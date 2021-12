Érika Buenfil se sometió a tratamiento estético

Érika decidió someterse a un tratamiento (Foto: Instagram/@erikabuenfil50)

Érika Buenfil se ha destacado por su trayectoria artística, por algunas de sus declaraciones respecto a diferentes temas e incluso por volverse viral con sus videos de Tik Tok, varias veces ha sido cuestionada sobre una posible cirugía estética pero recientemente se sometió a un tratamiento.

Esto fue algo que llamó la atención de sus seguidores, pues Érika se dejó ver a lado de su médico, quien es experto en procedimientos sin cirugía e inyectables, Buenfil compartió que es el único al que le confía su rostro. Subió una fotografía acompañada de Uriel Hedding donde ambos se ven muy felices, la artista escribió: “Vine al retoque navideño, te quiero mucho”.

“Que hermosa estás”, “Chulada”, “Que perfectos se ven”, “Los amo”, “Ya eres muy linda y vas estar más bonita”, “No necesitas ningún retoque”, “Vas a estar más guapa de lo que ya eres”, “Que padre, te ves súper cool”, “Ya eres completamente perfecta”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la famosa conocida como “la reina de Tik Tok”.

Érika Buenfil ha revelado que desde hace unos meses se sometió a tratamientos estéticos pero que no son invasivos con la piel, ya que le da miedo que su cutis se vea afectado por una mala práctica. De igual manera, está consciente que el paso del tiempo le permitirá encarnar nuevos papeles y aventurarse a otros proyectos de trabajo.

"La reina de Tik Tok" presumió en s cuenta oficial de Instagram a su doctor (Foto: Instagram/@erikabuenfil50)

Recordemos que anteriormente Érika ya había publicado una serie de videos en sus historias temporales de Instagram, donde mostró como le inyectaron bótox en su rostro, el cual se ocupa para disimular el paso de la edad que se ve reflejado la piel.

De acuerdo a lo que compartió, primero le pusieron una mascarilla facial junto a un masaje para que su piel se refrescara y se eliminaran todas las impurezas, después soportó varias inyecciones que le pusieron en su rostro para disminuir las arrugas. Es importante mencionar que Érika ya había hablado sobre las intervenciones estéticas: “Se vale jugar y a mí me gusta jugar con la imagen, de pronto pelo corto o pelo oscuro, me pusieron unas extensiones para verme con el cabello largo, ahorita traigo el mismo look que en Vencer al pasado”, dijo durante una entrevista en el programa Hoy.

Asimismo, mencionó que a pesar de lo anterior prefería no caer en los excesos y deseaba preservar lo mayor posible su imagen. “No me gusta abusar, no tengo ninguna cirugía en mi cara, aunque los filtros ayudan pero no hay que abusar porque a veces ni te pareces”, declaró.

También expresó que siempre ha tratado de respetar su apariencia por eso no se ha sometido a ninguna cirugía estética. Como factor extra, añadió que le dan miedo las intervenciones quirúrgicas. “Con el tiempo lo diré, la verdad es que le tengo miedo a una cirugía, no porque vaya a quedar mal pero me aterra horrible el quirófano. Si algún día lo hago, tendría que estar en manos de gente muy profesional y con mucho miedo”, dio a conocer la reina de Tik Tok.

Érika dio a conocer que le da miedo estar en un quirófano (Foto: Instagram/erikabuenfil50)

Por otro lado, la famosa tiene un nuevo trabajo como conductora de Uber, explicó como fue su experiencia con los dos viajes que ha realizado y también dijo que decidió unirse porque existe la opción para las conductoras que elijan como clientes únicamente a mujeres .

