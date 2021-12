Qué integrante de “La casa de los famosos” recibió presuntas amenazas por un fan de Jenni Rivera

Una de las participantes de este programa fue Cristina Eustace (Foto: IG @cristinaeustace)

Hace aproximadamente un mes que concluyó el reality de Telemundo, La casa de los famosos (LCDLF), el cual consistía en mantener dentro de una casa a un grupo de artistas para que realizaran ciertos retos, convivieran y lograran llevarse un apantallante premio en efectivo.

Una de las participantes de este programa fue Cristina Eustace, quien en un pasado sostuvo una relación y procreó un hijo con Esteban Loaiza, viudo de la cantante Jenni Rivera.

Y es por esta situación que la también cantante señaló que tiene miedo, pues uno de los seguidores de la “Diva de la banda” ha estado hostigándola por su antiguo vínculo con el exbeisbolista.

“O sea este señor me tiene acosada, está acosándome a mí, a mis hijos, a mis fans. Ya hablé con la policía, pero dicen que no pueden hacer nada hasta que llegue y me haga algo”, dijo en entrevista para Suelta la sopa.

En este sentido, Eustace recalcó que las autoridades no le habían dado una respuesta favorable a dicha situación, pues le mencionaron que no podían hacer nada, debido a que el supuesto implicado no le ha hecho nada directamente.

Cristina dijo que no es la primera vez que le sucede algo así (Foto: IG @cristinaeustace)

Asimismo, recordó que esta no es la primera vez que es atacada por culpa de otra celebridad, ya que a su salida de LCDLF, los seguidores de Alicia Machado fueron algunos de los más insistentes con ella y que la señalaron de ser hipócrita.

“Ya he recibido ese tipo de bullying, por eso no me extraña que los fans se apasionen por su artista y la verdad que padre porque los míos también. Estaba escuchando que yo estaba en los dos bandos, pero eso se llama ser mediador, no quiere decir que yo tuviera que estar en un bando o del otro, qué tenemos cinco años”, dijo.

Por ello, decidió enviarle un contundente mensaje a Machado, con la finalidad de limar las asperezas que quedaron después de su convivencia en el reality show.

“Comadre, ya se acabó, relájese, lo que usted dijo yo también lo dije. Ali, tengo tu bata, la pusieron en mi maleta en la final, aquí la tengo, no la voy a quemar, relájate. Cuando ella decida que ya acabó el juego yo aquí voy a estar porque la verdad es que la estimo”, expresó.

Recordemos que tras casi 13 semanas dentro de una lujosa casa, Alicia Machado fue la artista con más votos del público. Manelyk González se colocó como la segunda finalista, Kelvin Rentería tercer finalista, Cristina Eustace cuarta finalista y Pablo Montero como el quinto finalista. Desde el inicio del reality hasta el cierre de las votaciones en línea en la noche de clausura, los votos de parte del público sobrepasaron los 220 millones.

La Casa de los Famosos abrió una ventana a los momentos más íntimos de las celebridades (Foto: Ig lacasadelosfamosos)

La Casa de los Famosos abrió una ventana a los momentos más íntimos de las celebridades, ofreciéndole a los televidentes una experiencia sin filtros mediante transmisiones y el acceso exclusivo por 24 horas en vivo que alcanzó más de 791 millones de minutos vistos y 33 millones de reproducciones en vivo.

Al inicio del reality show estaban todos los participantes y los que conforme avanzaba el programa eran eliminados, algunos de ellos eran Celia Lora, Kimberly Flores, Gaby Spanic, Roberto Romano, Tefi Valenzuela y muchos más conformando los 17 concursantes.

Durante todas las emisiones se vieron diferentes acontecimientos los cuales sorprendieron al público y ocasionaron que siguieran al pendiente del concurso. Algunas de las polémicas más impactantes fueron la inesperada salida de Kimberly Flores cuando su esposo Edwin Luna fue por ella tras diversos rumores. Otra de las cosas que causaron revuelo fue cuando Manelyk recibió flores que cayeron del cielo gracias a su ex novio Jawy Méndez.

