Gaby Spanic reveló que su hijo estuvo delicado de salud

(Foto: Instagram/@gabyspanictv)

Después de su participación en La casa de los famosos, Gaby Spanic dio mucho de que hablar. Sin embargo, en esta ocasión la actriz confesó que recientemente no ha estado en su mejor momento, debido a algunas situaciones familiares.

Fue en una transmisión en vivo desde Instagram, donde “La Usurpadora” se tomó unos momentos para tener una cálida plática Daniela, cuando comentó qué situación la había mantenido intranquila recientemente.

“Es una convivencia muy chiquita, no me dio tiempo a hacer una fiesta grande… he estado del tingo al tango. A mi hijo lo operaron la semana pasada de apendicitis aguda”, dijo.

Aunque ya no volvió a a ahondar en detalles sobre su él, durante el video se puede ver a Gaby conviviendo con su hermana y su papá entre risas, abrazos y un cálido ambiente familiar. Mencionaron que el motivo del encuentro se debía a que era el cumpleaños de ambas.

“Siempre juntas, hermana, forever and ever (por siempre y para siempre), nadie va a destruir nuestra relación. Nacimos juntas y le pedimos a Dios que estemos juntas para toda la vida”, dijo.

Gaby Spanic habló sobre las diversas cirugías estéticas a las que se ha sometido (Foto: Instagram/ @gabyspanictv)

Apenas hace unas semanas, Gaby Spanic rompió el silencio después de su participación en La casa de los famosos. La actriz volvió a estar en el ojo público tras confesar que en alguna ocasión tuvo un romance con un hombre menor que ella.

Fue en una entrevista con la revista TVyNovelas donde la artista, aunque no quiso ahondar mucho en el tema, mencionó que este tipo de experiencias no eran ajenas a ella.

“No te voy a contar mucho de mi vida privada, pero yo lo viví y es divino, lo disfruté hasta que duró. Es colágeno, energía, me hacía sentir poderosa”, relató para dicho medio.

De igual manera, Spanic mencionó que no estaba cerrada a volver a repetir esa experiencia, ya que se sobreponía lo que la gente pudiera opinar al respecto de su forma de ser.

“A mí no me importa lo que diga la gente, porque si uno se pone a prestarle atención a todo lo que hablan, imagínate... Yo prefiero avanzar, vivir, superarme y evolucionar antes que estar pendiente de las críticas”, puntualizó.

En este sentido, Spanic también añadió que fuera de los reflectores ella es una persona muy divertida, juguetona y profesional. Además de tener una amplia pasión por la cocina y la música. Se consideró como una persona que siempre está lista para emprender nuevas cosas.

(Foto: Instagram / @gabyspanictv)

“Creo que nunca paro, siempre tengo la energía a millón y disfruto mi vida. Soy un ser humano que no le gusta maquillarse, que no le gusta ponerse tacos, soy muy elemental”, sentenció.

Respecto a su personaje en la telenovela Si nos dejan de Televisa, en la cual vivirá un fuerte romance con un hombre mucho más joven que ella, la venezolana añadió que era una buena oportunidad para su regreso a esta televisora.

“Es que los hombres ven como normal el hecho de que estén con una mujer mucho más joven, pero que una mujer mayor esté con alguien de 25 años es motivo de señalamientos, a pesar de que nosotras estamos luchando por el empoderamiento. Y no es que yo sea feminista, sino que estoy en contra del machismo y es muy diferente” destacó.

