el proyecto de cine que desde un inicio informó que contará con un presupuesto elevado por lo que su talento artístico y musical también sería de primer nivel:

“Lamentamos que se haya generado información falsa afecta un proyecto de la magnitud de nuestra película de la cual estamos muy emocionados y esperamos con ansias su estreno en 2022″, destacó la casa productora de otras cintas como Las Píldoras De Mí Novio, En Brazos De Un Asesino o No Manches Frida 1 y 2.

En la cinta, Jesús Ochoa interpreta a “Don Ramiro”, un hombre maduro, dueño de un agave, que se reencuentra con su pareja, que casualmente es la actriz Susana Zabaleta. A pesar de que ambos desarrollaron sus personajes de la mano durante toda la cinta, se desconoce el motivo por el que la actriz pudo haber mencionado todo lo anterior.

Isabella Castillo y Alan Estrada protagonizan la historia de dos mellizas separadas al nacer y que un día se reencuentran, notando que son de carácter y posición económica opuesta. La nueva versión de La Usurpadora finalizó sus grabaciones hace poco, por lo que la idea de que sus protagonistas originales hagan una breve aparición ha sido descartada por los fans.

