“Yo nunca tuve Covid”: las polémicas declaraciones de Paty Navidad en los Premios de la Radio

(Foto: Instagram @patricianavidad)

Paty Navidad acudió a la alfombra roja de los Premios de la Radio y, polémica como siempre, negó haber contraído COVID-19 durante su participación en MasterChef Celebrity.

“Nunca tuve Covid”, comenzó a decir la artista y señaló: “La verdad es que se dijeron muchas cosas que ni al caso. Todo lo viví desde el hospital porque sí llegué al hospital por un problema de oxigenación, nada más”.

En su encuentro con los medios, destacó que el motivo por el cual acudió al hospital fue porque varios de sus compañeros del programa sí presentaron síntomas.

“Yo nunca tuve síntomas, excepto el día 15. Lo malo lo pasé dentro del hospital porque me pusieron litros de esteroides y de cortisona que todavía me traen hinchadísima. Además, me sacaban cuatro o cinco tubos de sangre todos los días, entonces, sí salí de ahí muy débil”, remarcó.

De igual manera, Paty Navidad ahondó en que sí tuvo varias afectaciones de salud, pero en ningún momento estuvo dispuesta a recibir oxigenación suplementaria.

Paty Navidad ha sido criticada en varias ocasiones por su opinión acerca de diversos temas (IG: patricianavidad)

Los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía doble neumonía, y me quise salir dos veces porque era mentira, el primer lugar porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso. Si hubiera permitido que me intubaran, sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí, como ha sucedido a muchísimas personas, también de mi misma familia desgraciadamente

A mediados de año, a través de su cuenta de Instagram, Paty además escribió que considera que la inmunización es “un derecho, no una obligación”, pues en distintas ocasiones ha hablado en contra de la vacuna y explicó sus razones para no hacerlo.

“Nota aclaratoria”, comenzó en el mensaje. “A quien corresponda: No me he vacunado, ni me vacunaré. La vacuna es un derecho, no una obligación. Y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quien decide vacunarse”.

“Respeto los diferentes pensamientos y decisiones de los demás y de igual manera hago uso de mi derecho a elegir lo que considero mejor para mí y para mi salud en general. Por su atención, gracias”, continuó en aquel entonces.

(Foto: Captura de pantalla de YouTube/Al Extremo)

La actriz decidió no vacunarse contra el COVID-19 y se mostró despreocupada que, durante la gala, muchos de los asistentes no portaran cubrebocas o siguieran las medidas sanitarias establecidas.

“Te aseguro que más de la mitad de la gente aquí no está vacunada, pero dice que sí para que no los estén molestando, como me han molestado a mí, pero no me voy a vacunar porque soy una mujer fuerte. Todo lo que se ha dicho de mí y mira: aquí estoy. Mi sistema inmunológico es fuerte, soy sana, hago ejercicio”, concluyó.

A finales de agosto, tras haber estado envuelta en polémica y de recibir fuertes críticas luego de haber dado positivo a COVID-19, la actriz Paty Navidad reapareció en el programa Al Extremo, en donde habló de cómo afrontó los comentarios ante su postura sobre la pandemia sanitaria.

“¡No me morí, señores! Lo siento de verdad, discúlpenme todos los que querían que me muriera. Disfruto la vida y trato de ayudar siempre que puedo… Todo lo que quieren contra mí aquí estoy pero la familia es sagrada y se tiene que respetar. Hay molestia, tristeza, dolor, eso ya no, pero también me lo trato de tomar con humor. La gente lo que quiere es verte derrotado, verte mal, entonces lo que le puedes dar a la gente es lo mejor de ti. Mi locura es sana, no hace daño, no le hago daño a nadie”, mencionó.

SEGUIR LEYENDO