Gaby Spanic se sometió a una nueva cirugía estética y mostró cómo quedó

La actriz de 50 años se sometió a una intervención estética (Foto: Instagram/@gabyspanictv)

Recientemente Gaby Spanic reveló que se sometería un par de procedimientos estéticos con el fin de corregir algunos defectitos de su físico, entre los que se encuentran una lipoescultura, levantamiento de glúteos y tensión de la piel.

La actriz lo confirmó el pasado miércoles a través de sus redes sociales, donde posó junto a su doctor Luis Gil, el cirujano plástico que estará a cargo de su intervención. “Me va a poner más bella de lo que soy”, expresó Gaby en un video que publicó en Instagram. Mientras que su cirujano explicó que la venezolana lo buscó para que la operara, y es que luego de su participación en el reality show Dancing with the stars tuvo una ligera pérdida de peso y su piel resintió el cambio.

“Pronto haremos realidad el sueño de Gaby Spanic, la famosa usurpadora, quien me ha buscado por todos lados para que la opere”, señaló Gil.

“Vamos a darle un poco más de cintura, un pequeño levantamiento de glúteos y usar la tecnología para tensar su piel que ha venido con el tiempo descendiendo y está un poco laxa”, informó el cirujano.

Gaby fue operada el pasado 16 de diciembre (Foto: Instagram/@drluisgil)

Según reveló que la cirugía se llevaría a cabo el pasado jueves 16 de diciembre, en su clínica de Guadalajara y al parecer fue todo un éxito, pues mediante varias historias que publicó su doctor se mostró el procedimiento y los primeros resultados.

El cirujano plástico compartió algunos videos en los que aparece la actriz en el quirófano después de la intervención y aún dormida por la anestesia: “Hoy hicimos realidad el sueño de Gaby, gracias por confiar en mi”, se puede leer junto al clip.

Hace apenas unas horas, la actriz dio sus primeras declaraciones y aunque asegura que se siente un poco adolorida se encuentra perfectamente bien: “Hola mis ángeles. Me levante como si nada, un poco de dolor pero es lo normal, estoy un poco inflamada, aunque sé que los resultados los vamos a ver en unos meses”, dijo.

Su doctor, también explicó que tras el proceso de recuperación mostraría los resultados de la famosa y adelantó: “quedó espectacular”. Spanic finalizó la grabación agradeciendo a sus seguidores por las muestras de cariño y mandó un beso a todos los que se han preocupado por ella.

La famosa confesó que estaba un poco adolorida (Foto: Instagram/@drluisgil)

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la modelo se pone en las manos de este cirujano, debido a que en junio se sometió a un rejuvenecimiento y a arreglar algunos “detallitos” que no le gustaban de su físico. Gaby relató que introdujeron en su piel un hilo quirúrgico que favorece la producción de colágeno, evitando así el hundimiento de la forma de la cara.

“Me hecho toneladas de crema, me cuido muchísimo, hago ejercicio, la verdad si me puse un hilito en este lado porque como duermo de este lado (derecho) ya se va hundiendo esa parte de la cara y esos son hilos quirúrgicos, me hicieron lo que llaman una armonización de rostro, yo sí me aplico estas cosas que no son invasivas”, también contó para la revista de espectáculos TV Notas.

Recordemos que Spanic estará actuando en la próxima telenovela de Salvador Mejía, llamada Corazón Guerrero de Televisa. El programa de televisión será una adaptación de la historia argentina Valientes. Corazón guerrero se podrá basar en la sinopsis de la trama original, giraría en torno a los hermanos Guerrero, quienes buscan vengarse del asesino de su padre enamorando a sus hijas. Sin embargo, todo cambia cuando los sentimientos se transforman y nace el verdadero amor.

