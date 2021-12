Mara Patricia Castañeda entrevistó a la actual novia de Vicente Fernández Jr. quien reveló admirarla y le besó la mano

La ex esposa y la actual novia de Vicente Fernández se encontraron en entrevista (Foto:Instagram/@marapatriciacastañeda/@marianagp01)

La muerte de Vicente Fernández se ha convertido en un fenómeno mediático debido al gran cariño que los seguidores del intérprete de éxitos como Un Millón De Primaveras, Aca Entre Nos o Estos Celos le tienen en todo el mundo. El 12 de diciembre fue cuando falleció el ídolo de la música ranchera mexicana,luego de cuatro meses hospitalizado en la institución privada Country 2000, el hecho movilizó a los medios de comunicación para obtener los detalles del fallecimiento del cantante que murió a los 81 años.

Por este motivo una de las máximas representantes del periodismo rosa y actual coordinadora de Televisa espectáculos, Mara Patricia Castañeda, entrevistó a Mariana Gónzalez, actual novia de Vicente Fernández Jr. la cual ha mostrado en sus redes sociales el gran amor que le tiene al primogénito del “Charro de Huentitán” y sus condolencias al resto de los integrantes de la familia a la que ahora pertenece.

Así fue el primer encuentro entre ambas (Foto: Captura Televisa Espectáculos)

Aunque algunas personas no lo recuerdan, la periodista de espectáculos estuvo casada con Vicente Fernández Jr. por más de 8 años. La ex pareja contrajo matrimonio por la vía civil el 15 de diciembre de 2007 en una ceremonia que tuvo lugar en la Ciudad de México. Al festejo acudieron Alejandro Fernández, junto a sus cinco hijos, el propio Vicente Fernández y algunas celebridades como Gloria Trevi, Ana Gabriel, Verónica Castro, Eduardo Yañez y Talina Fernández, entre muchos otros, según reportó la revista People.

Ahora el encuentro entre la ex y la actual pareja de Vicente Fernández Jr. ha causado controversia en redes sociales, pues los cibernautas no dejan de calificar el encuentro como un momento muy extraño y sumamente incómodo a pesar de que la periodista fue muy formal y la influencer se dirigió con mucho respeto al grado de que cuando finalizó la entrevista ella mencionó que la admiraba mucho.

La periodista le preguntó sobre la familia Fernández (Foto: Captura Televisa Espectáculos)

Mara Patricia Castañeda preguntó “¿Qué palabras tienes para la familia?”, a lo que la influencer contestó:

“No pues, no hay palabras porque no lo esperábamos. Estuvo tan bien pero ya de repente sucede esto y no, yo estoy en shock porque aún no me lo puedo creer”, mencionó Mariana González.

La periodista continuó preguntando si había podido despedirse de Vicente Fernández a lo que respondió: “La verdad que cuando estábamos en el hospital no podíamos. Me tocó verlo muy antes y pues me quedo con recuerdos muy bonitos de él, un excelente ser humano que Dios yo sé que lo tiene en el cielo y la Virgen se lo llevó este día para cantarle a ella”.

La coordinadora de Televisa espectáculos preguntó si estaba apoyando a la familia y su pareja, motivo por el que muchos seguidores de la dinastía Fernández aseguran que en ese momento la entrevista se volvió muy incómoda, pues ambas sabían quién era quién en la vida de Vicente Fernández Jr.

Mariana González la tomó de las manos y la besó (Foto: Captura Televisa Espectáculos)

“Claro, estoy aquí, lo peor que pueda pasar. Están todos devastados pero aquí estamos”

La entrevista finalizó y la periodista le dio las gracias por haberse tomado el tiempo de atender la entrevista, por lo que Mariana González la tomó de las manos y la besó; Mara Patricia Castañeda le dijo “nombre no hagas eso” a lo que la actual novia de Fernández Jr. le dijo “no te conocía en persona pero de verdad te admiro muchísimo”.

Mara Patricia Castañeda y el primogénito del “Charro de Huentitán”, Vicente Fernández Jr., coincidieron en la cobertura especial de la televisora de San Ángel. El momento también llamó la atención de algunos internautas, quienes desde redes sociales comentaron que la situación que favoreció a la periodista para obtener “una exclusiva”; pues fue la única de los presentes que pudo ingresar al rancho “Los tres portillos”.

