Erika Buenfil reveló si se operó el rostro por estética: “Se vale jugar”

Buenfil habló sobre los procedimientos estéticos (Foto: Captura de pantalla)

Erika Buenfil se ha destacado a lo largo de su trayectoria actoral, sin embargo, recientemente se le ha cuestionado sobre su apariencia y si en algún momento se ha sometido a un procedimiento estético.

Ante esto, la actriz de Vencer el pasado decidió romper el silencio y confesar si en efecto se ha hecho algo en el rostro.

“Se vale jugar y a mí me gusta jugar con la imagen, de pronto pelo corto o pelo oscuro, ahí me pusieron unas extensiones para verme con el cabello largo, ahorita traigo el mismo look que en Vencer al pasado”, comenzó a decir la actriz en una entrevista con Hoy.

Asimismo, ahondó en que, a pesar de lo anterior, prefería no caer en los excesos y deseaba preservar lo mayor posible su imagen.

“No me gusta abusar, no tengo ninguna cirugía en mi cara, esta soy con mis arrugas, a veces más o menos, pero los filtros ayudan, pero no hay que abusar porque a veces ni te pareces”, sentenció.

Además, expresó que siempre ha respetado su apariencia y por eso no se ha sometido a ninguna cirugía estética. Como factor extra, añadió que le dan miedo las intervenciones quirúrgicas.

La actriz añadió que no le gustan los excesos (Foto: Instagram de Erika Buenfil)

“Con el tiempo de diré, no digo no a nada, sí le tengo miedo a una cirugía por la cirugía, no porque vaya a quedar mal, pero me da miedo el quirófano. Si algún día lo hago, tendrpia que estar en manos de gente muy profesional y con mucho miedo”, dijo.

Erika Buenfil compartió pantalla con Eiza González hace unos años en Amores Verdaderos y, recientemente en un encuentro con los medios de comunicación, la actriz y TikToker reveló su opinión sobre la actriz mexicana interpretando a María Félix en la cinta autobiográfica.

“Siendo actriz y teniendo un perfil no tiene por qué no, yo no soy productor, pero yo creo que independientemente del parecido, de la caracterización que le puedan hacer, tiene mucho que ver la actuación, y yo creo que Eiza sí puede” expresó.

Buenfil mencionó que le dan miedo los quirófanos (Foto: Instagram @erikabuenfil50)

También recordó los tiempos en donde compartió pantalla con la actriz, en donde Erika interpretó el papel de la madre del personaje de Eiza:

“Estaba muy jovencita, pero las primeras escenas, a mí me llamaba la atención porque normalmente te esperas que los jovencitos estén como inexpertos o verdes, la frase célebre ‘está muy verde’, pero independientemente de lo jovencita, ¡tenía un talento impresionante!, es una chava muy talentosa, sabe muy bien lo que quiere, se maneja muy bien, la han manejado muy bien, además de guapísima”.

La cinta próxima a estrenarse estará dirigida por Matthew Heineman y Linden Entertainment para traer la historia de La Doña a la pantalla grande. Sin embargo, cuando se hizo el anuncio de la cinta autobiográfica, se rumoraba que la actriz no contaba con los derechos para hacer la cinta, situación aún no aclarada del todo.

De acuerdo al reporte de Deadline, el equipo está buscando a un escritor mexicano o latinoamericano para que adapte la vida de Félix a la pantalla chica. Hasta el momento se dio a conocer que la protagonista de Baby Driver sería quien diera vida a la diva del cine mexicano, también será la productora junto con Dana Harris y Nicole King.

