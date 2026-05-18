Colombia

Iván Cepeda defiende el diálogo con el ELN y propone un acuerdo nacional para enfrentar la violencia, el narcotráfico y la corrupción

El candidato aseguró que, de llegar a la Presidencia, buscará consensos entre sectores políticos, empresariales y sociales para abordar los principales problemas del país

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La campaña presidencial de Iván Cepeda reportó ingresos por 15.000 millones de pesos financiados sólo con créditos bancarios ante el Consejo Nacional Electoral - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Iván Cepeda propone una mesa de diálogo nacional que reúna a diversos sectores sociales y políticos. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El candidato presidencial Iván Cepeda declaró en entrevista con Noticias RCN que la salida al conflicto armado en el país pasa por un acuerdo nacional y la continuidad de los diálogos de paz con el ELN y otros actores armados. Cepeda sostuvo que, si llega a la Presidencia, priorizará una agenda de diálogo incluyente para abordar los problemas estructurales del país, como la violencia, el narcotráfico y la corrupción.

Durante la conversación con José Manuel Acevedo, Cepeda explicó que la idea de un acuerdo nacional no es nueva, sino una ambición histórica de la sociedad. “Es una obsesión válida que consiste en buscar una salida concertada, dialogada, frente a los grandes problemas estructurales del país”, afirmó el senador. Entre los temas que considera prioritarios mencionó la paz, la seguridad, el narcotráfico, el desarrollo de los territorios y la corrupción, además de la necesidad de fortalecer la democracia participativa.

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Según lo expuesto a Noticias RCN, el candidato propone que el acuerdo nacional integre a todos los sectores estratégicos del país. Entre ellos mencionó a los movimientos sociales, los sectores empresariales, los conglomerados económicos, los partidos políticos y el sector académico. “Se trata de pactar una agenda sencilla, abordarla mediante un diálogo y llegar a unos acuerdos”, explicó.

Iván Cepeda reafirma su disposición a mantener el diálogo con el ELN como parte de su estrategia para alcanzar la paz en Colombia. - crédito EFE/Christian Escobar Mora
Iván Cepeda reafirma su disposición a mantener el diálogo con el ELN como parte de su estrategia para alcanzar la paz en Colombia. - crédito EFE/Christian Escobar Mora

Diálogo con el ELN y mecanismos constitucionales

Iván Cepeda defendió la continuidad de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y expresó que su política de paz incluye a todos los actores armados. “Continuaré apostándole a los diálogos de paz, incluyendo conversaciones con el ELN”, declaró. Para el senador, el diálogo debe ser el eje de cualquier solución sostenible, y el mecanismo constitucional de una asamblea constituyente sólo debe evaluarse si existe consenso suficiente en la mesa de negociación.

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Al ser consultado sobre la posibilidad de una constituyente, Cepeda precisó que este mecanismo está consagrado en la Constitución y puede ser solicitado por los ciudadanos o los actores institucionales. Sin embargo, enfatizó: “Lo mejor es encontrar consensos, acuerdos, y esa es la vía por la que voy yo”.

La importancia de la democracia participativa

El candidato presidencial reconoció que Colombia enfrenta una crisis de confianza en las instituciones y subrayó la necesidad de fortalecer la democracia participativa. Entre sus propuestas destaca la integración de la sociedad civil y los sectores económicos en la toma de decisiones. “Cómo hacer realmente de nuestra democracia una democracia participativa, cómo resolver el problema fiscal, por ejemplo”, enumeró durante la entrevista.

Sobre la actual administración, Cepeda defendió la postura democrática del presidente Gustavo Petro, indicando que ha respetado el orden constitucional y la ley. “El presidente Petro ha sido ante todo un demócrata, quiero dejarlo claro”, subrayó, añadiendo que ni siquiera sus opositores han podido señalar una violación al marco democrático por parte del mandatario.

El senador Iván Cepeda presentó una ampliación de la denuncia en la Cámara de Representantes contra el expresidente Duque - crédito Colprensa
Cepeda reitera su compromiso con el respeto al orden democrático y la búsqueda de reformas sociales. - crédito Colprensa

Debates y críticas en el escenario político

Durante la entrevista, el periodista José Manuel Acevedo planteó la existencia de críticas a la gestión presidencial, en particular los enfrentamientos con la Corte Constitucional y la recolección de firmas para eventuales reformas. Sobre esto, Iván Cepeda reconoció la existencia de debates y campañas en el contexto democrático, pero reiteró que la vía para resolver diferencias debe ser el diálogo.

“Quién fustiga a quién es una buena pregunta, porque al presidente por supuesto que le han hecho no solamente críticas, sino también ha habido campañas, y campañas sucias, para intentar de todas las formas posibles derrotarlo en el plano político. No han podido hacerlo”, comentó el senador en declaraciones recogidas por Noticias RCN.

Desafíos pendientes: violencia, narcotráfico y corrupción

El diagnóstico de Cepeda incluye la identificación de cinco o seis problemas centrales para Colombia, entre ellos la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción y las reformas sociales pendientes. “La lista puede reducirse tal vez a cinco o seis grandes problemas. Creo que están ahí el problema de la violencia, la paz, la seguridad, el problema del narcotráfico, el problema del desarrollo de los territorios y las reformas sociales, la situación de corrupción o megacorrupción que hay en el país”, manifestó.

El senador insistió en que solo un acuerdo entre los distintos actores sociales y políticos permitirá abordar estos retos de manera efectiva. “Si hay una voluntad y un consenso en el país para que sectores que hemos estado involucrados en tantas disputas, luchas, a veces gestas históricas, podemos encontrar una solución”, afirmó.

Agentes de la DEA y militares bolivianos uniformados junto a una gran pila de paquetes de drogas, con barriles en llamas y humo negro en un entorno selvático.
El senador plantea fortalecer la confianza en las instituciones mediante acuerdos incluyentes. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Perspectivas para el futuro inmediato

Iván Cepeda aseguró que su compromiso con el diálogo se mantendrá, y anticipó que, en caso de triunfar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, convocará a todos los sectores para instalar una mesa de negociación. “Conviene la vía del diálogo y esa es la que yo, por lo menos, emprenderé el próximo primero de junio”, concluyó el candidato.

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